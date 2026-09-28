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Huracán Polo impactará Baja California Sur: ¿a qué hora llegará y qué hacer para estar a salvo?

La coordinadora nacional de Protección Civil solicitó a la población resguardarse en sus casas o trasladarse a los refugios. Se prevén cortes de luz e internet.
lun 28 septiembre 2026 08:32 AM
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Mapa satelital de México con nubes y señales rojas, verdes y amarillas del huracán Polo, tormenta tropical Rachel.jpg
Se pronostican vientos sostenidos de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California Sur, y oleaje de hasta siete metros de altura en las costas de dicha entidad. (Foto: @conagua_clima )

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, alertó a la ciudadanía de los municipios de Comundú, Mulegé y Loreto para que no salgan de sus casas a partir de las 14:00 horas de este lunes 28 de septiembre debido a que se prevé el impacto del huracán Polo de categoría 3 entre las 14:00 y 18:00 horas. Y en caso de que las personas detecten algún tipo de riesgo, las autoridades recomiendan trasladarse a un refugio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que Polo, huracán de categoría 3, toque tierra este lunes en Baja California Sur, donde las autoridades anticipan lluvias torrenciales, fuerte oleaje y daños severos.

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¿En qué municipios impactará el huracán Polo?

La funcionaria federal hizo el llamado a los pobladores de las siguientes comunidades en Comundú:

-La Ballena

-San Juanico

-Francisco Villa

-Las Barrancas

-La Poza Grande

-Guadalupe

-Santo Domingo

-San Andrés

-San José de Comundú

-La Laguna

-Ciudad Insurgentes

En tanto, se solicita a los pobladores de las siguientes localidades del sur de Mulegé y Loreto:

-Heroica Mulegé

-Punta Chivato

-Santa Rosalía

-Isla San Marcos

-Palo Verde

-San Bruno

-San Lucas

Mapa satelital de Baja California Sur con líneas rojas y blancas con nombres de los municipios.png
Se prevé que el huracán Polo impacte como categoría 2 o 3. (Foto: Google Maps)


Loreto

-San Juan Bautista

-San Nicolás

-San Javier

“A partir del día de hoy a las 14:00 horas se parará la movilidad en las comunidades que acabo de mencionar de Comondú, Mulegé y Loreto; sin embargo, se recomienda a la población de La Paz y Los Cabos para que se mantengan informados”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

Se prevé que haya cortes de luz e internet durante el día, probablemente hasta la media noche de este lunes.

¿Cuáles son las recomendaciones generales?

-No estar en la calle

-Que se trasladen a los refugios temporales en caso de ser necesario.

-No hay acceso a las playas

-Alejarse de las zonas de riesgo como árboles, ríos y demás cuerpos con agua.

-Alejarse de espectaculares

Ubicación de refugios en Baja California Sur

En este enlace se puede consultar las direcciones de los refugios temporales:

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"Esperemos que no llegue tan fuerte", dijo a la AFP Marta Maldonado, una mesera de 62 años en un restaurante frente al mar y sin ningún tipo de protección. "Mañana seguro le ponen palos"... puede ser muy tarde, advirtieron las autoridades.

Este pequeño puerto de pescadores de casi 6,000 habitantes se encuentra en el camino de Polo, que avanza como huracán categoría 3 de 5 en la escala Saffir Simpson.

Y con esa potencia debe tocar tierra hacia el mediodía, aunque los fuertes vientos comenzarán en la mañana.

Los pronósticos descartaron en principio que Polo tocara tierra, pero cambió su trayectoria rumbo al estado de Baja California Sur, donde queda Puerto San Carlos.

Luego continuará su paso frente a las costas mexicanas hasta el martes 29 de septiembre.

La temporada de ciclones en México se perfila muy intensa, particularmente en el Pacífico, debido al fenómeno de El Niño. Durante este evento las aguas de esa región se calientan significativamente, lo que favorece la formación de huracanes.

Leer más:

Imagen satelital del huracán Polo frente a México, en colores azul, verde y blanco.jpg
México

Otis y Polo alcanzaron la categoría 5 ¿qué tiene que ver El Niño con su rápida intensificación?

En Puerto San Carlos recuerdan daños devastadores

Puerto San Carlos -que vive también del turismo, entre avistamiento de ballenas y paseos para pescar- fue devastado en 2009 por un poderoso huracán, que arrasó con 75% de las viviendas, muchas de madera.

El jefe del servicio de meteorología de México, Fabián Vázquez, espera "algo muy severo" con Polo.

"Con categoría 3, pueden ser daños devastadores", explicó a la AFP por teléfono. Árboles caídos, casas de madera o con techo de lámina destruidas, cortes de carreteras y fallas en el suministro eléctrico aparecen en una lista de posibles efectos.

También pronostica inundaciones por mar de fondo o por las fuertes lluvias que se esperan.

"Es muy importante que la población se mantenga muy alejada de la costa y que evite de cualquier manera ir a zonas donde pudiera estar en riesgo o ser vulnerables, independientemente de la intensidad con la que vaya a llegar", agregó.

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Seguimiento a la tormenta tropical Rachel en Acapulco

Las autoridades municipales reforzaron barreras de contención que bordean el pueblo. También prevén evacuaciones. Hay unos 169 refugios habilitados.

Las fuerzas militares desplegaron casi 7,000 efectivos en el estado, donde además se suspendieron clases y trabajo presencial para empleados públicos.

La temporada de huracanes se extiende de mayo a noviembre y afecta cada año las costas del Pacífico y del Atlántico.

Mientras las autoridades siguen la evolución de Polo, los meteorólogos también vigilan a Rachel, una tormenta tropical con potencial de fortalecerse.

"Toda la semana se va a mover paralelo a la costa de México, pero justo hacia el fin de semana pudiera irse acercando también hacia Baja California Sur", señaló Vázquez.

Con información de AFP

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