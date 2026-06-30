Santiago Nieto, Gilberto Herrera, Beatriz Robles y otros buscan candidatura de Morena en Querétaro

La entidad es considerada uno de los motores económicos del Bajío por su industria aeroespacial, automotriz y manufacturera, además de registrar uno de los mayores ritmos de crecimiento poblacional y económico del país.

En el plano político, representa uno de los últimos bastiones del PAN, partido que ha gobernado el estado durante los últimos años y que Morena busca arrebatar en la próxima sucesión gubernamental.

Morena detalló que Beatriz Robles Gutiérrez, Agustín Hernández Ortiz, Ricardo Astudillo Suárez, Luis Humberto Fernández Fuentes, José María Tapia Franco, Laura Patricia Polo Herrera, Gilberto Herrera Ruiz, Astrid Alejandra Ortega Vázquez y Mario Mauro Ramírez González realizaron su registro de manera presencial, mientras que Santiago Nieto Castillo lo hizo en línea.

Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo es abogado, especialista en derecho electoral y uno de los perfiles más conocidos de Morena en Querétaro. Alcanzó notoriedad nacional como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y posteriormente como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde ambas posiciones encabezó investigaciones relacionadas con corrupción, lavado de dinero y financiamiento ilegal de campañas políticas, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles de la estrategia anticorrupción del gobierno federal.

Originario de Querétaro, también fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado, académico e investigador especializado en transparencia y rendición de cuentas. En septiembre de 2024 fue designado director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cargo al que renunció para participar en el proceso interno de Morena.

Su nombre aparece de manera recurrente entre los perfiles mejor posicionados de la oposición en la entidad y es considerado uno de los principales contendientes para disputar la gubernatura al PAN.