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Congreso

Morena quitará a Enrique Inzunza de Comisión de Estudios Legislativos en el Senado

Enrique Inzunza es acusado por autoridades de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
lun 07 septiembre 2026 08:39 PM
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Enrique Inzunza en una reunión en el Senado.
Enrique Inzunza afirmó desde que lo acusó Estados Unidos que no recurrirá al fuero que lo protege. (Foto: Facebook)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, señaló que en los próximos días quitarán a Enrique Inzunza Cázarez de la Comisión de Estudios Legislativos.

Al participar en el informe de labores del senador Emmanuel Reyes Cardona, el morenista explicó que una vez que Inzunza Cázarez se salió de la bancada de Morena, no puede continuar al frente de una Comisión que le corresponde al partido oficialista encabezar.

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“Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el Reglamento (del Senado). Los senadores que no tienen un grupo parlamentario... es un tema que le compete la designación y distribución por el peso que tienen cada uno de los grupos en el Senado, definir sus presidencias (de las comisiones)”, sostuvo el legislador.

Señaló que hasta ahora no sabe quién presidirá esta Comisión, que es una de las relevantes en el Senado, ya que se encarga de dictaminar reformas constitucionales.

Enrique Inzunza volvió al Senado después de declararse senador independiente. Volvió sonriendo, como se le ve en la imagen.
Congreso

Enrique Inzunza vuelve al Senado y toma distancia de Rocha Moya


Ignacio Mier explicó que será hasta finales de septiembre cuando hagan las reasignaciones en diversas comisiones, pues recordó que 15 senadores solicitaron licencia en los últimos meses para buscar ser candidatos de Morena.

Agregó que mañana tomará conocimiento el Pleno del Senado sobre la salida de Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena.

Desde el 26 de agosto, el senador anunció que su salida del grupo parlamentario de Morena y dijo que sería senador “independiente”, aunque en realidad es legislador sin partido.

Esta salida se dio después de que gobernadores y legisladores de Morena, así como la presidenta Claudia Sheinbaum le plantearon valorar solicitar licencia como legislador con lo que perdería el fuero constitucional.

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En un documento que publicó en su cuenta de X, mencionó que desde hace cuatro meses ha sido objeto de una “feroz campaña de calumnias y diatribas”, después de que autoridades de Estados Unidos difundieran imputaciones contra él.

El Gobierno de Estados Unidos ha señalado a Enrique Inzunza Cázarez de tener vínculos con el narcotráfico, al igual que nueve personas más de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la investigación estadounidense, una vez que Rocha Moya fue elegido como gobernador, Inzunza Cázarez fungió como enlace entre los líderes de 'Los Chapitos' y el ahora mandatario estatal con licencia.

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Cámara de Senadores Morena

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