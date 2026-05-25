Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Morelos es disputado por 11 organizaciones criminales; corrupción de autoridades, clave para su operación

El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Guerreros Unidos son las organizaciones criminales que más presencia tienen en la entidad.
lun 25 mayo 2026 04:33 PM
Homicidio Cuernavaca Morelos
Morelos se ubica como la tercera entidad más violenta del país por el número de homicidios ocurridos entre enero y abril de 2026. (Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro.)

La violencia que ubica a Morelos como la tercera más violenta del país tiene detrás una disputa entre 11 organizaciones criminales, entre ellas: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

En sus 4,878 kilómetros también hay presencia de agrupaciones como La Unión Tepito, Los Tlacos, Los Linos, Los Mayas, La Empresa, Los Aparicio y Los Rojos.

Publicidad

Un análisis de Víctor Manuel Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de México, plantea que la confrontación entre esas organizaciones ha profundizado la crisis de violencia en la entidad que hoy gobierna la morenista Margarita González Saravia.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril de 2026, Morelos era la tercera entidad con más homicidios, solo detrás de Chihuahua y Guanajuato. En esa entidad ocurrieron 7% de los homicidios registrados durante 2026.

Para las organizaciones criminales, Morelos es un territorio clave para sus operaciones debido a que al ubicarse en el centro del país es un corredor natural entre el Pacífico, el centro y el sur del país. Las organizaciones se disputan actividades como narcomenudeo, extorsión a negocios y secuestro.

Te puede interesar:

morelos justicia.jpg
Estados

En medio de la violencia, Morelos enfrenta una crisis de justicia

Hasta el año 2009, Morelos enfrentaba la hegemonía de una organización criminal con Los Beltrán Leyva. Sin embargo, a partir del homicidio de Arturo Beltrán Leyva, esa organización se fragmentó y surgieron nuevas, entre ellas Los Rojos, y Los Guerreros Unidos. Hoy el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Guerreros Unidos son las que en más municipios tienen presencia.

La violencia que aqueja a esa entidad, no solo tiene detrás la actividad del crimen, también está la corrupción desde la autoridad, la cual permite operar.

Publicidad

“La impunidad, la corrupción y la colusión de miembros de las fuerzas de seguridad y justicia, así como la connivencia de los partidos políticos, fomentan diversas formas de violencia cotidiana que están afligiendo a la población morelense. Las afectaciones no son menores, puesto que incluyen la extorsión y el derecho de piso, lo que ha obligado a muchos a cerrar sus negocios, les ha provocado la pérdida de hijos y hermanos y los ha conducido al desplazamiento forzado y a un ambiente de terror e incertidumbre”, plantea el artículo “Dinámicas del crimen organizado en Morelos”, elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de México.

morelos homicidios.png

De acuerdo con Víctor Manuel Sánchez, municipios como Cuernavaca tiene más cantidad de organizaciones criminales, en la que se ha detectado hasta 10. En Tlaquitenango, Jojutla, Yautepec, Cuautla, Temixco se detectaron más de siete.

Conoce más:

Hugo-bello--delegado-FGR-en-morelos
Estados

FGR investiga a ocho presidentes municipales de Morelos

Crimen infiltró municipios

Morelos está en el centro de la polémica debido a que hace unos días el gabinete de seguridad dio otro de los golpes a los vínculos entre el crimen y la autoridad. A través de Operación Enjambre se detuvo al alcalde en funciones de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, funcionarios vinculados al ayuntamiento de Cuautla, entre ellos un secretario municipal, un tesorero y un oficial mayor, así como una excandidata a la presidencia municipal.

Publicidad

Los servidores públicos fueron señalados de haber brindado facilidades de operación a una estructura criminal ligada a un operador regional del Cártel de Sinaloa identificado como Jupiter Araujo Bernard, “El Barbas”.

Días después, el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, informó que el crimen penetró casi un cuarto de los municipios de Morelos: ocho de 36.

“Se logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos”, afirmó en conferencia de prensa.

Entre esos municipios se identificó a Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan. La infiltración de los municipios ocasionó una ola de violencia para el estado

“En 2024, a consecuencia de dichas infiltraciones a estructuras municipales, que tenían el objetivo de obtener permisividad y libertad para cometer actividades delictivas, el estado de Morelos enfrentó diversas situaciones de violencia, en las que se presentaron delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, de acuerdo con nuestras investigaciones, además de la disputa entre grupos delictivo Los hechos incluyeron las muertes de ex alcaldes morelenses acontecidas en 2022 y otra más en 2023, además de agresiones en contra de aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, durante el proceso electoral 2023-2024”, detalló.

Te puede interesar:

Morelos Multihomicidio 4
Estados

Ahora Morelos... en 24 horas 10 personas asesinadas en tres municipios

Sin embargo, hay estimaciones mayores de la penetración del crimen en municipios como la que refiere el artículo “Dinámicas del crimen organizado en Morelos”.

“Es la colusión de los grupos criminales con partidos políticos, en especial su injerencia en casi la mitad de las 36 alcaldías en Morelos, ya sea directamente con los presidentes municipales, o con síndicos y regidores. Aunque en algunos casos esto puede ser el resultado del miedo y las amenazas, lo que queda claro es que el crimen organizado puede andar con mucha libertad en gran parte del estado”, indica.

Tags

Morelos Crimen organizado Corrupción

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad