El gobernador Samuel García dice que estará en “modo party” y no contestará el teléfono durante Mundial

García aseguró que desde el fin de semana pasado, entró en “modo party”, por lo que estará ocupado en la diversión y no en las actividades que son propias de su cargo.

Según él, no responderá mensajes ni atenderá asuntos oficiales mientras se lleva a cabo la justa mundialista.

EL MUNDIAL MÁS NORTEÑO EMPIEZA HOY pic.twitter.com/zdrBXWkq8Y — Samuel García (@samuel_garcias) June 7, 2026

“Ya no quiero broncas, compadre. Ya en julio me vuelven las broncas”, expuso.

Evencio Hernández, secretario particular de García, será el encargado de atender los asuntos que le correspondan... “Si hay algún tema, le hablan a Evencio. Yo voy a estar en la fiesta”, dijo el gobernador.

El primer partido mundialista en Nuevo León se jugará el próximo domingo 14 de junio. Se enfrentarán las selecciones de Suecia y Túnez.

Sobre las declaraciones de García, el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, dijo que en realidad está en modo "partiéndole la madre" a Nuevo León.

"El que está en 'modo party' es el gobernador y eso es lamentable, esa es la nueva política, no la entiendo, no puede ser posible que diga que no va a contestar llamadas telefónicas, no me quiero imaginar en el caso de una emergencia, de una situación que deba atender personalmente, pues vamos a tener que llamarle a su secretario particular de nombre raro, creo que se llama Evencio", señaló.

Samuel García concluye su mandato en Nuevo León el próximo año.