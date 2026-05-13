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CDMX

De alerta amarilla a púrpura: cuándo se activa cada nivel de riesgo por lluvias en CDMX

Cada color en alerta por lluvias indica el nivel de riesgo y el tipo de fenómeno que se espera.
mié 13 mayo 2026 03:00 PM
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Especialistas señalan que las inundaciones no dependen únicamente de tormentas fuertes. Factores como el crecimiento urbano, los hundimientos, las islas de calor y décadas de mala planeación hidráulica también explican por qué algunas zonas de la capital se inundan constantemente. (Ovial CDMX)

Durante los últimos días, la Ciudad de México registró fuertes lluvias que provocaron encharcamientos, afectaciones en el Metro, Metrobús y Cablebús, además de complicaciones viales en distintos puntos de la capital. Las precipitaciones llevaron a las autoridades a activar alertas meteorológicas para informar sobre los riesgos asociados.

Estas alertas se clasifican por colores y dependen de factores como intensidad de lluvia, viento, granizo o posibilidad de inundaciones. Entre las más recientes destacó la alerta púrpura, considerada el nivel más alto del sistema meteorológico.

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Niveles de alerta por fenómeno meteorológico y su significado

La alerta verde indica condiciones promedio en la ciudad. La lluvia es menor a 15 milímetros en 24 horas, el viento no supera los 49 kilómetros por hora, no hay presencia de granizo, la temperatura máxima es menor a 30 grados y la mínima mayor a seis grados.

El color amarillo se emite ante la la presencia de hidrometeoros ligero
que pueden causar daños si se combinan con otros factores. Registra lluvias de 15 a 29 milímetros en 24 horas, vientos de 50 a 59 kilómetros por hora, temperaturas máximas de 30 a 32 grados y mínimas de cuatro a seis grados. La nevada posible es en forma de agua nieve.

La naranja corresponde a fenómenos cuya intensidad puede dañar estructuras frágiles. Se presenta con lluvias 30 a 49 milímetros en 24 horas, vientos de 60 a 69 kilómetros por hora, granizo mediano, temperaturas máximas de 33 a 35 grados y mínimas de uno a tres grados. La nevada en este nivel es ligera.

El color rojo indica fenómenos meteorológicos que provocan daños en la ciudad. Comprende lluvias de 50 a 70 milímetros en 24 horas, viento de 70 a 79 kilómetros por hora, granizo grande, temperaturas máximas de 36 a 38 grados y mínimas de -2 a 0 grados. La nevada en este caso es de tipo moderado.

Qué hay de la alerta púrpura

La alerta púrpura se activa ante fenómenos de intensidad que causan daños graves, y pocas veces es registrada. Incluye lluvias mayores a 70 milímetros en 24 horas, vientos de más de 80 kilómetros por hora, granizo muy grande, temperaturas máximas superiores a los 38 grados y mínimas iguales o menores a - 3 grados. La nevada es abundante.

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La UNAM revela las zonas con más riesgo de inundación en CDMX

Un análisis realizado por investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM en 2025 permitió identificar cuáles son los puntos de la Ciudad de México donde las lluvias provocan mayores afectaciones. Para ello utilizaron imágenes de radar del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), una herramienta que permite detectar acumulaciones de agua incluso durante tormentas intensas.

Dentro del mapeo aparecen zonas como Lindavista y La Laguna Ticomán, en Gustavo A. Madero; Parque Tezozómoc y la exrefinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco; además de áreas de Santa Fe, Tláhuac y Chapultepec. También se identificaron vialidades que constantemente presentan problemas durante las lluvias, entre ellas Periférico Sur, Viaducto Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza, Boulevard Puerto Aéreo y la autopista México-Puebla.

Para el doctor Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar, especialista que participó en el estudio, las inundaciones no dependen únicamente de tormentas fuertes. Factores como el crecimiento urbano, los hundimientos, las islas de calor y décadas de mala planeación hidráulica también explican por qué algunas zonas de la capital se inundan constantemente.

Qué es el operativo Tlaloque

Es un estrategia de respuesta implementada por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, en conjunto con las 16 alcaldías y diversas dependencias locales y federales. Su objetivo es atender y reducir los encharcamientos que se forman a causa de lluvias intensas o atípicas en la capital.

La estrategia contempla el despliegue de personal técnico y equipo especializado, que incluye camiones hidroneumáticos, bombas de gran capacidad, grúas, pipas y camiones de volteo. También se incrementa la operación de plantas de bombeo para retirar grandes volúmenes de agua pluvial de vialidades y zonas habitacionales.

En su ejecución participan dependencias como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Obras y Servicios, el C5, El Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México.

El operativo se activa cuando hay lluvias fuertes que generan anegaciones. Esto permite atención inmediata a los reportes, coordinar acciones de desalojo de agua y mantener habilitados los canales de reporte ciudadano las 24 horas.

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Lluvias Ciudad de México

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