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Autoridades de Jalisco encuentran cuerpo de empresario joyero desaparecido

El anuncio se dio antes de que se llevara a cabo una marcha pacífica para exigir la localización del empresario.
vie 29 mayo 2026 07:22 PM
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El empresario joyero Jaime Arias García fue reportado como no localizado el pasado 26 de mayo. (Foto: Facebook)

Autoridades de Jalisco encontraron sin vida al empresario joyero Jaime Arias García después de tres días de desaparecido.

El pasado 26 de mayo, su familia reportó al empresario como desaparecido luego de que lo vieron por última vez en la colonia Centro de San Gabriel, donde realizaba compras en una tienda de conveniencia.

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La cámara del lugar captó el momento en que el hombre pasó a las cajas a pagar. Supuestamente, el empresario iba a dirigirse a un punto conocido como Cuatro Caminos, pero le perdieron la pista junto con su chofer identificado como Aldair Ponce Araiza, de 20 años de edad.

Tras su desaparición, sus familiares, amigos y colegas comenzaron la búsqueda del empresario. La Cámara de Joyería Jalisco emitió un comunicado pidiendo al gobierno del estado, encabezado por Pablo Lemus, regresar al empresario “sano” a su casa.

“Hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades competentes para que se actúe con la máxima prontitud, coordinación y sensibilidad, brindando acompañamiento y apoyo integral a los familiares de Jaime Arias García, así como destinando todos los recursos necesarios para dar con su paradero”, señaló la Cámara de Joyería.

Mientras la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco emitió una ficha de localización para las labores de localización del empresario, y conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades encontraron el vehículo de Arias García, donde hallaron manchas de sangre.

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Posteriormente, encontraron el cuerpo del empresario. La Fiscalía General del estado confirmó la muerte del empresario Arias García y señaló que investigan el caso “con rigor”, por lo que solicitaron peritajes para esclarecer el hecho.

"Por respeto al proceso y a la propia investigación, no podemos proporcionar más detalles en este momento", puntualizó el órgano estatal.

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También la Cámara de Joyería Jalisco confirmó el fallecimiento de Arias García y dio sus condolencias a la familia del empresario de 73 años.

Hasta ahora no se ha dado a conocer dónde encontraron el cuerpo del empresario ni las posibles causas de su muerte. Además, sigue desaparecido Ponce Araiza, quien acompañaba al empresario.

El anuncio se dio momento antes de que se llevara a cabo una marcha pacífica para exigir la localización del empresario, la cual se iba a realizar a las 16:30 horas en la Glorieta Minerva, Guadalajara.

“Cada minuto cuenta. Ayúdenos a encontrar a Jaime Arias. Todo vestidos de blanco”, menciona folleto repartido en el estado.

Al corte del primer trimestre del 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, las ciudades más peligrosas según sus habitantes son Irapuato, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco, en donde más del 90% de la población declaró sentirse insegura.

El hecho se da a unos días de que la entidad sea sede del Mundial de Futbol 2026.

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