Huracán Polo tendrá doble impacto en México: SMN prevé que golpee BCS y luego llegue a Sonora

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, director del SMN informó que a las 09:00 horas de este sábado, Polo es categoría 4 y se ubica a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 305 kilómetros por hora.

En conferencia de prensa, el Coordinador General del #SMNmx, @fabromana, informó sobre el estado actual del #Huracán #Polo en el #Pacífico mexicano.



A las 09:00 horas, el sistema se localizó a 585 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur, como un huracán de… pic.twitter.com/77RlpqncvT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

El pronóstico indica que Polo impactará Baja California Sur el lunes como huracán categoría 1 o 2 y llegará a Sonora el martes como tormenta tropical.



Entre el 26 y el 29 de septiembre se esperan acumulados de 150 a 250 milímetros de lluvia en zonas de Baja California Sur y Sonora, mientras que Sinaloa, Chihuahua y Durango podrían recibir entre 75 y 150 milímetros.

El lunes se prevén las condiciones más severas en Baja California Sur, con lluvias torrenciales, vientos sostenidos de 150 a 170 kilómetros por hora, rachas de hasta 200 kilómetros por hora y olas de 8 a 10 metros, además de una marea de tormenta de entre 1 y 1.5 metros.

Debido a ello, se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, en Baja California Sur.

Vázquez Romaña apuntó así que el mayor riesgo para Baja California Sur llegará entre el lunes y martes.

El SMN alertó también sobre el riesgo de inundaciones repentinas, debido a que las lluvias pueden presentarse en periodos intensos y generar rápidos escurrimientos en zonas de sierra.