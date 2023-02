"Plan B" pondrá en riesgo la fiscalización de partidos y candidatos

Plan B “premiará” incumplimientos, alertan

El consejero electoral Jaime Rivera asegura que el "Plan B" establece que no pueda negarse ni cancelarse el registro de una candidatura a aquellos candidatos que incumplan con su informe de gastos de precampaña.

“Sinceramente, esperamos que el Poder Judicial declare la invalidez o inaplicación de alguna de estas normas porque debilita sustancialmente la capacidad fiscalizadora del INE y si esta se debilita, se abre la puerta, se abre más margen para que haya ingresos ilícitos, gastos fuera de control y ventajas indebidas en la competencia electoral”, dice a Expansión Política.

Su par, Dania Ravel Cuevas no solo coincide con Rivera sino advierte que el referido plan del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla sanciones “al gusto”, dado que éstas tendrán como “tope” el 25% y no el 50% que actualmente establece la ley electoral.

Resta autonomía a Unidad Técnica de Fiscalización

El consejero Rivera destaca que otras afectaciones en materia fiscalizadora que conlleva la reforma electoral es el hecho de que restará autonomía técnica constitucional a la Unidad Técnica de Fiscalización al convertirla en una Dirección Ejecutiva.

Además, dice, se restringirá la posibilidad de fiscalizar actividades irregulares que los sujetos realicen o que no estén previstos en los supuestos establecidos en la ley, dado que las modificaciones legales impedirán al Instituto cancelar candidaturas a quienes no cumplen con transparentar sus ingresos y gastos.

“La reforma propone que la violación de no entregar informes de ingresos y gastos de precampaña deje de ser sancionada de manera severa y establece una ampliación de los plazos en los cuales los partidos están obligados a reportar en el Sistema Integral de Fiscalización las operaciones de ingresos y gastos, lo que abre la oportunidad de simulaciones y ocultamientos de operaciones”, indica el consejero,

Ravel Cuevas lo resume: “Hay una cosa que es preocupante que tiene que ver con el hecho de que nosotros (el INE) no podamos establecer como sanción, ante el hecho de que no se presenten informes de gastos de campaña”.

Por ejemplo, que haya un rebase de tope de gastos de campaña, que no se puede establecer como sanción la pérdida del registro de la candidatura o la cancelación del registro la candidatura.

“Creo que esta es una de las situaciones más preocupantes en materia de fiscalización, porque no se va a inhibir este tipo de conductas. Entonces, podemos nosotros tener a un aspirante a una candidatura que no podamos comprobar los recursos que recibe, la procedencia de estos recursos, porque simplemente no presentó un informe de gastos de precampaña”, establece.