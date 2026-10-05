Suero vitaminado en Sonora: las muertes, la investigación y el médico que se entregó





¿Qué pasó con los “sueros vitaminados” en Sonora?

El fiscal explicó que su entrega ocurrió después de que las autoridades bloquearon sus cuentas bancarias, aseguraron bienes y vehículos y detuvieron a personas presuntamente relacionadas con el delito de encubrimiento. También señaló que Verduzco Soto enfrentaba dificultades económicas y un estado de salud delicado.

Horas antes, el gobernador Alfonso Durazo había adelantado que existían “avances importantes” en el caso y señaló que la Fiscalía estatal había mantenido la investigación como una prioridad. El mandatario indicó que sería la propia dependencia la encargada de proporcionar los detalles sobre los avances.

El caso comenzó después de que pacientes que habían recibido tratamientos intravenosos en una clínica de Hermosillo presentaran complicaciones graves. Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades documentaron varios fallecimientos entre personas que habían recibido estos procedimientos y señalaron a Verduzco Soto como responsable de prescribir y administrar los tratamientos.

Los llamados “sueros vitaminados” eran ofrecidos en la denominada Clínica Homotoxicológica Obregon, donde se promocionaban tratamientos intravenosos para combatir la fatiga y el estrés, mejorar la piel o incluso atender la resaca. Las autoridades sanitarias analizaron las sustancias utilizadas y plantearon entre las hipótesis una posible contaminación bacteriana.

En los cateos realizados en instalaciones de Hermosillo y Ciudad Obregón, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal aseguraron más de 200 soluciones salinas, además de medicamentos, equipos de venoclisis, expedientes y otros elementos considerados dentro de la investigación.