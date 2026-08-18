Mujeres con Bienestar en el Edomex: las razones por las que tu pago podría estar pendiente

Datos duplicados

La dependencia federal reconoció que hay problemas técnicos que impiden la dispersión del dinero, entre los cuales se detectaron la duplicidad de datos como el correo electrónico, número telefónico, CURP u otra información.

“Estamos trabajando en las incidencias para que recibas tu pago”, informó la Secretaría de Bienestar en la red social.

Esto impide que la beneficiaria del programa acceda al dinero ya que la cuenta se mantiene bloqueada y en ceros hasta que el error sea corregido por las autoridades correspondientes.

En redes sociales se han detectado los siguientes casos como los más comunes y por las que no se puede acceder al dinero: