No solo el Cutzamala, estas son las presas en México al 100% de su capacidad

Falta un poco más de dos meses para que la temporada de lluvias culmine, pero hasta el momento han resultado benéficas para la mayoría de los sistemas de almacenamiento en los diferentes tipos de estructura que hay en el país como las presas, que, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, permiten almacenar o retener agua para aprovecharla en actividades como el riego, el consumo humano, la generación de energía eléctrica, entre otras.
El organismo explica que las presas son estructuras hidráulicas de grandes dimensiones que también sirven para el control de inundaciones, ya que impiden que el agua de las montañas baje hasta las comunidades que se sitúan en terrenos planos y cercanas a ríos.