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Coche bomba en Zacatecas: esto es lo que se sabe del ataque en Ojocaliente y la investigación

El ataque ocurrió durante las actividades de la Feria de la Tuna y la Uva 2026. Autoridades investigan el explosivo utilizado y una posible relación con el CJNG.
lun 31 agosto 2026 10:12 AM
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Coche se incendia frente a la sede de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas.
Alrededor de las 20:00 horas se registró una explosión frente a la sede de la Policía Municipal. (Cuartoscuro)

La explosión de un coche bomba frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas , dejó personas lesionadas, vehículos dañados y una zona bajo resguardo, mientras autoridades estatales y federales investigan quién estuvo detrás del atentado.

El ataque ocurrió la noche del domingo 30 de agosto, cuando un vehículo que presuntamente contenía un artefacto explosivo detonó frente a las instalaciones policiales.

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La explosión provocó un incendio y daños en vehículos particulares, patrullas y edificios cercanos a la comandancia.

En entrevista para Radio Fórmula, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, informó que se tenían identificadas 10 personas heridas, entre ellas dos con lesiones de gravedad y dos policías.

Previamente, el gobierno estatal reportó seis civiles y una policía municipal lesionados. Hasta el momento no se informa sobre personas fallecidas por el ataque.

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¿Qué se sabe del coche bomba?

Las primeras investigaciones establecen que el explosivo fue colocado en un automóvil particular que fue utilizado frente a la comandancia. Sin embargo, peritos continúan trabajando en el sitio para determinar qué tipo de artefacto fue empleado y cuál fue el mecanismo utilizado para provocar la detonación.

Uno de los datos que ya obtuvo la Fiscalía es el número de serie de uno de los vehículos relacionados con el ataque. De acuerdo con el fiscal estatal, el automóvil cuenta con un reporte de robo con violencia registrado en Jalisco en abril pasasdo.

Este elemento forma parte de la investigación, aunque todavía falta determinar quién utilizó el vehículo y quién ordenó el atentado.

¿El CJNG está detrás del ataque en Ojocaliente?

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía de Zacatecas.

Cristian Paul Camacho explicó que la hipótesis se basa, entre otros elementos, en la presencia de grupos criminales en la región y en agresiones recientes en contra de corporaciones de seguridad.

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El atentado también puede estar relacionado con un ataque ocurrido el sábado en los límites de Zacatecas y Aguascalientes, donde policías fueron agredidos mediante otro artefacto explosivo. Por ese hecho fue detenido un joven de 18 años, quien, según el fiscal, manifestó pertenecer al CJNG.

Sin embargo, las autoridades todavía investigan quién colocó el coche bomba de Ojocaliente. Por ello, la participación del grupo criminal solo se mantiene como una línea de investigación.

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Daños del coche bomba

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó daños en 11 vehículos particulares y dos patrullas. La explosión también afectó la estructura de la comandancia y provocó daños en inmuebles cercanos.

El atentado ocurrió mientras en Ojocaliente se desarrollaban actividades relacionadas con la Feria Regional de la Tuna y de la Uva 2026.

Ante la situación, el Ayuntamiento canceló la coronación de la Reina de la Feria como medida preventiva, además de las clases en la cabecera municipal y la atención al público en las oficinas de la Presidencia Municipal y sus dependencias.

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Las áreas operativas y de emergencia permanecen activas.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que las instituciones federales colaboran con las autoridades estatales para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y lograr su detención.

Mientras continúan los peritajes, elementos de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo de seguridad en la zona.

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