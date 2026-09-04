Golpe al narco: aseguran 16 toneladas de droga y desmantelan segundo laboratorio más grande del sexenio

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo… pic.twitter.com/fdp2DRiwBU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026



La operación estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República.

“El objetivo es afectar a las organizaciones criminales desde su capacidad de producir droga, cortar sus cadenas de suministro y afectar directamente sus finanzas”, escribió Harfuch en redes sociales.





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Los tres laboratorios inhabilitados



Este jueves 3 de septiembre se realizó la inhabilitación del segundo laboratorio más grande del sexenio: tenía una superficie aproximada de 5,700 metros cuadrados y se ubicaba en Corralejo. En ese laboratorio se decomisaron 16,350 kilogramos de aparente metanfetamina, 4,350 litros de precursores, químicos esenciales y 5,700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para la elaboración de drogas.

“De acuerdo con estimaciones oficiales, su neutralización representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad operativa, logística y financiera”, informó la SSP a través de un comunicado.

El miércoles 2 de septiembre se inhabilitaron otros dos laboratorios. El primero ubicado también en Corralejo tenía un perímetro de 800 metros cuadrados y ahí fueron asegurados 300 kilogramos de aparente metanfetamina, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y equipo empleado para la producción de sustancias ilícitas.

En Corralejo Viejo se inhabilitó un laboratorio de alrededor de 450 metros cuadrados y se aseguraron 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos esenciales, quemadores, y tinas.