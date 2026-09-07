Morena quitará a Enrique Inzunza de Comisión de Estudios Legislativos en el Senado

“Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el Reglamento (del Senado). Los senadores que no tienen un grupo parlamentario... es un tema que le compete la designación y distribución por el peso que tienen cada uno de los grupos en el Senado, definir sus presidencias (de las comisiones)”, sostuvo el legislador.

Señaló que hasta ahora no sabe quién presidirá esta Comisión, que es una de las relevantes en el Senado, ya que se encarga de dictaminar reformas constitucionales.



Ignacio Mier explicó que será hasta finales de septiembre cuando hagan las reasignaciones en diversas comisiones, pues recordó que 15 senadores solicitaron licencia en los últimos meses para buscar ser candidatos de Morena.

Agregó que mañana tomará conocimiento el Pleno del Senado sobre la salida de Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena.

Desde el 26 de agosto, el senador anunció que su salida del grupo parlamentario de Morena y dijo que sería senador “independiente”, aunque en realidad es legislador sin partido.

Esta salida se dio después de que gobernadores y legisladores de Morena, así como la presidenta Claudia Sheinbaum le plantearon valorar solicitar licencia como legislador con lo que perdería el fuero constitucional.