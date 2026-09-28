Huracán Polo hoy: sigue su trayectoria en vivo, a qué hora impactará BCS y municipios más afectados
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¿A qué hora impactará el Huracán Polo en Baja California Sur?
El huracán Polo, categoría 3, continuará su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera que tenga su primer impacto durante la tarde de este lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones del municipio de Comondú.
De acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, el impacto podría ocurrir entre las 16:00 y 18:00 horas, aunque todavía no era posible determinar la hora exacta. Las autoridades prevén que Polo llegue a Baja California Sur como huracán categoría 2 o, probablemente, mantenga la categoría 3.
Durante el día se intensificarán los vientos, las lluvias y el oleaje en Baja California Sur y posteriormente en Sonora. El segundo impacto está previsto para el martes en la costa central de Sonora.
La mayor atención se concentra en el norte de Comondú, así como en comunidades del sur de Mulegé y en Loreto. Protección Civil pidió a la población permanecer en sus domicilios o acudir a los refugios temporales si existe algún riesgo.
A partir de las 14:00 horas se determinó suspender la movilidad en diversas comunidades de Comondú, Mulegé y Loreto. También se restringió el acceso a las playas y se suspendió toda actividad marítima.
Las autoridades advirtieron además que algunas zonas podrían quedarse sin electricidad y sin servicio de internet durante varias horas, posiblemente hasta la medianoche. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya colocó personal en puntos estratégicos para comenzar con el restablecimiento del suministro en caso de afectaciones.
Hasta la mañana de este lunes, 78 personas habían sido evacuadas de manera preventiva y se encontraban en un refugio temporal en Ciudad Constitución.
🚩Boletín #SIATCT no. 17 🚩#Huracán categoría 3 🌀 #Polo— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026
⚠️ Continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera un primer impacto durante esta tarde en las inmediaciones del municipio de Comondú, en Baja California Sur.
📍A 175 km al suroeste de Cabo San… pic.twitter.com/Al1J7n5zOk
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¿Cuáles serán los efectos del huracán Polo?
El huracán Polo, categoría 3, provocará lluvias torrenciales, vientos extremos y oleaje de hasta 10 metros de altura en Baja California Sur, mientras avanza hacia la porción central del estado, donde se prevé que impacte entre la tarde y la noche de este lunes.
A las 09:00 horas, el centro del ciclón se ubicó a 140 kilómetros al oeste-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.
Entre los principales efectos previstos están:
- Lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en el centro de Baja California Sur y en la costa y sur de Sonora.
- Lluvias intensas de 75 a 150 mm en el centro de Sonora.
- Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en el norte de Sinaloa y el norte y oeste de Chihuahua.
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm en el centro y sur de Baja California.
- Vientos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h, en Baja California Sur.
- Vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en la costa y sur de Sonora.
- Oleaje de 8 a 10 metros en las costas de Baja California Sur.
- Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas del centro de Baja California Sur.
Las lluvias podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas.
Las autoridades también mantienen zonas de prevención y vigilancia por los efectos de los vientos de huracán y tormenta tropical en distintos puntos de Baja California Sur y Sonora.
Debido al #Huracán #Polo, se pronostican #Lluvias torrenciales en zonas de #BajaCaliforniaSur y #Sonora, además de #Oleaje de hasta 10 metros de altura en #BajaCaliforniaSur.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026
Más detallés, aquí. ⤵️https://t.co/CPXlonhWfR pic.twitter.com/kXLBtGr8M4
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¿Rachel se convertirá en huracán?
La tormenta tropical Rachel podría convertirse en huracán conforme avance sobre el Pacífico, aunque las autoridades mantienen bajo seguimiento su evolución.
De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, Rachel se ubicaba a 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.
Mientras se determina cómo evolucionará el sistema, Rachel mantiene condiciones que pueden provocar:
- Lluvias muy intensas de 75 a 150 mm en Guerrero y Oaxaca.
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Michoacán.
- Rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas costeras.
- Oleaje de 3 a 5 metros en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
La evolución de Rachel ocurre mientras Polo, actualmente huracán categoría 3, avanza hacia Baja California Sur, donde se esperan lluvias torrenciales, vientos extremos y oleaje de hasta 10 metros.
A continuación te presentamos el #Pronóstico de #Lluvias acumuladas derivadas del #Huracán #Polo y la #TormentaTropical #Rachel en el océano #Pacífico. pic.twitter.com/DNz2KKgrmc— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026