Morelos es disputado por 11 organizaciones criminales; corrupción de autoridades, clave para su operación

Un análisis de Víctor Manuel Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de México, plantea que la confrontación entre esas organizaciones ha profundizado la crisis de violencia en la entidad que hoy gobierna la morenista Margarita González Saravia.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril de 2026, Morelos era la tercera entidad con más homicidios, solo detrás de Chihuahua y Guanajuato. En esa entidad ocurrieron 7% de los homicidios registrados durante 2026.

Para las organizaciones criminales, Morelos es un territorio clave para sus operaciones debido a que al ubicarse en el centro del país es un corredor natural entre el Pacífico, el centro y el sur del país. Las organizaciones se disputan actividades como narcomenudeo, extorsión a negocios y secuestro.

Hasta el año 2009, Morelos enfrentaba la hegemonía de una organización criminal con Los Beltrán Leyva. Sin embargo, a partir del homicidio de Arturo Beltrán Leyva, esa organización se fragmentó y surgieron nuevas, entre ellas Los Rojos, y Los Guerreros Unidos. Hoy el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Guerreros Unidos son las que en más municipios tienen presencia.

La violencia que aqueja a esa entidad, no solo tiene detrás la actividad del crimen, también está la corrupción desde la autoridad, la cual permite operar.