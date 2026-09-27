Alertan por tigre suelto en Jalisco

Además de llamadas de personas que reportan haber visto al animal, circula en redes sociales un video donde un tigre toma por el cuello a un chivo la madrugada del 24 de septiembre, no obstante, las autoridades aún no confirman la presencia del tigre.

Por precaución, los habitantes deben evitar las actividades al aire libre en la zona, así como proteger a personas vulnerables, en especial a niños, niñas y adultos mayores.

En caso de encontrar al animal, se recomienda no intentar perseguirlo, atraparlo o asustarlo, en su lugar se debe buscar un lugar seguro para resguardarse y reportar a la línea de emergencias 911 o al departamento de Protección Civil de La Barca, al número 393 935 5000.

A la par, se pide a las personas no realizar reportes falsos ni difundir mensajes en redes sociales que pudieran causar pánico en los habitantes.



Un tigre de bengala macho puede pesar hasta 295 kilos y medir 3.2 metros de largo, mientras una hembra puede alcanzar los 180 kilos y 2.7 metros de largo. Este felino cuenta con colmillos de hasta 10 centímetros de largo.

Aunque los tigres tienden a evitar a los seres humanos, en casos donde el animal está enfermo o se encuentran en una zona donde sus presas naturales desaparecieron, pueden llegar a atacar personas.

Casi tres años atrás, en noviembre de 2023, se reportó la presencia de un tigre de Bengala en La Huerta, Jalisco.