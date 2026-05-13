La UNAM revela las zonas con más riesgo de inundación en CDMX
Un análisis realizado por investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM en 2025 permitió identificar cuáles son los puntos de la Ciudad de México donde las lluvias provocan mayores afectaciones. Para ello utilizaron imágenes de radar del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), una herramienta que permite detectar acumulaciones de agua incluso durante tormentas intensas.
Dentro del mapeo aparecen zonas como Lindavista y La Laguna Ticomán, en Gustavo A. Madero; Parque Tezozómoc y la exrefinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco; además de áreas de Santa Fe, Tláhuac y Chapultepec. También se identificaron vialidades que constantemente presentan problemas durante las lluvias, entre ellas Periférico Sur, Viaducto Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza, Boulevard Puerto Aéreo y la autopista México-Puebla.
Para el doctor Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar, especialista que participó en el estudio, las inundaciones no dependen únicamente de tormentas fuertes. Factores como el crecimiento urbano, los hundimientos, las islas de calor y décadas de mala planeación hidráulica también explican por qué algunas zonas de la capital se inundan constantemente.
Qué es el operativo Tlaloque
Es un estrategia de respuesta implementada por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, en conjunto con las 16 alcaldías y diversas dependencias locales y federales. Su objetivo es atender y reducir los encharcamientos que se forman a causa de lluvias intensas o atípicas en la capital.
La estrategia contempla el despliegue de personal técnico y equipo especializado, que incluye camiones hidroneumáticos, bombas de gran capacidad, grúas, pipas y camiones de volteo. También se incrementa la operación de plantas de bombeo para retirar grandes volúmenes de agua pluvial de vialidades y zonas habitacionales.
En su ejecución participan dependencias como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Obras y Servicios, el C5, El Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México.
El operativo se activa cuando hay lluvias fuertes que generan anegaciones. Esto permite atención inmediata a los reportes, coordinar acciones de desalojo de agua y mantener habilitados los canales de reporte ciudadano las 24 horas.