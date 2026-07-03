¿Habrá clases el lunes 6 de julio tras el partido de México vs. Inglaterra del Mundial 2026?

¿Qué dice el calendario de la SEP?

Debido a que el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue vigente con el ciclo escolar 2025-2026, el lunes 6 de julio si hay clases.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

¿Hay clases en CDMX, Guadalajara y Monterrey?

Sí. Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni las autoridades federales ni las locales han anunciado suspensión de clases para el lunes 6 de julio en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a pesar del partido de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial.

Sin embargo, si el Tri avanza a cuartos de final, podría haber ajustes en el calendario escolar. Por ello, se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales de la SEP y de las autoridades educativas estatales, así como de la CDMX, una de las sedes del Mundial.