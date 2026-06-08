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México

El gobernador Samuel García dice que estará en “modo party” y no contestará el teléfono durante Mundial

Samuel García aseguró que, desde el fin de semana pasado, entró en “modo party”, por lo que estará ocupado en la diversión y no en las actividades que son propias de su cargo.
lun 08 junio 2026 04:46 PM
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Samuel García concluye su mandato en Nuevo León el próximo año. (Foto: Especial )

Samuel García, gobernador de Nuevo León, aseguró que las semanas que dura el Mundial de Futbol no son para trabajar.

“Pausa. Disfruten, no todo es jalar”, dijo el mandatario durante un evento público. Monterrey, Nuevo León, es una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

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García aseguró que desde el fin de semana pasado, entró en “modo party”, por lo que estará ocupado en la diversión y no en las actividades que son propias de su cargo.

Según él, no responderá mensajes ni atenderá asuntos oficiales mientras se lleva a cabo la justa mundialista.

“Ya no quiero broncas, compadre. Ya en julio me vuelven las broncas”, expuso.

Evencio Hernández, secretario particular de García, será el encargado de atender los asuntos que le correspondan... “Si hay algún tema, le hablan a Evencio. Yo voy a estar en la fiesta”, dijo el gobernador.

El primer partido mundialista en Nuevo León se jugará el próximo domingo 14 de junio. Se enfrentarán las selecciones de Suecia y Túnez.

Sobre las declaraciones de García, el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, dijo que en realidad está en modo "partiéndole la madre" a Nuevo León.

"El que está en 'modo party' es el gobernador y eso es lamentable, esa es la nueva política, no la entiendo, no puede ser posible que diga que no va a contestar llamadas telefónicas, no me quiero imaginar en el caso de una emergencia, de una situación que deba atender personalmente, pues vamos a tener que llamarle a su secretario particular de nombre raro, creo que se llama Evencio", señaló.

Samuel García concluye su mandato en Nuevo León el próximo año.

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Samuel García Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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