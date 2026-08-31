Huracán Karina sube a categoría 4; sigue su trayectoria sobre el Pacífico

En su reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que a las 03:00 horas (local), se localizaba a 1,640 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El huracán mantiene vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (km/h), sin representar algún riesgo para las costas mexicanas.

El SMN detalla que el monzón mexicano, junto con una inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión al interior de la República Mexicana, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la onda tropical núm. 34 sobre el sureste y sur del país, y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará vientos fuertes.

Se pronostica viento de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h en: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en: Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y costa de Oaxaca (golfo de Tehuantepec).

Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Trayectoria del huracán Karina



