Estas son las multas y consecuencias desde septiembre por no reemplacar en Edomex

Este lunes 31 de agosto termina el periodo establecido para el Reemplacamiento 2026 en el Estado de México, por lo que los automovilistas que todavía no han renovado sus placas deben revisar su situación para evitar multas, no se realice la verificación y hasta que te quiten tu vehículo.
El programa está dirigido principalmente a vehículos de servicio particular cuyas placas fueron expedidas en 2021, así como a aquellos con placas de 2020 y anteriores que no realizaron la renovación durante 2025.
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La vigencia de las placas en el Estado de México es de cinco años a partir de su fecha de expedición. Durante 2026, el calendario se dividió de acuerdo con la terminación de la matrícula y en agosto está finalizando el plazo.
¿Qué pasa si no reemplacaste tu auto?
Si tu vehículo tiene placas vencidas y continúas circulando con ellas, puedes enfrentar sanciones de tránsito, retiro de las placas y remisión del vehículo al corralón.
La Secretaría de Finanzas del Estado de México también señala entre las consecuencias de tener placas con más de cinco años de antigüedad la imposibilidad de realizar la verificación vehicular y la pérdida del beneficio del subsidio de tenencia.
Además, la multa por circular con placas vencidas es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA de 2026, esto equivale a aproximadamente 2,346 pesos.
El Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México señala que no es posible realizar la verificación de un vehículo que tiene placas vencidas, debido a que el propietario no ha realizado el canje de placas y, por tanto, no se encuentra al corriente en sus obligaciones vehiculares.
Esto puede generar un problema adicional para los automovilistas, ya que la renovación de placas y la verificación están relacionadas con la situación administrativa del vehículo.
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¿Qué placas no entran en el programa?
No todos los vehículos con placas expedidas en 2021 tienen necesariamente que renovar este 31 de agosto.
La regla publicada por el Gobierno del Estado de México establece que las placas expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservarán la vigencia que aparece en la tarjeta de circulación.
En estos casos, el propietario deberá realizar la renovación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que venza la vigencia, aunque también puede hacer el trámite de manera anticipada durante el periodo de reemplacamiento.
El trámite puede realizarse a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, donde los propietarios pueden iniciar el proceso, adjuntar la documentación y dar seguimiento a su trámite.
La autoridad también contempla la opción de acudir de manera presencial a los Centros de Servicios Fiscales y Módulos Integrales de Recaudación, con cita. Además, está disponible la modalidad de entrega de las nuevas placas a domicilio.
¿Qué pasa con los beneficios fiscales?
El programa de reemplacamiento 2026 contempla beneficios fiscales para quienes realizan el trámite y se ponen al corriente con sus obligaciones dentro del periodo establecido.
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Entre ellos está la condonación de 50% del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) para quienes cumplan las condiciones establecidas por la autoridad y realicen el pago de las contribuciones pendientes durante el periodo de vigencia.