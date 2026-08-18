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Ciclo escolar 2026-2027: las vacaciones y los días de descanso oficiales para alumnos de la SEP

Los padres de familia están alistándose rumbo al inicio del ciclo escolar 2026-2027 que inicia el 31 de agosto. Estas son las fechas clave de los días de descanso.
mar 18 agosto 2026 04:15 PM
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Las vacaciones y los puentes del ciclo escolar 2026-2027: qué días hay suspensión de clases en el año escolar
Las familias mexicanas que tienen a sus hijos en escuelas de educación básica regularmente destinan los puentes oficiales y no oficiales para visitar los distintos destinos turísticos. (Foto: iSTock)

Padres de familia y alumnos de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) están en la cuenta regresiva para iniciar el nuevo ciclo escolar que arranca el 31 de agosto , de acuerdo al calendario que compartió la dependencia educativa. En el documento oficial se estipula además de los días de clases, los días de descanso oficiales, los puentes y los días que se otorgan por alguna celebración.

Los profesores y demás personal escolar tendrán un Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva, es decir, regresarán a sus actividades desde el lunes 24 al viernes 28 de agosto.

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Puentes del ciclo escolar 2026-2027

La SEP detalló que hay nueve días de suspensión de clases, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

  • Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Lunes 2 de noviembre de 2026
  • Lunes 16 de noviembre de 2026
  • Viernes 25 de diciembre de 2026
  • Viernes 1 de enero de 2027
  • Miércoles 6 de enero de 2027
  • Lunes 1 de febrero de 2027
  • Lunes 15 de marzo de 2027
  • Miércoles 5 de mayo de 2027

Vacaciones del ciclo escolar 2026-2027

De acuerdo con el calendario escolar, estudiantes y profesores tienen dos periodos vacacionales durante el año, sin contar las vacaciones de verano.

Cuándo son las vacaciones de diciembre

Los periodos de vacaciones son las correspondientes a fin de año, que abarcan desde el lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, por lo que los estudiantes regresarán a clases el jueves 7 de enero de ese año.

Vacaciones de Semana Santa 2027

Después, vienen las vacaciones de primavera que abarcan desde el lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027; estos días de descanso regularmente abarcan el periodo de Semana Santa cuyas fechas varían cada año.

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Días no oficiales de descanso

Aunque no están estipulados como días sin clases, fechas relevantes como el Día de las Madres que se celebra cada 10 de mayo, o el Día del Maestro, Día del Niño, regularmente se otorgan tanto a los alumnos como a la demás comunidad escolar.

En el calendario de la SEP también los días en los que los profesores vacían las calificaciones de los estudiantes regularmente tampoco hay clases.

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Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y que se publicó en el DOF. (Foto: Captura de pantalla del DOF)

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Así quedan distribuidas las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027, según el calendario de la SEP

Viernes de CTE

Respecto a los últimos viernes de cada mes en donde los maestros se reúnen en los Consejos Técnicos Escolares (CTE), el calendario establece un total de ocho días destinados a estas actividades en la que los alumnos no van a clases, y quedan de la siguiente manera:

- Viernes 25 de septiembre
-Viernes 30 de octubre
-Viernes 27 de noviembre
-Viernes 29 de enero
-Viernes 26 de febrero
-Viernes 30 de abril
-Viernes 28 de mayo
-Viernes 25 de junio

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¿Qué cambios se prevén para el próximo ciclo escolar?

Entre los principales cambios que se prevé para este nuevo ciclo escolar está la regulación de uso de celulares dentro de las aulas escolares con el objetivo de reducir el impacto negativo de estos dispositivos, así como evitar la dependencia hacia éstos.

Para ello, se consultará a los profesores de educación básica durante la semana que regresen a sus actividades, es decir, a partir del lunes 24 de agosto durante los trabajos del Consejo Técnico, y se prevé conocer la opinión de más de un millón de maestros de 200,000 escuelas de nivel básico.

“Entonces vamos a tener ahí un diálogo y queremos que los maestros y las maestras propongan qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas”, planteó Mario Delgado, titular de la SEP en la Mañanera del Pueblo del 17 de agosto .

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SEP Escuelas

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