México debe alistarse para un posible doble impacto del huracán Polo en tierra, advirtió este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pues se prevé que este evento primero toque tierra en Baja California Sur el lunes como huracán categoría 1 o 2 y luego llegue a Sonora el martes como tormenta tropical, con lluvias de hasta 250 milímetros, oleaje de hasta 10 metros y riesgo de inundaciones.
Huracán Polo tendrá doble impacto en México: SMN prevé que golpee BCS y luego llegue a Sonora
En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, director del SMN informó que a las 09:00 horas de este sábado, Polo es categoría 4 y se ubica a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 305 kilómetros por hora.
En conferencia de prensa, el Coordinador General del #SMNmx, @fabromana, informó sobre el estado actual del #Huracán #Polo en el #Pacífico mexicano.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026
A las 09:00 horas, el sistema se localizó a 585 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur, como un huracán de… pic.twitter.com/77RlpqncvT
El pronóstico indica que Polo impactará Baja California Sur el lunes como huracán categoría 1 o 2 y llegará a Sonora el martes como tormenta tropical.
Entre el 26 y el 29 de septiembre se esperan acumulados de 150 a 250 milímetros de lluvia en zonas de Baja California Sur y Sonora, mientras que Sinaloa, Chihuahua y Durango podrían recibir entre 75 y 150 milímetros.
El lunes se prevén las condiciones más severas en Baja California Sur, con lluvias torrenciales, vientos sostenidos de 150 a 170 kilómetros por hora, rachas de hasta 200 kilómetros por hora y olas de 8 a 10 metros, además de una marea de tormenta de entre 1 y 1.5 metros.
Debido a ello, se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, en Baja California Sur.
Vázquez Romaña apuntó así que el mayor riesgo para Baja California Sur llegará entre el lunes y martes.
El SMN alertó también sobre el riesgo de inundaciones repentinas, debido a que las lluvias pueden presentarse en periodos intensos y generar rápidos escurrimientos en zonas de sierra.
SMN alerta por el doble impacto de Polo
Después de ingresar a Baja California Sur, el ciclón cruzará hacia el Golfo de California y continuará hacia Sonora. El SMN prevé que para entonces se haya debilitado a tormenta tropical.
Para el martes se esperan en la costa y sur de Sonora vientos sostenidos de entre 120 y 130 kilómetros por hora, con rachas de 150 a 170 kilómetros por hora. En el Golfo de California también podrían presentarse olas de entre 5 y 6 metros.
Así, el sistema desplazará sus principales efectos hacia el norte conforme avance sobre la península y posteriormente hacia Sonora.
Ante los pronósticos anunciados, las áreas de atención de emergencias del Gobierno de México han implementado las acciones correspondientes para estar preparadas para actuar ante cualquier evento que requiera su participación.
Conagua mantiene vigilancia sobre ríos, arroyos y presas en Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa, mientras prepara equipos especializados para atender posibles inundaciones y movilizar personal y recursos si es necesario.
En tanto que se informó que Protección Civil enviará una Misión de Enlace y Coordinación a Baja California Sur y mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales, así como con Sedena, Marina y CFE para activar sus planes de emergencia si se requiere.
Además, hay 554 refugios temporales disponibles en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, sujetos a activación según las necesidades de la población.
Odalys aportará humedad a Polo
El escenario de lluvias podría agravarse además por la interacción de Polo con Odalys, otro ciclón que permanece alejado de las costas mexicanas.
De acuerdo con el SMN, Odalys aportará vapor de agua que será incorporado a la circulación de Polo. Esto puede aumentar la cantidad de humedad disponible para la precipitación y favorecer lluvias más intensas sobre Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.
El organismo señaló que incluso algunas regiones de Nuevo México, en Estados Unidos, podrían recibir lluvias intensas asociadas con este aporte de humedad.
Además de Polo y Odalys, el SMN mantiene bajo vigilancia otra zona de baja presión en el Pacífico. Los modelos preliminares apuntan a que podría intensificarse durante los próximos días, aunque su trayectoria se mantiene alejada de las costas mexicanas.
El sistema podría alcanzar fuerza de tormenta tropical o incluso huracán categoría 1, pero por ahora no existe claridad suficiente para determinar su evolución. Su principal efecto sobre México sería un incremento de las lluvias en zonas del Pacífico sur, particularmente Oaxaca y Chiapas.