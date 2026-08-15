Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Lo que se sabe del caso Nohemí, la niña de 11 años que resultó embarazada en Tamaulipas

Un juez vinculó a proceso a Sirenio, quien es acusado de violación en contra de su hijastra de 11 años, cuyo embarazo de cinco meses ya fue interrumpido.
sáb 15 agosto 2026 07:19 PM
Añadir Expansión Política en Google
niña 11 embarazo tamaulipas
Imagen ilustrativa. El jueves pasado, la Fiscalía estatal detuvo al padrastro de la menor, Sirenio Ruiz, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de la niña. Posteriormente, fue vinculado a proceso. (Jacob Wackerhausen/Getty Images)

A principios de agosto se dio a conocer el caso de Nohemí, una niña de 11 años que estaba embarazada en Matamoros, Tamaulipas. El caso conmocionó al estado e incluso provocó un posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En abril pasado, María Félix llevó a su hija al médico, debido a que la niña vomitaba con frecuencia y su estómago se endurecía. En aquella ocasión, los médicos del IMSS señalaron que los síntomas se debían a cambios hormonales.

Publicidad

“Me dijeron que no fuera exagerada, que era cambio hormonal que por eso se inflamaba su pelvis, a lo mejor era porque comía mucho chile”, declaró la mujer en entrevista con Imagen Noticias.

Sin embargo, los síntomas continuaron. Por ello, el 5 de agosto, la madre llevó de nuevo a la menor al Hospital de Zona No. 13 del IMSS, en Matamoros, para recibir atención médica. Fue entonces cuando los médicos descubrieron que la niña tenía más de cinco meses de embarazo.

Tras el hallazgo, la clínica hospitalizó a la menor y notificó a las autoridades sobre el embarazo. No obstante, la madre aseguró que desconocía que su hija estuviera embarazada.

Te puede interesar:

violencia niñez mexico
México

Más de la mitad de la niñez en México sufre disciplina violenta, alerta informe de UNICEF y OPS

Ante esta situación, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación. De acuerdo con la versión de la madre, la niña señaló que había tres hombres que entraban a su casa mientras ella y su pareja salían.

Sin embargo, familiares de la menor señalan al padrastro, Sirenio Ruiz, como presunto responsable de abusar sexualmente de Nohemí. Los familiares acusan que vecinos alertaron a la madre sobre el trato que el hombre tenía con la niña.

Publicidad

Mientras las investigaciones continuaban y con el consentimiento de la madre de Nohemí, el IMSS interrumpió el embarazo. Aunque la menor presentaba anemia e infección, actualmente se encuentra estable.

Por ahora, permanece bajo el cuidado de los médicos. Una vez que sea dada de alta, el DIF del estado asumirá su custodia, debido a que las autoridades determinaron que las condiciones que rodeaban a la niña no eran óptimas para que regresara a su casa.

El jueves pasado, la Fiscalía estatal detuvo al padrastro de la menor, Sirenio Ruiz, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de la niña. Posteriormente, fue vinculado a proceso. No obstante, el caso continúa bajo investigación.

Mira también:

abuso sexual infantil
voces

#ColumnaInvitada | Fallamos en atender y prevenir el abuso sexual infantil como problema de salud pública

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la Secretaría de las Mujeres a revisar el caso. La dependencia hizo un llamado a las autoridades competentes para garantizar la protección integral de la menor y brindarle acceso a servicios especializados de salud, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y apoyo social.

"Todo embarazo infantil es producto del abuso sexual, que es un delito, pone en riesgo la vida de la menor y vulnera sus derechos humanos, los cuales se deben garantizar por encima de cualquier otra consideración", señaló la Secretaría.

Publicidad

Tags

Abuso sexual Tamaulipas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad