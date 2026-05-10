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México

Lo que se sabe de la agresión a Delia Hernández, candidata de Morena en Coahuila

Morena informó que los agresores portaban bates y fierros, además de cubrirse parcialmente el rostro. El partido sostuvo que la mayoría de las personas atacadas eran mujeres que participaban en la campaña.
dom 10 mayo 2026 12:03 PM
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Ocho personas fueron trasladadas para recibir atención médica en hospitales locales, informó la dirigencia estatal de Morena. (Facebook/Delia Hernández)

La dirigencia de Morena en Coahuila denunció un presunto intento de feminicidio en contra Delia Aurora Hernández Alvarado, candidata a diputada local por el Distrito 4, luego de sufrir una agresión durante un recorrido de campaña en San Pedro de las Colonias, donde al menos 10 integrantes de su equipo resultaron lesionados.

El incidente ocurrió este sábado en la Plaza de la Secundaria Covantes, en la región Laguna, cuando la candidata realizaba actividades proselitistas acompañada por brigadistas y simpatizantes. De acuerdo con los reportes, varios sujetos arribaron a bordo de una camioneta y comenzaron una confrontación que derivó en golpes y amenazas.

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Morena informó que los agresores portaban bates y fierros, además de cubrirse parcialmente el rostro. El partido sostuvo que la mayoría de las personas atacadas eran mujeres que participaban en labores de campaña territorial.

La confrontación, según los testimonios del equipo de Hernández Alvarado, comenzó después de que los ocupantes del vehículo fueran identificados como presuntos operadores de Édgar Sánchez, excandidato de Morena a la alcaldía de San Pedro y actual coordinador territorial de Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Tras los hechos, ocho personas fueron trasladadas para recibir atención médica en hospitales locales, informó la dirigencia estatal de Morena, que también confirmó la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

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A través de un comunicado, el partido calificó lo ocurrido como una agresión planeada con fines de intimidación política. “Lo ocurrido fue un acto de violencia política organizado que por su magnitud puso en riesgo la vida de nuestros compañeros”, señaló.

La dirigencia morenista responsabilizó directamente a Édgar Sánchez por los hechos y afirmó que permaneció en el sitio mientras se desarrollaba el ataque. “Señalamos directamente de atentar contra la vida de nuestra candidata Delia Hernández a Edgar Sánchez del PRI-UDC (Partido Revolucionario Institucional - Unidad Democrática de Coahuila) como responsable de estos hechos, quien se encontraba en el lugar de la agresión mientras operaba el grupo que atacó y amenazó a nuestro equipo”, recalcó.

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Morena solicitó a la Fiscalía estatal integrar la carpeta de investigación como tentativa de homicidio, al considerar que existieron amenazas directas en contra de la candidata y actos de intimidación política.

Además, el partido pidió al Instituto Electoral de Coahuila implementar medidas de protección para Hernández Alvarado y condenó la utilización de grupos de choque durante el actual proceso electoral. Morena calificó como “gravísimo” que actores políticos busquen “imponer terror donde no pueden ganar con respaldo popular”.

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La dirigencia también sostuvo que este tipo de agresiones pretenden inhibir la participación ciudadana y generar miedo entre quienes respaldan proyectos distintos. “En Morena no nos van a intimidar. Vamos a seguir organizándonos y recorriendo el territorio con más firmeza que nunca”, añade el comunicado.

Sánchez actualmente es regidor con licencia en San Pedro y se integró a Unidad Democrática de Coahuila.

En Coahuila se renovarán 25 diputaciones locales durante la elección del próximo 7 de junio. Las campañas iniciaron el pasado 5 de mayo y concluirán el 3 de junio.

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