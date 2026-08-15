Lo que se sabe del caso Nohemí, la niña de 11 años que resultó embarazada en Tamaulipas

“Me dijeron que no fuera exagerada, que era cambio hormonal que por eso se inflamaba su pelvis, a lo mejor era porque comía mucho chile”, declaró la mujer en entrevista con Imagen Noticias.

Sin embargo, los síntomas continuaron. Por ello, el 5 de agosto, la madre llevó de nuevo a la menor al Hospital de Zona No. 13 del IMSS, en Matamoros, para recibir atención médica. Fue entonces cuando los médicos descubrieron que la niña tenía más de cinco meses de embarazo.

Tras el hallazgo, la clínica hospitalizó a la menor y notificó a las autoridades sobre el embarazo. No obstante, la madre aseguró que desconocía que su hija estuviera embarazada.

Ante esta situación, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación. De acuerdo con la versión de la madre, la niña señaló que había tres hombres que entraban a su casa mientras ella y su pareja salían.

Sin embargo, familiares de la menor señalan al padrastro, Sirenio Ruiz, como presunto responsable de abusar sexualmente de Nohemí. Los familiares acusan que vecinos alertaron a la madre sobre el trato que el hombre tenía con la niña.