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“Nos vamos a quedar sin estudiantes”: la preocupación de profesores de la UNAM en Yucatán tras examen de control

Profesores de la ENES de Mérida plantean que por el examen de control varios estudiantes desistieron o puede que no aprueben, lo que les dejaría sin matrícula de nuevo ingreso.
mar 18 agosto 2026 05:00 PM
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Examen de control Segundo día
Aspirantes a ingresar a las licencituras de la UNAM realizan su examen de control en la Ciudad de México. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

El examen de control presencial que aplicó la UNAM para el ingreso a licenciatura causa preocupación entre los maestros de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de Mérida, pues podría impactar en las cifras de ingreso al nuevo ciclo escolar, según los propios docentes.

El plantel universitario con carreras sobre ciencias ambientales, manejo de zonas costeras y biología no fue considerado como una de las sedes para aplicar la nueva prueba, por lo que casi un centenar de aspirantes debieron trasladarse más de 1,300 kilómetros vía terrestre durante 22 horas, lo que podría impactar en el desempeño de los estudiantes.

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“Si estos estudiantes no logran acreditar el examen para ganarse el lugar, nos vamos a quedar sin estudiantes”, dice uno de los profesores de la ENES que ha manifestado su preocupación.

El pasado 8 de agosto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena , se reunió con los aspirantes para ofrecerles cubrir los gastos de alimentos y traslado a la Ciudad de México. Para ello, el gobierno estatal dispondría de dos autobuses, de los que el primero salió a las 04:00 horas del pasado domingo hacia la capital del país.

A los profesores de la ENES les preocupa que por las implicaciones que puede traer un viaje largo varios de los estudiantes que ya tenía su lugar, no aprueben el examen.

“Eran alrededor de 80 estudiantes los que viajaron, pero habrá la merma con estos estudiantes no logran acreditar el examen… Estamos preocupados por nuestra matrícula. Queremos que nos lleguen jóvenes, queremos prestar ese servicio porque para eso nos pagan”, dice el profesor.

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En busca de llevar educación superior de calidad a otros estados, la UNAM cuenta con las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en las que ofrecen licenciaturas y posgrados. Algunas de las sedes se ubican en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Oxacaca y Yucatán.

La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) tiene una matrícula de alrededor de 400 estudiantes y ofrece nueve licenciaturas, entre ellas en Ciencias de la Tierra, Ingeniería en Computación, Biología, Ecología, Mar y Limnología.

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“La presencia de una entidad académica de la UNAM en Yucatán responde al propósito de ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la presencia nacional de la Universidad y acercar la educación superior a las juventudes del sureste. Por ello, resulta difícil justificar que las personas interesadas en estudiar en la ENES Mérida deban desplazarse cientos o incluso miles de kilómetros para presentar una etapa presencial del proceso de ingreso”, se lee una carta firmada por maestros.

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A través de una carta, profesores manifestaron su preocupación por quedarse sin matrícula debido a que varios aspirantes desistieron o puede que no aprueben el examen de control. (Foto: Carta enviada por los profesores a la Secretaría General de la UNAM.)

A los profesores de la ENES les preocupa que no haya matrícula suficiente porque agravaría un descenso en el número de estudiantes que se registra desde la pandemia.

“La escuela tiene ocho años operando. La verdad es que levantar los números en la Península ha sido difícil, ha sido un reto, lo hemos más o menos logrado. La escuela iba empezando bien, pero se atravesó la pandemia y ya no hubo manera de que repuntáramos. Los profesores queremos tener estudiantes”, plantea el académico entrevistado.

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Algunos viajaron por su cuenta y otros desistieron del examen de control

No todos los aspirantes optaron por aceptar la ayuda que ofreció el gobierno estatal y decidieron pagar sus propios gastos.

Leonardo Esperón, de 23 años, fue uno de los aspirantes que optó por viajar en avión a la Ciudad de México. Está interesado en ingresar a la Licenciatura Manejo Sustentable de Zonas Costeras, carrera para la que necesita 45 aciertos y en su primer examen en línea obtuvo 70.

Presentar de forma presencial el examen no ha salido barato. Entre vuelos a la Ciudad de México y el pago de un mes de renta en Mérida le ha costado alrededor de 20,000 pesos.

“Yo le calculo que nada más de renta, vuelos, comidas, han de ser unos 20,000 pesos aproximadamente, sin contar mi vuelo de regreso. Y eso, afortunadamente, yo tengo a dónde llegar aquí, pero hay mucha gente que no tiene en dónde llegar aquí a la Ciudad de México”, afirmó el joven tras presentar su examen para la que será su segunda carrera.

La ENES no solo recibe a estudiantes de Mérida y todo el estado, también es plantel para jóvenes de estados del sur-sureste.

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Algunos de los estudiantes que ya habían sido aceptados ya se encontraban en la ciudad de Mérida para realizar su proceso de inscripción, pero la decisión de hacer un examen de control no solo ha modificado itinerarios y generado gastos, para algunos puede implicar cambios en el proyecto de vida.

“El 27 de julio ya muchos jóvenes ya estaban aquí en Mérida porque no sabían que iba a haber ese examen de control, ya tenían lugares designados, ya se venían a inscribir”, cuenta el profesor entrevistado.

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UNAM Yucatán educación

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