Estas son las multas y consecuencias desde septiembre por no reemplacar en Edomex

La vigencia de las placas en el Estado de México es de cinco años a partir de su fecha de expedición. Durante 2026, el calendario se dividió de acuerdo con la terminación de la matrícula y en agosto está finalizando el plazo.

¿Qué pasa si no reemplacaste tu auto?

Si tu vehículo tiene placas vencidas y continúas circulando con ellas, puedes enfrentar sanciones de tránsito, retiro de las placas y remisión del vehículo al corralón.

La Secretaría de Finanzas del Estado de México también señala entre las consecuencias de tener placas con más de cinco años de antigüedad la imposibilidad de realizar la verificación vehicular y la pérdida del beneficio del subsidio de tenencia.

Además, la multa por circular con placas vencidas es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA de 2026, esto equivale a aproximadamente 2,346 pesos.

¿Puedo verificar si no he cambiado mis placas?

El Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México señala que no es posible realizar la verificación de un vehículo que tiene placas vencidas, debido a que el propietario no ha realizado el canje de placas y, por tanto, no se encuentra al corriente en sus obligaciones vehiculares.

Esto puede generar un problema adicional para los automovilistas, ya que la renovación de placas y la verificación están relacionadas con la situación administrativa del vehículo.