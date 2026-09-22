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Mochila de emergencia y buscar refugio, las medidas ante un huracán categoría 5 como Polo

Un fénomeno como Polo puede ocasionar años catastróficos por lo que se recomienda a la población preparar una mochila de emergencia, asegurar puertas y ventanas y de ser necesario, ir a un refugio
mar 22 septiembre 2026 10:16 AM
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Huracán Polo categoría 5 en el Pacífico de México visto desde el espacio
El huracán Polo presenta vientos superiores a 250 kilómetros por hora, por lo que ya alcanzó la máxima categoría en escala Saffir-Simpson. (Foto: Handout/AFP)

El litoral del Pacífico está en alerta debido a que el huracán Polo alcanzó la categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson.

El fenómeno, que inició como el ciclón número 16 de la temporada, afecta con lluvias, oleaje y fuertes vientos a Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca.

En la madrugada de este martes 22 de septiembre de 2026 el huracán se intensificó alcanzando vientos superiores a 250 kilómetros por hora.

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¿Qué es un huracán categoría 5?

La temporada de ciclones comenzó en mayo en el océano Pacífico, mientras que, en el océano Atlántico arrancó en junio.

De acuerdo con la escala Saffir-Simpson, un huracán como Polo puede ocasionar años catastróficos que incluyen derrumbe total de techos y paredes en casas, que el viento pueda llevarse construcciones ligeras, daños extremos a muelles, vegetación arrasada por el viento, erosión total de las playas e inundación en terrenos planos provocando daños graves.

Suelen presentar una velocidad superior a los 250 kilómetros por hora. En el caso de Polo, presenta rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

Actualmente se ubica a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

¿Qué hacer ante un huracán categoría 5?

Ante la intesificación de Polo como huracán, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), pidió a la población de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco mantenerse atenta a los avisos oficiales y de ser necesario, evacuar.

“Ante una zona de riesgo y si las autoridades indican evacuar, salir de inmediato y dirigirse al refugio temporal establecido. No regresar a la vivienda hasta que las autoridades verifiquen que existen condiciones seguras”, pidió.

Entre las medidas que Protección Civil recomienda a la población ante el huracán están:

1. Asegurar puertas y ventanas y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, entre ellos láminas, macetas, muebles de exterior, anuncios y herramientas.

2. Limpiar azoteas, canales, coladeras y desagües para permitir el desaolojo del agua.

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3. Alistar una mochila de emergencia en la que se incluyan agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías y documentos importantes.

4. Si la vivienda se encuentra en zona el alto riesgo acudir al refugio temporal más cercano.

5. Cortar el suministro de agua y electricidad.

6. Durante las lluvias y vientos fuertes a causa del huracán, se recomienda permanecer en un lugar seguro y alejarse de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y objetos que puedan caer.

7. Evitar salir si no es indispensable.

8. No conducir por calles inundadas ni intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel con corriente de agua.

9. En las zonas costeras, no ingresar al mar ni realizar actividades acuáticas.

10. Mantenerse alejado de playas, malecones, escolleras, rompeolas, muelles y desembocaduras ante el riesgo de oleaje elevado, mar de fondo y corrientes fuertes.

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¿Cuándo concluirá la temporada de huracanes?

La temporada de huracanes concluirá a finales de noviembre.

Para este ciclo, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene su pronóstico de entre 29 y 36 ciclones tropicales.

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