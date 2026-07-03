¿Habrá clases el lunes 6 de julio tras el partido de México vs. Inglaterra del Mundial 2026?

En México crece la expectativa entre los aficionados del futbol por el próximo encuentro de la selección mexicana vs. Inglaterra, en la fase de octavos de final del Mundial de Futbol 2026 y que se jugará en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca), y como en los tres partidos previos las autoridades han determinado la suspensión de clases y el home office, existe la duda si seguirá esta dinámica.
Sin embargo, en esta ocasión el duelo se llevará a cabo el domingo 5 de julio, y la inquietud se centra en el día posterior, el lunes 6 de julio.