El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que a pesar de que Karina se fortaleció a huracán categoría 4, el fenómeno meteorológico no representa algún riesgo para los habitantes de las costas mexicanas a lo largo del Océano Pacífico; sin embargo, en su más reciente pronóstico, sí prevé lluvias de diferentes intensidades, así como altas temperaturas al norte del país, por lo que recomendó a la oblación seguir la información en los canales oficiales del Gobierno y de Protección Civil.
Huracán Karina sube a categoría 4; sigue su trayectoria sobre el Pacífico
En su reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que a las 03:00 horas (local), se localizaba a 1,640 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El huracán mantiene vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (km/h), sin representar algún riesgo para las costas mexicanas.
El SMN detalla que el monzón mexicano, junto con una inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión al interior de la República Mexicana, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la onda tropical núm. 34 sobre el sureste y sur del país, y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará vientos fuertes.
Se pronostica viento de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h en: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en: Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y costa de Oaxaca (golfo de Tehuantepec).
Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Trayectoria del huracán Karina
Lluvias
Durante este lunes, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en: Baja California Sur, Sonora , Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias fuertes en: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México , Puebla y Guerrero.
Intervalos de chubascos en: Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California.
Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
Por la mañana, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Altas temperaturas
En su reporte más reciente, el SMN detalla que se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.
Temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.
Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y de la Conagua, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.