Línea 3 del Metrobús cerrará algunas estaciones durante octubre: esta es la lista completa

Estas estaciones de Línea 3 cerrarán por obras

Metrobús programó cierres en cinco estaciones de la Línea 3, todos durante fines de semana y en ambos sentidos. Estas son las fechas para tomar en cuenta:

Juárez, el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Hidalgo, el sábado 10 y domingo 11 de octubre.

Mina, el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Guerrero, el sábado 24 y domingo 25 de octubre.



Los cierres forman parte de los trabajos de rehabilitación de la guía táctil y otros elementos de accesibilidad de las estaciones.

¿Qué alternativas hay?

Para Juárez, una alternativa es la estación Juárez del Metro, perteneciente a la Línea 3. En Hidalgo, también existe una estación del Metro con el mismo nombre, con correspondencia entre las líneas 2 y 3.

Autoridades investigan las denuncias de ataques en el Metro de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro )



En Mina, una opción es utilizar la estación de Metro Hidalgo o, en otro caso se encuentra cercana la estación del Museo San Carlos de la Línea 4 del mismo Metrobús.

Quienes utilicen Guerrero pueden recurrir a la estación Guerrero del Metro, que conecta las líneas 3 y B.