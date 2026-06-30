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Santiago Nieto, Gilberto Herrera, Beatriz Robles y otros buscan candidatura de Morena en Querétaro

Morena registró a 10 aspirantes para encabezar la Coordinación de la Transformación en Querétaro. Conoce quiénes son y cuál es su trayectoria rumbo a 2027.
mar 30 junio 2026 03:37 PM
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Santiago Nieto, Gilberto Herrera y Beatriz Robles encabezan la lista de aspirantes de Morena a la Coordinación Estatal de la Transformación en Querétaro, antesala de la candidatura a la gubernatura de 2027. (Fotos: Cuartoscuro/ Facebook )

Gobernado por el panista Mauricio Kuri González desde 2021, Querétaro es uno de los principales objetivos electorales de Morena rumbo a las elecciones de 2027. El pasado jueves 25 de junio, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) recibieron el registro de 10 aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cargo que perfila a quien encabezará la candidatura de la coalición en 2027.

Mientras nueve perfiles acudieron al registro presencial en la Ciudad de México, el extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, realizó su inscripción en línea.

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La entidad es considerada uno de los motores económicos del Bajío por su industria aeroespacial, automotriz y manufacturera, además de registrar uno de los mayores ritmos de crecimiento poblacional y económico del país.

En el plano político, representa uno de los últimos bastiones del PAN, partido que ha gobernado el estado durante los últimos años y que Morena busca arrebatar en la próxima sucesión gubernamental.

Morena detalló que Beatriz Robles Gutiérrez, Agustín Hernández Ortiz, Ricardo Astudillo Suárez, Luis Humberto Fernández Fuentes, José María Tapia Franco, Laura Patricia Polo Herrera, Gilberto Herrera Ruiz, Astrid Alejandra Ortega Vázquez y Mario Mauro Ramírez González realizaron su registro de manera presencial, mientras que Santiago Nieto Castillo lo hizo en línea.

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Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo es abogado, especialista en derecho electoral y uno de los perfiles más conocidos de Morena en Querétaro. Alcanzó notoriedad nacional como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y posteriormente como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde ambas posiciones encabezó investigaciones relacionadas con corrupción, lavado de dinero y financiamiento ilegal de campañas políticas, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles de la estrategia anticorrupción del gobierno federal.

Originario de Querétaro, también fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado, académico e investigador especializado en transparencia y rendición de cuentas. En septiembre de 2024 fue designado director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cargo al que renunció para participar en el proceso interno de Morena.

Su nombre aparece de manera recurrente entre los perfiles mejor posicionados de la oposición en la entidad y es considerado uno de los principales contendientes para disputar la gubernatura al PAN.

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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, presentó su registro en línea para contender por la coordinación estatal de Defensa de la Transformación en Querétaro. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/ Archivo Cuartoscuro)

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Gilberto Herrera Ruiz

Gilberto Herrera Ruiz es científico, académico y político. Fue rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) entre 2012 y 2018, periodo en el que ganó reconocimiento por su defensa del presupuesto universitario y por impulsar la expansión de la matrícula y de la infraestructura educativa.

Tras concluir su gestión universitaria se incorporó a Morena y fue electo senador de la República. Más tarde se desempeñó como delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal en Querétaro, cargo desde el cual coordinó la implementación de programas sociales.

Actualmente es diputado federal y uno de los liderazgos históricos de Morena en la entidad. Su perfil combina prestigio académico, experiencia legislativa y una estructura territorial consolidada, factores que lo colocan entre los aspirantes más competitivos del proceso.

Gilberto Herrera Ruiz
El senador Gilberto Herrera Ruiz es uno de los perfiles más conocidos que buscan la coordinación estatal de Defensa de la Transformación en Querétaro, (Foto: Facebook/ Gilberto Herrera)

Beatriz Robles

Beatriz Robles Gutiérrez es ingeniera en alimentos, empresaria y senadora de la República. Antes fue diputada federal entre 2018 y 2021, donde impulsó temas relacionados con desarrollo económico, innovación y tecnología, ahora de cara al 2027, busca convertirse en la primera gobernadora de Morena

Actualmente preside la Comisión de Energía del Senado e integra las comisiones de Relaciones Exteriores, Educación e Infraestructura Ferroviaria. En las elecciones de 2024 formó parte de la fórmula ganadora al Senado junto con Santiago Nieto, uno de los mayores logros electorales de Morena en el estado.

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Beatriz Robles Gutiérrez, senadora de Morena por Querétaro y presidenta de la Comisión de Energía del Senado, realizó su registro para participar en el proceso interno que definirá la coordinación estatal de Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: Facebok/ Beatriz Robles)

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Luis Humberto Fernández

Luis Humberto Fernández Fuentes es diputado federal por Morena y doctor en Ciencias Políticas. Ha ocupado diversos cargos en el Gobierno federal vinculados a innovación tecnológica, educación superior y desarrollo científico.

En los últimos años se ha convertido en uno de los principales promotores de la agenda de transformación digital y desarrollo económico impulsada por Morena en Querétaro. Su discurso se ha centrado en la atracción de inversiones, la generación de empleos de alta especialización y el fortalecimiento de la competitividad estatal.

José María Tapia

José María “Chema” Tapia Franco es empresario y consultor con experiencia en la administración pública federal y en organismos deportivos nacionales. Durante los últimos años ha buscado posicionarse como una figura cercana a Morena capaz de atraer sectores empresariales y ciudadanos que tradicionalmente no han respaldado a la izquierda.

Ricardo Astudillo

Ricardo Astudillo Suárez es diputado federal y uno de los principales liderazgos del Partido Verde Ecologista de México en Querétaro. Ha sido dirigente estatal del PVEM y candidato en distintos procesos electorales locales y federales.

Con su registro busca representar al Partido Verde dentro de la alianza con Morena y el PT, respaldado por una estructura partidista propia y por años de presencia política en la entidad.

Astrid Alejandra Ortega

Astrid Alejandra Ortega Vázquez es presidenta municipal de Cadereyta de Montes y una de las figuras emergentes de Morena en Querétaro. Su gestión municipal la ha colocado como uno de los cuadros jóvenes con mayor crecimiento político dentro del partido.

Laura Patricia Polo

Laura Patricia Polo Herrera es activista, exdiputada local y promotora de causas relacionadas con derechos humanos, igualdad de género y atención a grupos vulnerables. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito legislativo y social.

Agustín Hernández Ortiz

Agustín Hernández Ortiz ha participado en tareas de organización territorial y fortalecimiento de Morena en Querétaro. Su perfil está vinculado al trabajo partidista y a la construcción de estructuras de base en distintos municipios del estado.

Aunque mantiene una menor exposición mediática que otros contendientes, busca posicionarse como una alternativa respaldada por la militancia.

Mario Mauro Ramírez González

Mario Mauro Ramírez González completa la lista de aspirantes registrados para la coordinación estatal. Su participación forma parte de los perfiles que buscan abrirse paso dentro de Morena rumbo a la elección de 2027.

Hasta ahora mantiene una presencia pública menor en comparación con los legisladores y exfuncionarios federales que participan en la contienda, aunque buscará competir en igualdad de condiciones durante el proceso de encuestas.

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles inscritos y, posteriormente, realizará encuestas para definir a quienes encabezarán los trabajos políticos en cada estado, una figura que en procesos anteriores se ha convertido en la antesala de las candidaturas a gobernador.

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Morena Elecciones México 2027 Querétaro

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