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No solo el Cutzamala, estas son las presas en México al 100% de su capacidad

Se prevé que la temporada de lluvias se termine en noviembre, y los niveles de almacenamiento en las presas y demás sistemas de almacenamiento de agua están en niveles óptimos.
lun 28 septiembre 2026 04:49 PM
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Un cuerpo de agua de diferentes tonalidades de azul en medio de zonas semiáridas y montañas con cielo azul.jpg
La presa Yosocuta ubicada en Oaxaca, está dentro de las que tienen 100% de almacenamiento de acuerdo con los datos consultados de septiembre. (Foto: turismohuajuapan.gob.mx )

Falta un poco más de dos meses para que la temporada de lluvias culmine, pero hasta el momento han resultado benéficas para la mayoría de los sistemas de almacenamiento en los diferentes tipos de estructura que hay en el país como las presas, que, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, permiten almacenar o retener agua para aprovecharla en actividades como el riego, el consumo humano, la generación de energía eléctrica, entre otras.

El organismo explica que las presas son estructuras hidráulicas de grandes dimensiones que también sirven para el control de inundaciones, ya que impiden que el agua de las montañas baje hasta las comunidades que se sitúan en terrenos planos y cercanas a ríos.

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De acuerdo con el Inventario de Presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), México cuenta con más de 6,700 registros en el mientras que el organismo monitorea de manera específica 210 de las principales presas del país.

¿Qué presas tienen el 100% de almacenamiento en el país?

Los datos consultados por Expansión con fecha del 25 de septiembre de 2026, y con información del Sistema Nacional de Información del Agua, estos son los hallazgos del Monitoreo de las Principales Presas de México, entre las que destacan las que tienen más de 100% de almacenamiento.

Además, existen tres presas que rebasan el 100% de su capacidad ordinaria (NAMO):

Presa José López Portillo (Cerro Prieto), que se ubica en Nuevo León y pertenece al Organismo de Cuenca: Río Bravo.

  • Tiene un almacenamiento actual de 317.647 hm³ (106% de llenado).

Presa Nexapa, ubicada en Puebla y pertenece al Organismo de Cuenca: Golfo Centro.

  • Almacenamiento actual: 12.763 hm³ (102% de llenado).

Presa Pedro José Méndez, se ubica en Tamaulipas y pertenece al Organismo de Cuenca: Golfo Norte.

  • Almacenamiento actual: 31.650 hm³ (101% de llenado).
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La Conagua dio un primer corte en junio en el arranque de la temporada de lluvias cuando informó que el volumen total de las 210 presas consideradas más importantes de México es de 56, 900 millones de metro cúbicos (Mm³), lo que representó en ese entonces 48% de su nivel de llenado máximo ordinario, de acuerdo con datos del 17 de junio.

Debido a que estadísticamente la temporada concluye el 30 de noviembre, se espera que este volumen se incremente en los próximos meses.

En el norte del país, en lo que va de la temporada de lluvias, las presas regionales han captado 1,400 Mm3, con lo cual alcanzan 12 mil 600 Mm3; las del centro, actualmente almacenan mil 400 Mm3 y las del sur, un volumen de 16 mil 800 Mm3.

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"En general las lluvias que se han presentado en las cuencas de aportación de las presas han ayudado a incrementar el volumen de almacenamiento; estas son muy buenas noticias ya que la temporada de lluvias está iniciando", informó la Conagua en un comunicado .

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Actualmente, las lluvias intensas siguen presentes en el país debido a diferentes condiciones meteorológicas, entre elllo el huracán Polo que se prevé que impacte a Baja California Sur y la tormenta tropical Rachel.

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