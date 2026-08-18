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Mujeres con Bienestar: fecha del próximo depósito y qué hacer si el apoyo no aparece en tu tarjeta

El más reciente pago de este programa que se le da a habitantes del Estado de México se realizó en junio. Estos son los problemas que han impedido la dispersión del apoyo.
mar 18 agosto 2026 10:44 AM
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Mujeres con Bienestar en el Edomex: las razones por las que tu pago podría estar pendiente
Las mujeres reciben cada dos meses la dispersión de 2,500 pesos cada dos meses por un periodo de tiempo establecido por las autoridades. (Foto: Gobierno del Estado de México )

El Gobierno del Estado de México realizó la más reciente dispersión del programa Mujeres con Bienestar en junio; sin embargo, hay beneficiarias que aún no reciben la dispersión de los 2,500 pesos lo que ha generado enojos y cuestionamientos acerca de lo ocurrido.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México informó a través de Facebook las causas por las cuales las mujeres beneficiarias no han recibido el dinero.

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Datos duplicados

La dependencia federal reconoció que hay problemas técnicos que impiden la dispersión del dinero, entre los cuales se detectaron la duplicidad de datos como el correo electrónico, número telefónico, CURP u otra información.

“Estamos trabajando en las incidencias para que recibas tu pago”, informó la Secretaría de Bienestar en la red social.

Esto impide que la beneficiaria del programa acceda al dinero ya que la cuenta se mantiene bloqueada y en ceros hasta que el error sea corregido por las autoridades correspondientes.

En redes sociales se han detectado los siguientes casos como los más comunes y por las que no se puede acceder al dinero:

  • Si se activó la tarjeta hace más de dos meses y la aplicación o el sistema no te permite activarla.
  • A pesar de que ya recibiste la tarjeta hace más de dos meses, no ha caído el primer depósito.
  • Si durante el registro o la actualización de datos utilizaste el mismo número de teléfono o correo electrónico para registrar a más de una persona (por ejemplo, a una hermana, madre u otro familiar).
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¿Cuándo cae el próximo depósito?

Expansión contactó a la Secretaría de Bienestar del Estado de México para consultar sobre las fechas del próximo pago; sin embargo, aún no hay fecha establecida, por lo que se sugiere a las beneficiarias estar atentas a los canales oficiales.

Mujeres con Bienestar se proyecta a mujeres de entre 18 a 59 años que habitan en en el Edomex, que estén en situación de pobreza y no cuenten con seguridad social. Las mujeres que tengan entre 60 y 64 años ya no estarán en este padrón estatal, pues serán cobijadas por la pensión federal “Mujeres Bienestar”.

Para ello, se implementa un sistema de “graduación”. Esto significa que los apoyos son temporales para permitir que nuevas mujeres ingresen.

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Una beneficiaria será dada de baja automáticamente en estos casos:

  • Cumple 1 año en el programa (si vive en zona urbana).
  • Cumple 2 años en el programa (si vive en zona rural).
  • Recibe un máximo de seis apoyos económicos.
  • Alcanza los 60 años de edad.
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El Gobierno mexiquense prevé incorporar este 2026 a más de medio millón de mujeres beneficiarias, por lo que el padrón previsto para este año será de 700 mil mexiquenses de 18 a 59 años, quienes durante un año recibirán un apoyo de 2,500 pesos bimestral, así como servicios adicionales de educación, salud, psicológicos, legales y funerarios.

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