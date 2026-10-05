Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Suero vitaminado en Sonora: las muertes, la investigación y el médico que se entregó

Autoridades ofrecían hasta medio millón de pesos por información que condujera a la captura del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por el caso de los “sueros vitaminados”.
lun 05 octubre 2026 03:12 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen se ve la ficha de búsqueda del médico vinculado al caso suero vitaminado en Sonora.
Autoridades bloquearon las cuentas bancarias del médico para obligarlo a entregarse. (Imagen: Especial )

El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por las autoridades de Sonora por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos ocho pacientes que recibieron los llamados “sueros vitaminados” , se entregó este lunes ante autoridades ministeriales en el estado, luego de permanecer prófugo desde mayo.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas, informó que el médico ya se encontraba ingresado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo y que sería presentado ante el juez.

Publicidad
suero vitaminado.jfif


¿Qué pasó con los “sueros vitaminados” en Sonora?

El fiscal explicó que su entrega ocurrió después de que las autoridades bloquearon sus cuentas bancarias, aseguraron bienes y vehículos y detuvieron a personas presuntamente relacionadas con el delito de encubrimiento. También señaló que Verduzco Soto enfrentaba dificultades económicas y un estado de salud delicado.

Horas antes, el gobernador Alfonso Durazo había adelantado que existían “avances importantes” en el caso y señaló que la Fiscalía estatal había mantenido la investigación como una prioridad. El mandatario indicó que sería la propia dependencia la encargada de proporcionar los detalles sobre los avances.

El caso comenzó después de que pacientes que habían recibido tratamientos intravenosos en una clínica de Hermosillo presentaran complicaciones graves. Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades documentaron varios fallecimientos entre personas que habían recibido estos procedimientos y señalaron a Verduzco Soto como responsable de prescribir y administrar los tratamientos.

Los llamados “sueros vitaminados” eran ofrecidos en la denominada Clínica Homotoxicológica Obregon, donde se promocionaban tratamientos intravenosos para combatir la fatiga y el estrés, mejorar la piel o incluso atender la resaca. Las autoridades sanitarias analizaron las sustancias utilizadas y plantearon entre las hipótesis una posible contaminación bacteriana.

En los cateos realizados en instalaciones de Hermosillo y Ciudad Obregón, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal aseguraron más de 200 soluciones salinas, además de medicamentos, equipos de venoclisis, expedientes y otros elementos considerados dentro de la investigación.

Publicidad

Verduzco Soto, de 65 años, no acudió a la audiencia inicial programada para el 6 de mayo, después de que se hiciera público el caso de las muertes y otros pacientes intoxicados tras recibir los tratamientos. La Fiscalía comenzó entonces su búsqueda y ofreció una recompensa de 500 mil pesos por información que permitiera localizarlo.

La investigación se lleva bajo la hipótesis de homicidio culposo por responsabilidad médica y posible mala práctica, aunque la responsabilidad definitiva deberá determinarse durante el proceso judicial. Con su entrega este lunes, el médico quedó nuevamente a disposición de las autoridades y será presentado ante el juez que llevará su caso.

Publicidad

Tags

Sonora Suero Alfonso Durazo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad