Mochila de emergencia y buscar refugio, las medidas ante un huracán categoría 5 como Polo

¿Qué es un huracán categoría 5?

La temporada de ciclones comenzó en mayo en el océano Pacífico, mientras que, en el océano Atlántico arrancó en junio.

De acuerdo con la escala Saffir-Simpson, un huracán como Polo puede ocasionar años catastróficos que incluyen derrumbe total de techos y paredes en casas, que el viento pueda llevarse construcciones ligeras, daños extremos a muelles, vegetación arrasada por el viento, erosión total de las playas e inundación en terrenos planos provocando daños graves.

Suelen presentar una velocidad superior a los 250 kilómetros por hora. En el caso de Polo, presenta rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

Actualmente se ubica a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

¿Qué hacer ante un huracán categoría 5?

Ante la intesificación de Polo como huracán, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), pidió a la población de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco mantenerse atenta a los avisos oficiales y de ser necesario, evacuar.

“Ante una zona de riesgo y si las autoridades indican evacuar, salir de inmediato y dirigirse al refugio temporal establecido. No regresar a la vivienda hasta que las autoridades verifiquen que existen condiciones seguras”, pidió.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐇𝐮𝐫𝐚𝐜𝐚́𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨́ 𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝟓; 𝐂𝐍𝐏𝐂 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.



⚠️ Se exhorta a los habitantes de Guerrero,… pic.twitter.com/W4juLqPV7z — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

Entre las medidas que Protección Civil recomienda a la población ante el huracán están:

1. Asegurar puertas y ventanas y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, entre ellos láminas, macetas, muebles de exterior, anuncios y herramientas.

2. Limpiar azoteas, canales, coladeras y desagües para permitir el desaolojo del agua.