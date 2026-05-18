Homicidio de policías comunitarios provoca balaceras y bloqueos en Charapan, Michoacán

Ambos policías se encontraban en una barricada de vigilancia cuando fueron agredidos a tiros durante las primeras horas de este lunes.

Autoridades de Charapan señalaron que policías estatales y federales los apoyaron para contener los actos de violencia.

"Invitamos a las y los habitantes del municipio y la comunidad de Cocucho mantener la calma, nuestro gobierno se encuentra en coordinación y colaboración con gobierno del estado para mantener la estabilidad y seguridad de los habitantes de Charapan y la comunidad de Cocucho", indicaron en un comunicado.

Por su parte, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C-5) confirmó que hubo al menos dos bloqueos de carreteras en la región.

Autoridades no han reportado si las balaceras y bloqueos dejaron personas muertas o heridas.

"Se mantendrá un operativo interinstitucional en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, reforzando la presencia y las acciones de prevención en todo el municipio", señaló el Ayuntamiento de Charapan.