No solo el Cutzamala, estas son las presas en México al 100% de su capacidad

De acuerdo con el Inventario de Presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), México cuenta con más de 6,700 registros en el mientras que el organismo monitorea de manera específica 210 de las principales presas del país.

¿Qué presas tienen el 100% de almacenamiento en el país?

Los datos consultados por Expansión con fecha del 25 de septiembre de 2026, y con información del Sistema Nacional de Información del Agua, estos son los hallazgos del Monitoreo de las Principales Presas de México, entre las que destacan las que tienen más de 100% de almacenamiento.

Además, existen tres presas que rebasan el 100% de su capacidad ordinaria (NAMO):

Presa José López Portillo (Cerro Prieto), que se ubica en Nuevo León y pertenece al Organismo de Cuenca: Río Bravo.



Tiene un almacenamiento actual de 317.647 hm³ (106% de llenado).

Presa Nexapa, ubicada en Puebla y pertenece al Organismo de Cuenca: Golfo Centro.



Almacenamiento actual: 12.763 hm³ (102% de llenado).

Presa Pedro José Méndez, se ubica en Tamaulipas y pertenece al Organismo de Cuenca: Golfo Norte.

