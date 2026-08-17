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La SEP consultará a más de un millón de maestros sobre el uso de celulares en las escuelas

La consulta se realizará la próxima semana y se prevé conocer la opinión de más de un millón de maestros de 200,000 escuelas de nivel básico, adelantó el secretario Mario Delgado.
lun 17 agosto 2026 08:26 AM
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Los maestros también serán consultados sobre si se debe regular el uso de celulares en salones. (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro.)

El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que se consultará a las maestras y maestros sobre el uso de celulares en las aulas, como parte del debate sobre si se debe o no regular su uso.

“Nos ha instruido la presidenta que todos los maestros y maestras opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas”, informó.

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La consulta se realizará la próxima semana, durante los trabajos del Consejo Técnico, y se prevé conocer la opinión de más de un millón de maestros de 200,000 escuelas de nivel básico.

“Entonces vamos a tener ahí un diálogo y queremos que los maestros y las maestras propongan qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas”, planteó.

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México debe debatir si regula o no el uso de celulares entre menores, afirma Sheinbaum

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la discusión si es necesario regular el uso de celulares y redes sociales en las aulas.

Cada semana, durante su conferencia matutina, expertos explican los efectos de estos dispositivos en los menores y presentan algunas recomendaciones. Hace unos días, el psicólogo social Jonathan Haidt sugirió restringir los teléfonos en las escuelas y establecer los 16 años como edad mínima para el acceso a redes sociales en México.

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El objetivo es regular el uso en todo el país, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, así como 16 estados ya regulan el uso de celulares en las escuelas, el objetivo es hacerlo en todo el país, por lo que consideró importante escuchar primero la opinión de maestras y maestros.

"El siguiente paso que vamos a dar, además de seguir con estos temas en la mañanera, es que los Consejos Técnicos de las escuelas se debatan sobre el uso, particularmente de teléfonos celulares en las escuelas. Ya 16 estados de la República ya lo tienen regulado y el objetivo es poder regular en todo el país. Pero vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros, cuál es su opinión", explicó este lunes.

Comentó que, una vez definida la regulación, el siguiente paso será abordar el uso de redes sociales entre menores de edad.

"Después de eso ya pasaríamos a cómo evitar el uso excesivo, cómo evitar que contenidos que no son solicitados por las niñas y los niños, los adolescentes, como incluso abusos sexuales o temas que no tienen que ver con la niñez, están incorporándose o contacto de personas mayores con niñas y niños", planteó.

Sheinbaum aclaró que no se trata de que el gobierno quiera restringir los celulares o el uso de redes sociales, sino de abrir una discusión y consultar a la comunidad educativa para tomar una decisión, como ocurre en diferentes partes del mundo.

En México, las entidades que regulan el uso de celulares en las escuelas son Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

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Mario Delgado Redes sociales conferencia mañanera

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