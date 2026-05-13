Niveles de alerta por fenómeno meteorológico y su significado

La alerta verde indica condiciones promedio en la ciudad. La lluvia es menor a 15 milímetros en 24 horas, el viento no supera los 49 kilómetros por hora, no hay presencia de granizo, la temperatura máxima es menor a 30 grados y la mínima mayor a seis grados.

El color amarillo se emite ante la la presencia de hidrometeoros ligero

que pueden causar daños si se combinan con otros factores. Registra lluvias de 15 a 29 milímetros en 24 horas, vientos de 50 a 59 kilómetros por hora, temperaturas máximas de 30 a 32 grados y mínimas de cuatro a seis grados. La nevada posible es en forma de agua nieve.

La naranja corresponde a fenómenos cuya intensidad puede dañar estructuras frágiles. Se presenta con lluvias 30 a 49 milímetros en 24 horas, vientos de 60 a 69 kilómetros por hora, granizo mediano, temperaturas máximas de 33 a 35 grados y mínimas de uno a tres grados. La nevada en este nivel es ligera.

El color rojo indica fenómenos meteorológicos que provocan daños en la ciudad. Comprende lluvias de 50 a 70 milímetros en 24 horas, viento de 70 a 79 kilómetros por hora, granizo grande, temperaturas máximas de 36 a 38 grados y mínimas de -2 a 0 grados. La nevada en este caso es de tipo moderado.

Qué hay de la alerta púrpura

La alerta púrpura se activa ante fenómenos de intensidad que causan daños graves, y pocas veces es registrada. Incluye lluvias mayores a 70 milímetros en 24 horas, vientos de más de 80 kilómetros por hora, granizo muy grande, temperaturas máximas superiores a los 38 grados y mínimas iguales o menores a - 3 grados. La nevada es abundante.