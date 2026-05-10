Lo que se sabe de la agresión a Delia Hernández, candidata de Morena en Coahuila

Morena informó que los agresores portaban bates y fierros, además de cubrirse parcialmente el rostro. El partido sostuvo que la mayoría de las personas atacadas eran mujeres que participaban en labores de campaña territorial.

La confrontación, según los testimonios del equipo de Hernández Alvarado, comenzó después de que los ocupantes del vehículo fueran identificados como presuntos operadores de Édgar Sánchez, excandidato de Morena a la alcaldía de San Pedro y actual coordinador territorial de Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Tras los hechos, ocho personas fueron trasladadas para recibir atención médica en hospitales locales, informó la dirigencia estatal de Morena, que también confirmó la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

A través de un comunicado, el partido calificó lo ocurrido como una agresión planeada con fines de intimidación política. “Lo ocurrido fue un acto de violencia política organizado que por su magnitud puso en riesgo la vida de nuestros compañeros”, señaló.

La dirigencia morenista responsabilizó directamente a Édgar Sánchez por los hechos y afirmó que permaneció en el sitio mientras se desarrollaba el ataque. “Señalamos directamente de atentar contra la vida de nuestra candidata Delia Hernández a Edgar Sánchez del PRI-UDC (Partido Revolucionario Institucional - Unidad Democrática de Coahuila) como responsable de estos hechos, quien se encontraba en el lugar de la agresión mientras operaba el grupo que atacó y amenazó a nuestro equipo”, recalcó.