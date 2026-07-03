Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Estados

¿Habrá clases el lunes 6 de julio tras el partido de México vs. Inglaterra?

Los estudiantes de las sedes mundialistas han tenido días sin clases derivado de los ajustes que se hacen por los partidos de la selección mexicana.
vie 03 julio 2026 01:10 PM
Añadir Expansión Política en Google
¿Habrá clases el lunes 6 de julio tras el partido de México vs. Inglaterra del Mundial 2026?
El documento oficial de la Secretaría de Educación Pública establece los días de descanso y vacaciones. Este ciclo escolar 2025-2026 se añadieron días por el Mundial de Futbol. (Foto: Chat GPT)

En México crece la expectativa entre los aficionados del futbol por el próximo encuentro de la selección mexicana vs. Inglaterra, en la fase de octavos de final del Mundial de Futbol 2026 y que se jugará en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca), y como en los tres partidos previos las autoridades han determinado la suspensión de clases y el home office, existe la duda si seguirá esta dinámica.

Sin embargo, en esta ocasión el duelo se llevará a cabo el domingo 5 de julio, y la inquietud se centra en el día posterior, el lunes 6 de julio.

Publicidad

¿Qué dice el calendario de la SEP?

Debido a que el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue vigente con el ciclo escolar 2025-2026, el lunes 6 de julio si hay clases.

calendario-sep-2025-2026.jpg
Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

¿Hay clases en CDMX, Guadalajara y Monterrey?

Sí. Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni las autoridades federales ni las locales han anunciado suspensión de clases para el lunes 6 de julio en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a pesar del partido de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial.

Sin embargo, si el Tri avanza a cuartos de final, podría haber ajustes en el calendario escolar. Por ello, se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales de la SEP y de las autoridades educativas estatales, así como de la CDMX, una de las sedes del Mundial.

Publicidad

El decreto más reciente fue publicado el viernes 26 de junio, en el que se estableció la suspensión de clases en escuelas de la CDMX.

Sin embargo, la medida respondió a que la selección mexicana enfrentó a Ecuador el martes 30 de junio, por lo que, ante el próximo partido programado para el domingo, se prevé que la asistencia a las aulas se mantenga con normalidad.

Leer más:

Suspenden clases por el cuarto partido de México en el Mundial
Gobierno suspende clases y decreta teletrabajo por el cuarto partido de México en el Mundial 2026 La Selección Mexicana clasificó a dieciseisavos de la Copa FIFA y el próximo 30 de junio jugará su cuarto partido en el Estadio Ciudad de México.

Publicidad

¿A qué hora será el partido de México vs. Inglaterra?

El partido será a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y se transmitirá por televisión abierta, además de la plataforma de Vix que esta edición del Mundial obtuvo los derechos para transmitir todos los juegos.

Tags

SEP Estudiantes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad