Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Video muestra caída de estructura sobre camioneta en Interlomas, Huixquilucan; muere una mujer

La caída de una estructura frente a un centro comercial en Huixquilucan, Estado de México, provocó la muerte de una persona.
vie 14 agosto 2026 02:02 PM
Añadir Expansión Política en Google
Muerte Desplome Espectacular Interlomas
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, 14AGOSTO2026.- Una mujer murió al ser aplastada dentro de su vehículo tras el desplome de un anuncio espectacular de la plaza comercial Interlomas ubicado en boulevard Interlomas en el municipio de mexiquense. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Este viernes 14 de agosto, una estructura cayó sobre un vehículo que circulaba por Boulevard Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. El accidente, que quedó registrado en video, ocurrió cerca del mediodía y dejó, de acuerdo con autoridades, una persona sin vida y seis lesionadas.

El incidente provocó afectaciones a la circulación en la zona de Interlomas, donde se desplegaron servicios de emergencia para atender el accidente.

Publicidad

Accidente ocurrió frente a centro comercial

Los hechos ocurrieron a la altura del centro comercial Paseo Interlomas, ubicado sobre el boulevard del mismo nombre.

En un video difundido a través de las redes sociales del C5 Estado de México, se observa que una camioneta blanca circulaba sobre Boulevard Interlomas cuando una estructura, aparentemente de metal, cayó sobre el vehículo.

En el video, se observa que un grupo de trabajadores logró quitarse a tiempo cuando se registró la caída de la estructura, pero esta impactó directamente a la camioneta, causando la muerte de la conductora.

A la zona acudieron equipos de la Unidad de Rescate, Cuerpo de Bomberos y personal de Coordinación Municipal de Protección Civil para brindar atención a la persona accidentada, pero ya no contaba con signos vitales.

A pesar de los trabajos que se realizaban al exterior del centro comercial, no hubo cierre a la circulación.

Publicidad

El C5 Estado de México pidió a automovilistas tomar precauciones, ya que continúan las maniobras para retirar el vehículo accidentado. Estos trabajos provocaron un asentamiento vial de hasta dos kilómetros, causando afectaciones hasta las zonas de Paseo de la Herradura.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Publicidad

Paseo Interlomas se deslinda de accidente frente a sus instalaciones

Después del accidente, Paseo Interlomas emitió un comunicado en donde precisó que un vehículo ajeno a su operación habría causado el accidente que derivó en la muerte de una mujer.

De acuerdo con el centro comercial, este vehículo “realizaba obras ajenas a la operación” e impactó accidentalmente la estructura que colapsó y cayó sobre la camioneta tipo Honda que transitaba sobre la vía pública.

Autoridades del centro comercial señalaron que establecieron diálogo con las autoridades correspondientes para brindar apoyo en lo que lleguen a requerir.

Ayuntamiento exigirá a empresa “asumir daños”

Después del accidente, el Ayuntamiento de Huixquilucan informó que la empresa propietaria del vehículo asuma la responsabilidad por el accidente que terminó con la vida de una mujer que circulaba por la zona.

Autoridades municipales señalaron que se dará seguimiento al caso y buscará que la empresa involucrada cumpla con las obligaciones civiles que le correspondan.

Tags

Accidentes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad