Santiago Nieto, Gilberto Herrera, Beatriz Robles y otros buscan candidatura de Morena en Querétaro

Luis Humberto Fernández
Luis Humberto Fernández Fuentes es diputado federal por Morena y doctor en Ciencias Políticas. Ha ocupado diversos cargos en el Gobierno federal vinculados a innovación tecnológica, educación superior y desarrollo científico.
En los últimos años se ha convertido en uno de los principales promotores de la agenda de transformación digital y desarrollo económico impulsada por Morena en Querétaro. Su discurso se ha centrado en la atracción de inversiones, la generación de empleos de alta especialización y el fortalecimiento de la competitividad estatal.
José María Tapia
José María “Chema” Tapia Franco es empresario y consultor con experiencia en la administración pública federal y en organismos deportivos nacionales. Durante los últimos años ha buscado posicionarse como una figura cercana a Morena capaz de atraer sectores empresariales y ciudadanos que tradicionalmente no han respaldado a la izquierda.
Ricardo Astudillo
Ricardo Astudillo Suárez es diputado federal y uno de los principales liderazgos del Partido Verde Ecologista de México en Querétaro. Ha sido dirigente estatal del PVEM y candidato en distintos procesos electorales locales y federales.
Con su registro busca representar al Partido Verde dentro de la alianza con Morena y el PT, respaldado por una estructura partidista propia y por años de presencia política en la entidad.
Astrid Alejandra Ortega
Astrid Alejandra Ortega Vázquez es presidenta municipal de Cadereyta de Montes y una de las figuras emergentes de Morena en Querétaro. Su gestión municipal la ha colocado como uno de los cuadros jóvenes con mayor crecimiento político dentro del partido.
Laura Patricia Polo
Laura Patricia Polo Herrera es activista, exdiputada local y promotora de causas relacionadas con derechos humanos, igualdad de género y atención a grupos vulnerables. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito legislativo y social.
Agustín Hernández Ortiz
Agustín Hernández Ortiz ha participado en tareas de organización territorial y fortalecimiento de Morena en Querétaro. Su perfil está vinculado al trabajo partidista y a la construcción de estructuras de base en distintos municipios del estado.
Aunque mantiene una menor exposición mediática que otros contendientes, busca posicionarse como una alternativa respaldada por la militancia.
Mario Mauro Ramírez González
Mario Mauro Ramírez González completa la lista de aspirantes registrados para la coordinación estatal. Su participación forma parte de los perfiles que buscan abrirse paso dentro de Morena rumbo a la elección de 2027.
Hasta ahora mantiene una presencia pública menor en comparación con los legisladores y exfuncionarios federales que participan en la contienda, aunque buscará competir en igualdad de condiciones durante el proceso de encuestas.
De acuerdo con la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles inscritos y, posteriormente, realizará encuestas para definir a quienes encabezarán los trabajos políticos en cada estado, una figura que en procesos anteriores se ha convertido en la antesala de las candidaturas a gobernador.