Las vacaciones y los puentes del ciclo escolar 2026-2027: qué días hay suspensión de clases en el año escolar

Padres de familia y alumnos de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) están en la cuenta regresiva para iniciar el nuevo ciclo escolar que arranca el 31 de agosto , de acuerdo al calendario que compartió la dependencia educativa. En el documento oficial se estipula además de los días de clases, los días de descanso oficiales, los puentes y los días que se otorgan por alguna celebración.
Los profesores y demás personal escolar tendrán un Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva, es decir, regresarán a sus actividades desde el lunes 24 al viernes 28 de agosto.