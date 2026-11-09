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El Cutzamala rompe récord a dos meses de que termine este 2026, pero habrá reducción en estas dos alcaldías

Las presas que conforman a esta obra de red hidráulica tienen niveles superiores respecto a como iniciaron el año; sin embargo, las autoridades recomiendan no desperdiciarla.
lun 09 noviembre 2026 12:03 PM
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Tres embarcaciones de dos pisos en Valle de Bravo a cielo abierto. El agua luce verde.jpg
La presa Valle de Bravo que se ubica en el Estado de México forma parte del Sistema Cutzamala. Este es su nivel en la segunda semana de noviembre. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

Estamos rumbo al final de la temporada de lluvias en la mayor parte del país de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones beneficiaron a las presas que conforman el Sistema Cutzamala que abastece de agua potable a los habitantes del Valle de México, ya que de acuerdo con los recientes reportes, se rompió récord de almacenamiento en lo que va de este 2026.

Debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza una medición diaria de agua en las presas que conforman esta obra hidráulica, se observa que es el mejor nivel en lo que va de noviembre, pues en conjunto, se alcanzó 95.69% de almacenamiento.

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Presas del Sistema Cutzamala

De acuerdo con los más recientes datos del organismo que hace un monitoreo de las presas que conforman este sistema, el nivel se alcanzó el 5 de noviembre. Sin embargo, las autoridades piden a la población a seguir con las medidas de cuidado de agua.

Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 5 de noviembre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 161 millones de metros cúbicos, lo que representa 87.14%

La presa El Bosque tiene 197 millones de metros cúbicos lo que representa 97.34%

La presa Valle de Bravo tiene 38. millones de metros cúbicos lo que representa 98.87%.

En total, hay un almacenamiento de 743,887,000 metros cúbicos, lo que representa 95.69% hasta esa fecha de noviembre, a menos de dos meses de que finalice el año. En tanto, en septiembre cerró con un total de 87.76%.

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Reducción de agua en la CDMX

A pesar de que las lluvias son un factor para que se garantice el abasto de agua potable, también son los trabajos de mantenimiento que realizan los organismos federales como Conagua, del Edomex y la CDMX, y que para realizarlos es necesario la reducción o suspensión del servicio.

El más reciente es el que anunció la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), dependencia que tiene programado un corte en el suministro que se extenderá hasta la segunda semana de noviembre.

La dependencia capitalina detalló que durante ocho días, sus cuadrillas de técnicos realizarán trabajos de sustitución del equipo de bombeo del pozo San Lorenzo Tezonco. Por lo que está afectada la presión del agua en la zona desde el pasado 3 de noviembre.

La Segiagua explicó en un comunicado a los vecinos de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco que no habrá un corte de agua como tal, sino que únicamente se reducirá la presión del agua, por lo que se prevé que el líquido no suba a los edificios y tinacos.

La Segiagua tiene disponible el servicio de pipas de agua gratuitas en las siguientes colonias:

  • Agrícola Oriental de Iztacalco
  • Dr. Alfonso Ortiz Tirado en Iztapalapa

Se prevé que el servicio quede restablecido el próximo martes 10 de noviembre, a las 18:00 horas.

En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

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Trabajos de mantenimiento en el Cutzamala

Esta reducción se suma a la que recientemente afectó a los habitantes de 480 colonias de 13 alcaldías, en las que habitan casi 4 millones de personas debido a trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala desde el 31 de octubre al 3 de noviembre.

Al respecto, Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas local, recordó en una reunión en el Congreso de la CDMX que el Sistema Cutzamala brinda a la capital 9 mil litros de agua por segundo, que representa 30% del agua que se consume.

Agregó que en la última década se han registrado unas 70 restricciones en este servicio, con recortes de 40 por ciento del abasto en la mayoría de las veces, y de 100 por ciento una vez al año, para trabajos de mantenimiento.

Detalló que la suspensión del suministro de agua afectó a las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en donde el servicio se suspendió en su totalidad, mientras que en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac, la restricción fue parcial.

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Actualmente, el Cutzamala aporta el 30% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.

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Comisión Nacional del Agua agua Ciudad de México

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