La explosión provocó un incendio y daños en vehículos particulares, patrullas y edificios cercanos a la comandancia.

En entrevista para Radio Fórmula, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, informó que se tenían identificadas 10 personas heridas, entre ellas dos con lesiones de gravedad y dos policías.

Previamente, el gobierno estatal reportó seis civiles y una policía municipal lesionados. Hasta el momento no se informa sobre personas fallecidas por el ataque.

¿Qué se sabe del coche bomba?

Las primeras investigaciones establecen que el explosivo fue colocado en un automóvil particular que fue utilizado frente a la comandancia. Sin embargo, peritos continúan trabajando en el sitio para determinar qué tipo de artefacto fue empleado y cuál fue el mecanismo utilizado para provocar la detonación.

Uno de los datos que ya obtuvo la Fiscalía es el número de serie de uno de los vehículos relacionados con el ataque. De acuerdo con el fiscal estatal, el automóvil cuenta con un reporte de robo con violencia registrado en Jalisco en abril pasasdo.

Este elemento forma parte de la investigación, aunque todavía falta determinar quién utilizó el vehículo y quién ordenó el atentado.

¿El CJNG está detrás del ataque en Ojocaliente?

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía de Zacatecas.

Cristian Paul Camacho explicó que la hipótesis se basa, entre otros elementos, en la presencia de grupos criminales en la región y en agresiones recientes en contra de corporaciones de seguridad.