La SEP consultará a más de un millón de maestros sobre el uso de celulares en las escuelas

El objetivo es regular el uso en todo el país, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, así como 16 estados ya regulan el uso de celulares en las escuelas, el objetivo es hacerlo en todo el país, por lo que consideró importante escuchar primero la opinión de maestras y maestros.

"El siguiente paso que vamos a dar, además de seguir con estos temas en la mañanera, es que los Consejos Técnicos de las escuelas se debatan sobre el uso, particularmente de teléfonos celulares en las escuelas. Ya 16 estados de la República ya lo tienen regulado y el objetivo es poder regular en todo el país. Pero vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros, cuál es su opinión", explicó este lunes.

Comentó que, una vez definida la regulación, el siguiente paso será abordar el uso de redes sociales entre menores de edad.

"Después de eso ya pasaríamos a cómo evitar el uso excesivo, cómo evitar que contenidos que no son solicitados por las niñas y los niños, los adolescentes, como incluso abusos sexuales o temas que no tienen que ver con la niñez, están incorporándose o contacto de personas mayores con niñas y niños", planteó.

Sheinbaum aclaró que no se trata de que el gobierno quiera restringir los celulares o el uso de redes sociales, sino de abrir una discusión y consultar a la comunidad educativa para tomar una decisión, como ocurre en diferentes partes del mundo.

En México, las entidades que regulan el uso de celulares en las escuelas son Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.