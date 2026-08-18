“Nos vamos a quedar sin estudiantes”: la preocupación de profesores de la UNAM en Yucatán tras examen de control

“Si estos estudiantes no logran acreditar el examen para ganarse el lugar, nos vamos a quedar sin estudiantes”, dice uno de los profesores de la ENES que ha manifestado su preocupación.

El pasado 8 de agosto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena , se reunió con los aspirantes para ofrecerles cubrir los gastos de alimentos y traslado a la Ciudad de México. Para ello, el gobierno estatal dispondría de dos autobuses, de los que el primero salió a las 04:00 horas del pasado domingo hacia la capital del país.

A los profesores de la ENES les preocupa que por las implicaciones que puede traer un viaje largo varios de los estudiantes que ya tenía su lugar, no aprueben el examen.

“Eran alrededor de 80 estudiantes los que viajaron, pero habrá la merma con estos estudiantes no logran acreditar el examen… Estamos preocupados por nuestra matrícula. Queremos que nos lleguen jóvenes, queremos prestar ese servicio porque para eso nos pagan”, dice el profesor.

En busca de llevar educación superior de calidad a otros estados, la UNAM cuenta con las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en las que ofrecen licenciaturas y posgrados. Algunas de las sedes se ubican en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Oxacaca y Yucatán.

La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) tiene una matrícula de alrededor de 400 estudiantes y ofrece nueve licenciaturas, entre ellas en Ciencias de la Tierra, Ingeniería en Computación, Biología, Ecología, Mar y Limnología.