“Nos vamos a quedar sin estudiantes”: la preocupación de profesores de la UNAM en Yucatán tras examen de control

Algunos viajaron por su cuenta y otros desistieron del examen de control
No todos los aspirantes optaron por aceptar la ayuda que ofreció el gobierno estatal y decidieron pagar sus propios gastos.
Leonardo Esperón, de 23 años, fue uno de los aspirantes que optó por viajar en avión a la Ciudad de México. Está interesado en ingresar a la Licenciatura Manejo Sustentable de Zonas Costeras, carrera para la que necesita 45 aciertos y en su primer examen en línea obtuvo 70.
Presentar de forma presencial el examen no ha salido barato. Entre vuelos a la Ciudad de México y el pago de un mes de renta en Mérida le ha costado alrededor de 20,000 pesos.
“Yo le calculo que nada más de renta, vuelos, comidas, han de ser unos 20,000 pesos aproximadamente, sin contar mi vuelo de regreso. Y eso, afortunadamente, yo tengo a dónde llegar aquí, pero hay mucha gente que no tiene en dónde llegar aquí a la Ciudad de México”, afirmó el joven tras presentar su examen para la que será su segunda carrera.
La ENES no solo recibe a estudiantes de Mérida y todo el estado, también es plantel para jóvenes de estados del sur-sureste.
Algunos de los estudiantes que ya habían sido aceptados ya se encontraban en la ciudad de Mérida para realizar su proceso de inscripción, pero la decisión de hacer un examen de control no solo ha modificado itinerarios y generado gastos, para algunos puede implicar cambios en el proyecto de vida.
“El 27 de julio ya muchos jóvenes ya estaban aquí en Mérida porque no sabían que iba a haber ese examen de control, ya tenían lugares designados, ya se venían a inscribir”, cuenta el profesor entrevistado.