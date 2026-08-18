Las vacaciones y los puentes del ciclo escolar 2026-2027: qué días hay suspensión de clases en el año escolar

Puentes del ciclo escolar 2026-2027

La SEP detalló que hay nueve días de suspensión de clases, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 16 de septiembre de 2026

Lunes 2 de noviembre de 2026

Lunes 16 de noviembre de 2026

Viernes 25 de diciembre de 2026

Viernes 1 de enero de 2027

Miércoles 6 de enero de 2027

Lunes 1 de febrero de 2027

Lunes 15 de marzo de 2027

Miércoles 5 de mayo de 2027

Vacaciones del ciclo escolar 2026-2027

De acuerdo con el calendario escolar, estudiantes y profesores tienen dos periodos vacacionales durante el año, sin contar las vacaciones de verano.

Cuándo son las vacaciones de diciembre

Los periodos de vacaciones son las correspondientes a fin de año, que abarcan desde el lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, por lo que los estudiantes regresarán a clases el jueves 7 de enero de ese año.

Vacaciones de Semana Santa 2027

Después, vienen las vacaciones de primavera que abarcan desde el lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027; estos días de descanso regularmente abarcan el periodo de Semana Santa cuyas fechas varían cada año.