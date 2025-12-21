Jesús Guadalupe Camargo, el activista LGBT+ que lleva 13 días desaparecido en Sinaloa

Camargo se dedicaba como activista a la defensa de los derechos de las mujeres, luego de que su madre y su hermana fueran víctimas de feminicidio en 2012, además de luchar por el bienestar de las personas de la diversidad sexual y de género. Fundó el colectivo ‘En una sola voz y lucha’.

Colectivos reclamaron la falta de respuesta rápida, pues las autoridades exigían que la denuncia por desaparición fuera presentada por un familiar, cuando el joven se había distanciado de su padre tras la muerte de su madre y de su hermana.

Exigieron la búsqueda inmediata, efectiva y con perspectiva de derechos humanos de Camargo, así como activar los protocolos que correspondan para las personas defensoras de derechos humanos y de la comunidad LGBT+.

“Su desaparición no es un hecho aislado, ocurre en un contexto de violencia estructural que amenaza a quienes defienden la vida, la dignidad, la memoria y la justicia. Desaparecer a quienes alzan la voz es una forma de intentar sembrar miedo, pero también es una grave violación a los derechos humanos que no puede ni debe normalizarse”, se pronunciaron las colectivas Sororas Guasave, Amapolas Rebeldes, Rastreadoras de Guasave y Comité Diversidad Guasave.

Guadalupe Camargo Loya tiene 24 años, es de tez morena, complexión mediana, cara redonda, ojos medianos, nariz mediana, frente amplia, boca grande, cejas pobladas y cabello lacio, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de Sinaloa.