“La ubicación de Zacatecas se ha convertido en su maldición. Sus conexiones con otros estados y las importantes carreteras que cruzan por la zona la hacen parte de los objetivos ilícitos tanto del CJNG como del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, ninguno de los carteles ha obtenido la supremacía total allí”, refiere un análisis de la organización Insight Crime .

Aunque desde 2007 Zacatecas enfrenta una crisis de inseguridad, fue entre 2020 y 2023 cuando la violencia se recrudeció, al grado de llevar a la entidad a rozar los 2,000 homicidios mensuales.

Homicidios dolosos en Zacatecas Evolución anual de víctimas y fases de tendencia (2018–2025) CUADRANTE II: ALZA ACELERADA Escalada rápida de violencia (2019-2021) CUADRANTE I: MESETA ALTA Volumen elevado y transición (2022-2023) CUADRANTE III: NIVEL BASE Periodo de partida con cifras menores CUADRANTE IV: CONTRACCIÓN Descenso drástico e histórico (2024-2025) 1,200 900 600 300 0 561 510 789 1,134 981 1,051 369 114 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

El 2025 fue uno de los años más pacíficos para la entidad, con 114 homicidios dolosos, lo que parecía alejarla del clima de violencia que azotó al estado años atrás, como en 2022, cuando se reportaron 981 muertes violentas.

Uno de los episodios del “horror” que acechó a Zacatecas ocurrió a principios de 2022, cuando una camioneta con 10 cuerpos fue abandonada en la Plaza de Armas de la capital, justo frente al Palacio de Gobierno.

La tarde del pasado domingo 30 de agosto, un coche bomba explotó en la comandancia de policía del municipio de Ojocaliente, dejando 10 personas heridas, entre ellas dos policías municipales.



La Fiscalía General de Zacatecas apuntó al CJNG como responsable y señaló que el ataque fue una reacción a la detención de un joven de 18 años, quien presuntamente era sicario de la organización criminal.

A finales de agosto, dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública resultaron heridos cuando la patrulla en la que viajaban fue atacada con explosivos.