Elecciones Coahuila 2026: Sin 'Andy' López Beltrán como operador de Morena, el PRI espera retener el estado

El proselitismo estuvo marcado por las acusaciones contra el candidato Tony Flores, abanderado a diputado de la coalición Morena-PT en el Distrito 06, acusado de un presunto caso de abuso sexual en Estados Unidos.
Flores, llamado "Lord Lamborghini" por presumir su vehículo de ese modelo valuado en 7.5 millones de pesos, no ha desmentido personalmente los señalamientos.
El especialista Juan Pablo Navarrete Vela, politólogo e investigador de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán, indica que el PRI “tiene amplias posibilidades de seguir teniendo el control". En las elecciones de 2017 y 2023, en que se renovó la gubernatura, ese partido ganó, mientras que Morena alcanzó apenas 11.91% y 21.48% de los votos, respectivamente.
El experto considera que ese podría ser el techo electoral del morenismo en la entidad, lo que no significa que haya recuperación nacional del PRI, solo indica que el tricolor aún tiene arraigo en ayuntamientos y diputaciones.
La politóloga de la UNAM, Marcela Bravo Ahuja, experta en sistema electoral y de partidos, plantea que en Coahuila “se juegan intereses nacionales en elecciones locales. Es más una lucha de estructuras partidarias. No es un juego de participación ciudadana".
La trascendencia de este proceso es que los partidos buscan dar un mensaje nacional.
Encuestas sobre las elecciones de Coahuila
Según los sondeos que se han levantado sobre las preferencias electorales, el PRI se perfila a mantener el control del Poder Legislativo del estado, pues encabeza la intención de voto en los 16 distritos en disputa.
En ninguno de ellos Morena y su aliado, el Partido del Trabajo, (el Partido Verde competirá solo) están en primer lugar de preferencias.
Por ser una elección local, las casas encuestadoras nacionales no se han dedicado a medir las tendencias electorales y más bien hicieron sondeos vía telefónica o redes sociales, algunas incluso sin precisar su metodología.
Las que han medido el ambiente preelectoral son Electoralia, Gobernarte y Rubrum, las tres colocan arriba al tricolor en todos los distritos y con 11 puntos de diferencia, en promedio, con relación a la alianza morenista.