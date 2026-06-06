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Elecciones Coahuila 2026: Sin 'Andy' López Beltrán como operador de Morena, el PRI espera retener el estado

El INE instalará más de 4,200 casillas electorales, 60 de ellas electrónicas, para las elecciones que Coahuila tendrá este domingo 7 de junio.
sáb 06 junio 2026 08:03 PM
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Elecciones Coahuila 2026
Coahuila votará mañana para elegir a los nuevos diputados del Congreso local. (Foto: Alejandro Rodríguez/Cuartoscuro)

Coahuila irá este domingo a elecciones locales, en un escenario de empoderamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y reforzado por la salida de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", quien durante meses se dedicó a operar en el estado a favor de Morena.

El hijo de AMLO renunció a la Secretaría de Organización de la dirigencia nacional morenista y dejó la entidad el 26 de mayo, una semana antes de que concluyeran las campañas locales.

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Tras dedicarse a apuntalar a su partido en Coahuila, con el fin de arrebatar al PRI el control de la entidad, López Beltrán renunció a su cargo para buscar una diputación.

La entidad es la única donde el PRI nunca ha perdido la gubernatura. Con Durango es, además, una de las dos entidades donde el tricolor aún conserva el poder estatal.

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Por ello, la elección de este domingo, donde se elegirán a los 25 diputados del Congreso local, no solo pondrá en juego la integración del Legislativo estatal, sino también la fortaleza y la permanencia política del PRI en uno de sus territorios históricos.

Es por esa relevancia que Morena se dedicó de lleno a ganar la elección, aunque fuera local. Así, en abril pasado, diputados federales de Morena anunciaron que acudirían personalmente, enviarían brigadistas y apoyarían la operación electoral en Coahuila.

Se reportó que casi un centenar de diputados federales, locales, tanto de Morena como del Partido del Trabajo (PT) acudirían a trabajar junto con 'Andy' López Beltrán.

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Sin embargo, antes de que concluyeran las campañas, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscaría ser candidato a diputado federal por Tabasco.

Así, aunque la campaña electoral del estado no estuvo íntegramente bajo la responsabilidad de López Beltrán, se considera que esta es la segunda ocasión en que se enfrenta al PRI.

La primera vez fue en 2025, cuando Morena se enfrentó al priismo de Durango bajo la organización de López Beltrán. Pero el partido quedó en el tercer sitio, por debajo del tricolor y de Movimiento Ciudadano (MC).

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Grupos parlamentarios Congreso de Coahuila. (Fuente: Congreso del estado de Coahuila LXIII Legislatura 2024-2026)

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Con su salida de Morena, la entidad quedó solo con sus cuadros locales, por lo que la nueva dirigente nacional de ese partido, Ariadna Montiel, llamó el pasado 2 de junio a los dirigentes, candidatos y operadores morenistas a la unidad, a no rendirse y a movilizar a sus simpatizantes este domingo, para garantizar amplia votación.

Los escenarios para Coahuila

El miércoles 3 de junio concluyeron las campañas electorales con miras a la elección de este domingo 7 de junio, en la que podrán acudir a las urnas 2.4 millones de ciudadanos de Coahuila, única elección que se disputará este año y en la que se elegirán 16 diputados de mayoría y nueve plurinominales.

En todo el estado se instalarán 4,256 casillas y habrá 60 urnas electrónicas en 15 casillas especiales equipadas; su ubicación está en los municipios con mayor población en la entidad.

Las campañas, por ser locales, transcurrieron sin mayor impacto, salvo por la figura nacional que representa López Beltrán.

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El proselitismo estuvo marcado por las acusaciones contra el candidato Tony Flores, abanderado a diputado de la coalición Morena-PT en el Distrito 06, acusado de un presunto caso de abuso sexual en Estados Unidos.

Flores, llamado "Lord Lamborghini" por presumir su vehículo de ese modelo valuado en 7.5 millones de pesos, no ha desmentido personalmente los señalamientos.

El especialista Juan Pablo Navarrete Vela, politólogo e investigador de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán, indica que el PRI “tiene amplias posibilidades de seguir teniendo el control". En las elecciones de 2017 y 2023, en que se renovó la gubernatura, ese partido ganó, mientras que Morena alcanzó apenas 11.91% y 21.48% de los votos, respectivamente.

El experto considera que ese podría ser el techo electoral del morenismo en la entidad, lo que no significa que haya recuperación nacional del PRI, solo indica que el tricolor aún tiene arraigo en ayuntamientos y diputaciones.

La politóloga de la UNAM, Marcela Bravo Ahuja, experta en sistema electoral y de partidos, plantea que en Coahuila “se juegan intereses nacionales en elecciones locales. Es más una lucha de estructuras partidarias. No es un juego de participación ciudadana".

La trascendencia de este proceso es que los partidos buscan dar un mensaje nacional.

Encuestas sobre las elecciones de Coahuila

Según los sondeos que se han levantado sobre las preferencias electorales, el PRI se perfila a mantener el control del Poder Legislativo del estado, pues encabeza la intención de voto en los 16 distritos en disputa.

En ninguno de ellos Morena y su aliado, el Partido del Trabajo, (el Partido Verde competirá solo) están en primer lugar de preferencias.

Por ser una elección local, las casas encuestadoras nacionales no se han dedicado a medir las tendencias electorales y más bien hicieron sondeos vía telefónica o redes sociales, algunas incluso sin precisar su metodología.

Las que han medido el ambiente preelectoral son Electoralia, Gobernarte y Rubrum, las tres colocan arriba al tricolor en todos los distritos y con 11 puntos de diferencia, en promedio, con relación a la alianza morenista.

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