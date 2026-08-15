Lo que se sabe del caso Nohemí, la niña de 11 años que resultó embarazada en Tamaulipas

Mientras las investigaciones continuaban y con el consentimiento de la madre de Nohemí, el IMSS interrumpió el embarazo. Aunque la menor presentaba anemia e infección, actualmente se encuentra estable.
Por ahora, permanece bajo el cuidado de los médicos. Una vez que sea dada de alta, el DIF del estado asumirá su custodia, debido a que las autoridades determinaron que las condiciones que rodeaban a la niña no eran óptimas para que regresara a su casa.
El jueves pasado, la Fiscalía estatal detuvo al padrastro de la menor, Sirenio Ruiz, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de la niña. Posteriormente, fue vinculado a proceso. No obstante, el caso continúa bajo investigación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la Secretaría de las Mujeres a revisar el caso. La dependencia hizo un llamado a las autoridades competentes para garantizar la protección integral de la menor y brindarle acceso a servicios especializados de salud, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y apoyo social.
"Todo embarazo infantil es producto del abuso sexual, que es un delito, pone en riesgo la vida de la menor y vulnera sus derechos humanos, los cuales se deben garantizar por encima de cualquier otra consideración", señaló la Secretaría.