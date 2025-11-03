Viuda de Carlos Manzo se perfila para ocupar lugar de su esposo en alcaldía de Uruapan

Grecia Quiroz afirmó que permanecerá el legado de su esposo Carlos Manzo, así como su lucha en contra del crimen organizado.

Al emitir un discurso durante el homenaje póstumo a Manzo, realizado en la plaza principal de esa ciudad de Michoacán, aseguró que ella y la ciudadanía continuarán trabajando en contra de las injusticias.

"Hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente (municipal) de México, al único que se atrevió a levantar la voz, que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada.

"Como bien lo dijo su hermano: aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, no la apagarán porque seguiremos su legado", dijo.

Carlos Manzo fue velado el domingo 2 de noviembre en Michoacán. (Foto: Cuartoscuro )

Manzo, de 40 años, fue asesinado a tiros el sábado mientras asistía a un festival de velas en una celebración del Día de Muertos en el centro de Uruapan.

Dos sospechosos fueron arrestados y un tercero abatido, informó el sábado la Secretaría de Seguridad Pública.

Manzo, uno de los pocos políticos independientes electos en México, era alcalde de Uruapan desde septiembre del año pasado.

Desde que asumió el cargo, Manzo, a quien se veía frecuentemente con un chaleco antibalas, había pedido al gobierno federal que intensificara la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que expresaba temor por su propia seguridad.

Uruapan es conocida como la capital mexicana del aguacate por estar ubicada en el corazón de la región productora de esa fruta en Michoacán.

La industria ha experimentado un rápido crecimiento debido a la creciente demanda en Estados Unidos, lo que ha convertido la producción de aguacate en un objetivo para grupos del crimen organizado.

El alcalde había solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum medidas más enérgicas de seguridad pública y había afirmado que la industria del aguacate de Uruapan le confería importancia de cara a la próxima revisión del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá.

Manzo también había expresado que se requería mayor determinación por parte del secretario de Seguridad, Omar Harfuch. "Secretario Omar Harfuch, atiéndanos", dijo Manzo en esa entrevista.

En una rueda de prensa el domingo, Harfuch declaró que Manzo contaba con protección federal desde diciembre de 2024, la cual se reforzó en mayo.

La protección incluía 14 efectivos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad perimetral, mientras que la policía local proporcionaba seguridad inmediata.

-Con información de Reuters.