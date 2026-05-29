Autoridades de Jalisco encuentran cuerpo de empresario joyero desaparecido

La cámara del lugar captó el momento en que el hombre pasó a las cajas a pagar. Supuestamente, el empresario iba a dirigirse a un punto conocido como Cuatro Caminos, pero le perdieron la pista junto con su chofer identificado como Aldair Ponce Araiza, de 20 años de edad.

Tras su desaparición, sus familiares, amigos y colegas comenzaron la búsqueda del empresario. La Cámara de Joyería Jalisco emitió un comunicado pidiendo al gobierno del estado, encabezado por Pablo Lemus, regresar al empresario “sano” a su casa.

“Hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades competentes para que se actúe con la máxima prontitud, coordinación y sensibilidad, brindando acompañamiento y apoyo integral a los familiares de Jaime Arias García, así como destinando todos los recursos necesarios para dar con su paradero”, señaló la Cámara de Joyería.

Mientras la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco emitió una ficha de localización para las labores de localización del empresario, y conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades encontraron el vehículo de Arias García, donde hallaron manchas de sangre.

Posteriormente, encontraron el cuerpo del empresario. La Fiscalía General del estado confirmó la muerte del empresario Arias García y señaló que investigan el caso “con rigor”, por lo que solicitaron peritajes para esclarecer el hecho.

"Por respeto al proceso y a la propia investigación, no podemos proporcionar más detalles en este momento", puntualizó el órgano estatal.