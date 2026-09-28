Huracán Polo hoy: sigue su trayectoria en vivo, a qué hora impactará BCS y municipios más afectados

El huracán Polo, categoría 3, continuará su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera que tenga su primer impacto durante la tarde de este lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones del municipio de Comondú.

De acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, el impacto podría ocurrir entre las 16:00 y 18:00 horas, aunque todavía no era posible determinar la hora exacta. Las autoridades prevén que Polo llegue a Baja California Sur como huracán categoría 2 o, probablemente, mantenga la categoría 3.

Durante el día se intensificarán los vientos, las lluvias y el oleaje en Baja California Sur y posteriormente en Sonora. El segundo impacto está previsto para el martes en la costa central de Sonora.

La mayor atención se concentra en el norte de Comondú, así como en comunidades del sur de Mulegé y en Loreto. Protección Civil pidió a la población permanecer en sus domicilios o acudir a los refugios temporales si existe algún riesgo.

A partir de las 14:00 horas se determinó suspender la movilidad en diversas comunidades de Comondú, Mulegé y Loreto. También se restringió el acceso a las playas y se suspendió toda actividad marítima.

Las autoridades advirtieron además que algunas zonas podrían quedarse sin electricidad y sin servicio de internet durante varias horas, posiblemente hasta la medianoche. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya colocó personal en puntos estratégicos para comenzar con el restablecimiento del suministro en caso de afectaciones.

Hasta la mañana de este lunes, 78 personas habían sido evacuadas de manera preventiva y se encontraban en un refugio temporal en Ciudad Constitución.