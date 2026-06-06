Elecciones Coahuila 2026: Sin 'Andy' López Beltrán como operador de Morena, el PRI espera retener el estado

Tras dedicarse a apuntalar a su partido en Coahuila, con el fin de arrebatar al PRI el control de la entidad, López Beltrán renunció a su cargo para buscar una diputación.

La entidad es la única donde el PRI nunca ha perdido la gubernatura. Con Durango es, además, una de las dos entidades donde el tricolor aún conserva el poder estatal.

Por ello, la elección de este domingo, donde se elegirán a los 25 diputados del Congreso local, no solo pondrá en juego la integración del Legislativo estatal, sino también la fortaleza y la permanencia política del PRI en uno de sus territorios históricos.

Es por esa relevancia que Morena se dedicó de lleno a ganar la elección, aunque fuera local. Así, en abril pasado, diputados federales de Morena anunciaron que acudirían personalmente, enviarían brigadistas y apoyarían la operación electoral en Coahuila.

Se reportó que casi un centenar de diputados federales, locales, tanto de Morena como del Partido del Trabajo (PT) acudirían a trabajar junto con 'Andy' López Beltrán.

Sin embargo, antes de que concluyeran las campañas, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscaría ser candidato a diputado federal por Tabasco.

Así, aunque la campaña electoral del estado no estuvo íntegramente bajo la responsabilidad de López Beltrán, se considera que esta es la segunda ocasión en que se enfrenta al PRI.

La primera vez fue en 2025, cuando Morena se enfrentó al priismo de Durango bajo la organización de López Beltrán. Pero el partido quedó en el tercer sitio, por debajo del tricolor y de Movimiento Ciudadano (MC).