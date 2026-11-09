El Cutzamala rompe récord a dos meses de que termine este 2026, pero habrá reducción en estas dos alcaldías

Reducción de agua en la CDMX

A pesar de que las lluvias son un factor para que se garantice el abasto de agua potable, también son los trabajos de mantenimiento que realizan los organismos federales como Conagua, del Edomex y la CDMX, y que para realizarlos es necesario la reducción o suspensión del servicio.

El más reciente es el que anunció la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), dependencia que tiene programado un corte en el suministro que se extenderá hasta la segunda semana de noviembre.

La dependencia capitalina detalló que durante ocho días, sus cuadrillas de técnicos realizarán trabajos de sustitución del equipo de bombeo del pozo San Lorenzo Tezonco. Por lo que está afectada la presión del agua en la zona desde el pasado 3 de noviembre.

La Segiagua explicó en un comunicado a los vecinos de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco que no habrá un corte de agua como tal, sino que únicamente se reducirá la presión del agua, por lo que se prevé que el líquido no suba a los edificios y tinacos.

La Segiagua tiene disponible el servicio de pipas de agua gratuitas en las siguientes colonias:

Agrícola Oriental de Iztacalco

Dr. Alfonso Ortiz Tirado en Iztapalapa

Se prevé que el servicio quede restablecido el próximo martes 10 de noviembre, a las 18:00 horas.

En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Trabajos de mantenimiento en el Cutzamala

Esta reducción se suma a la que recientemente afectó a los habitantes de 480 colonias de 13 alcaldías, en las que habitan casi 4 millones de personas debido a trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala desde el 31 de octubre al 3 de noviembre.

Al respecto, Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas local, recordó en una reunión en el Congreso de la CDMX que el Sistema Cutzamala brinda a la capital 9 mil litros de agua por segundo, que representa 30% del agua que se consume.

Agregó que en la última década se han registrado unas 70 restricciones en este servicio, con recortes de 40 por ciento del abasto en la mayoría de las veces, y de 100 por ciento una vez al año, para trabajos de mantenimiento.

Detalló que la suspensión del suministro de agua afectó a las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en donde el servicio se suspendió en su totalidad, mientras que en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac, la restricción fue parcial.

