Video muestra caída de estructura sobre camioneta en Interlomas, Huixquilucan; muere una mujer

Accidente ocurrió frente a centro comercial

Los hechos ocurrieron a la altura del centro comercial Paseo Interlomas, ubicado sobre el boulevard del mismo nombre.

En un video difundido a través de las redes sociales del C5 Estado de México, se observa que una camioneta blanca circulaba sobre Boulevard Interlomas cuando una estructura, aparentemente de metal, cayó sobre el vehículo.

En el video, se observa que un grupo de trabajadores logró quitarse a tiempo cuando se registró la caída de la estructura, pero esta impactó directamente a la camioneta, causando la muerte de la conductora.

⚠️ #ReporteVial | #Huixquilucan Se registra asentamiento vehicular de aprox. 2 km, en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, municipio de Huixquilucan, derivado de un percance vehicular. Te recomendamos: ✅Reduce tu velocidad.

✅Respeta las indicaciones de tránsito.… pic.twitter.com/Iodj1h5JsT — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 14, 2026

A la zona acudieron equipos de la Unidad de Rescate, Cuerpo de Bomberos y personal de Coordinación Municipal de Protección Civil para brindar atención a la persona accidentada, pero ya no contaba con signos vitales.

A pesar de los trabajos que se realizaban al exterior del centro comercial, no hubo cierre a la circulación.