Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Golpe al narco: aseguran 16 toneladas de droga y desmantelan segundo laboratorio más grande del sexenio

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que entre el 2 y 3 de septiembre tres laboratorios para la elaboración de metanfetaminas fueron inhabilitados.
vie 04 septiembre 2026 02:18 PM
Añadir Expansión Política en Google
Elementos de seguridad durante la inhabilitación de uno de los tres laboratorios en Sinaloa.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que con la inhabilitación de los laboratorios también fueron decomisadas 16 toneladas de drogas. (Foto: SSP.)

El gabinete de seguridad dio un importante golpe al narcotráfico con el decomiso de 16 toneladas de drogas y con la inhabilitación de un laboratorio de 5,700 metros cuadrados, el segundo más grande desmantelado en la actual administración.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que la inhabilitación de ese laboratorio implica una afectación económica para el crimen de 347 millones de dólares al reducir su capacidad operativa, logística y financiera.

Publicidad


La operación estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República.

“El objetivo es afectar a las organizaciones criminales desde su capacidad de producir droga, cortar sus cadenas de suministro y afectar directamente sus finanzas”, escribió Harfuch en redes sociales.


Te recomendamos:

México es el mayor productor de metanfetaminas, que se vende


Los tres laboratorios inhabilitados


Este jueves 3 de septiembre se realizó la inhabilitación del segundo laboratorio más grande del sexenio: tenía una superficie aproximada de 5,700 metros cuadrados y se ubicaba en Corralejo. En ese laboratorio se decomisaron 16,350 kilogramos de aparente metanfetamina, 4,350 litros de precursores, químicos esenciales y 5,700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para la elaboración de drogas.

“De acuerdo con estimaciones oficiales, su neutralización representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad operativa, logística y financiera”, informó la SSP a través de un comunicado.

El miércoles 2 de septiembre se inhabilitaron otros dos laboratorios. El primero ubicado también en Corralejo tenía un perímetro de 800 metros cuadrados y ahí fueron asegurados 300 kilogramos de aparente metanfetamina, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y equipo empleado para la producción de sustancias ilícitas.

En Corralejo Viejo se inhabilitó un laboratorio de alrededor de 450 metros cuadrados y se aseguraron 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos esenciales, quemadores, y tinas.

Publicidad

Como parte de la Estrategia de Seguridad, el gobierno federal reporta el decomiso de 519 toneladas de drogas así como el desmatelamiento de 2,725 laboratorios clandestinos.

Para México y Estados Unidos, las matanfetaminas son una sustancia de preocupación. De acuerdo con el estudio "Demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en México, 2025″, de la Secretaría de Salud, en 2013 el 9.5% de quienes buscaron ayuda por problemas relacionados con el consumo de sustancias reportaron el uso de metanfetamina, una década después, en 2023 la cifra se elevó a 49.1%.

Para Estados Unidos las metanfetaminas también representan una preocupación para su sistema de salud.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en el año 2023 s registraron 35, 000 muertes por sobredosis relacionadas con sicoestimulantes principalmente metanfetamina. Esa cifra representó cerca del 33 % de todas las muertes por sobredosis registradas ese año.

Te puede interesar:

consumo-metanfetaminas-mexico
México

Crece demanda de atención por uso de metanfetamina y fentanilo en México

Publicidad

Tags

Sinaloa Drogas Omar García Harfuch

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad