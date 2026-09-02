La relativa calma que predominó en Zacatecas comienza a dar señales de resquebrajarse. El estado, gobernado por el morenista David Monreal, vuelve a ser escenario de episodios de violencia que inquietan a sus 1.6 millones de habitantes y reavivan el temor de que regresen los días de cuerpos abandonados, balaceras, asesinatos y desapariciones.
Considerado un territorio estratégico para el trasiego de drogas y otras actividades delictivas, como la extorsión, Zacatecas se encuentra en medio de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
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“La ubicación de Zacatecas se ha convertido en su maldición. Sus conexiones con otros estados y las importantes carreteras que cruzan por la zona la hacen parte de los objetivos ilícitos tanto del CJNG como del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, ninguno de los carteles ha obtenido la supremacía total allí”, refiere un análisis de la organización Insight Crime .
Aunque desde 2007 Zacatecas enfrenta una crisis de inseguridad, fue entre 2020 y 2023 cuando la violencia se recrudeció, al grado de llevar a la entidad a rozar los 2,000 homicidios mensuales.
Homicidios dolosos en Zacatecas
Evolución anual de víctimas y fases de tendencia (2018–2025)
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos correspondientes al histórico anual analizado [1].
El 2025 fue uno de los años más pacíficos para la entidad, con 114 homicidios dolosos, lo que parecía alejarla del clima de violencia que azotó al estado años atrás, como en 2022, cuando se reportaron 981 muertes violentas.
Uno de los episodios del “horror” que acechó a Zacatecas ocurrió a principios de 2022, cuando una camioneta con 10 cuerpos fue abandonada en la Plaza de Armas de la capital, justo frente al Palacio de Gobierno.
La tarde del pasado domingo 30 de agosto, un coche bomba explotó en la comandancia de policía del municipio de Ojocaliente, dejando 10 personas heridas, entre ellas dos policías municipales.
La Fiscalía General de Zacatecas apuntó al CJNG como responsable y señaló que el ataque fue una reacción a la detención de un joven de 18 años, quien presuntamente era sicario de la organización criminal.
A finales de agosto, dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública resultaron heridos cuando la patrulla en la que viajaban fue atacada con explosivos.
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Antes de estos episodios, en julio pasado fueron encontrados cinco cuerpos colgados de un puente en la comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco, ubicada a unos 75 kilómetros de Ojocaliente.
Los cárteles que se disputan Zacatecas
Aunque Zacatecas es disputado principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, también hay presencia de otras organizaciones, como Los Cabrera, Los Talibanes, el Cártel del Noreste y Los Metros.
De acuerdo con un análisis del experto en seguridad y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez, Los Cabrera, pertenecientes al Cártel de Sinaloa, tienen predominio en el centro y norte del estado; el CJNG, en el sur; Los Talibanes, en un corredor que conecta con San Luis Potosí; el Cártel del Noroeste, en la zona minera, y Los Metros, en algunos municipios del sur de la entidad.
Producción de drogas y extorsión
Zacatecas cuenta con pocas regiones para la producción de drogas como marihuana y amapola, pero la disputa por su territorio está relacionada con la instalación de laboratorios y el control de corredores estratégicos.
“En los últimos años, Zacatecas se ha convertido en territorio altamente disputado , ya que las organizaciones criminales han establecido laboratorios para la elaboración de fentanilo en el estado y se enfrentan por el control de corredores de narcotráfico hacia la frontera con Estados Unidos”, plantea Insight Crime.
Pero las organizaciones criminales también suelen disputarse actividades como el cobro de piso, así como el tráfico y la explotación de personas.
El repunte de la violencia en la recta final del gobierno de David Monreal ha activado una respuesta en la entidad: responder con toda la fuerza del Estado.
“No vamos a desistir ni nos vamos a amedrentar; al contrario, vamos a responder con toda la fuerza del estado a quienes sigan delinquiendo, a quienes sigan irrumpiendo la paz y la tranquilidad, y a quienes sigan lastimando a las familias y a nuestro pueblo”, dijo hace unos días.
En medio del repunte de la violencia en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum visitará la entidad el próximo viernes para realizar su conferencia matutina y, más tarde, rendir el tercero de los 32 informes estatales que ofrecerá como parte de su Segundo Informe de Gobierno.
La noche del jueves se prevé que la mandataria federal llegue al municipio de Guadalupe para pernoctar. A la mañana siguiente encabezará la reunión con su gabinete de seguridad y, posteriormente, la conferencia de prensa diaria en el 52 Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar.
Alrededor de las 10:30 horas, la presidenta encabezará su informe “Honestidad y resultados” en la Plaza de Armas.