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Estados

Homicidio de policías comunitarios provoca balaceras y bloqueos en Charapan, Michoacán

Autoridades de Charapan señalaron que policías estatales y federales los apoyaron para contener los actos de violencia.
lun 18 mayo 2026 04:12 PM
Aguililla Ataques Armados
La violencia lleva varios años sin control en regiones de Michoacán. (Foto: Cuartoscuro )

Habitantes de Charapan, Michoacán, vivieron una jornada violenta que incluyó balaceras en la zona serrana de la Meseta Purépecha, además de bloqueos en carreteras.

La violencia se desató después de que dos policías comunitarios del municipio de Nahuatzen, también conocidos como kuarichas, fueran asesinados por civiles armados.

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Ambos policías se encontraban en una barricada de vigilancia cuando fueron agredidos a tiros durante las primeras horas de este lunes.

Autoridades de Charapan señalaron que policías estatales y federales los apoyaron para contener los actos de violencia.

"Invitamos a las y los habitantes del municipio y la comunidad de Cocucho mantener la calma, nuestro gobierno se encuentra en coordinación y colaboración con gobierno del estado para mantener la estabilidad y seguridad de los habitantes de Charapan y la comunidad de Cocucho", indicaron en un comunicado.

Por su parte, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C-5) confirmó que hubo al menos dos bloqueos de carreteras en la región.

Autoridades no han reportado si las balaceras y bloqueos dejaron personas muertas o heridas.

"Se mantendrá un operativo interinstitucional en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, reforzando la presencia y las acciones de prevención en todo el municipio", señaló el Ayuntamiento de Charapan.

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El Ayuntamiento de Charapan es encabezado por la presidenta Nancy Yuliana Torres Gerónimo.

Su cabecera municipal se encuentra a 208 kilómetros de distancia de Morelia, capital de Michoacán.

Su principal actividad económica es la agricultura.

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Violencia Michoacán Narcotráfico

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