Morelos es disputado por 11 organizaciones criminales; corrupción de autoridades, clave para su operación

Los servidores públicos fueron señalados de haber brindado facilidades de operación a una estructura criminal ligada a un operador regional del Cártel de Sinaloa identificado como Jupiter Araujo Bernard, “El Barbas”.
Días después, el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, informó que el crimen penetró casi un cuarto de los municipios de Morelos: ocho de 36.
“Se logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos”, afirmó en conferencia de prensa.
Entre esos municipios se identificó a Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan. La infiltración de los municipios ocasionó una ola de violencia para el estado
“En 2024, a consecuencia de dichas infiltraciones a estructuras municipales, que tenían el objetivo de obtener permisividad y libertad para cometer actividades delictivas, el estado de Morelos enfrentó diversas situaciones de violencia, en las que se presentaron delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, de acuerdo con nuestras investigaciones, además de la disputa entre grupos delictivo Los hechos incluyeron las muertes de ex alcaldes morelenses acontecidas en 2022 y otra más en 2023, además de agresiones en contra de aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, durante el proceso electoral 2023-2024”, detalló.
Sin embargo, hay estimaciones mayores de la penetración del crimen en municipios como la que refiere el artículo “Dinámicas del crimen organizado en Morelos”.
“Es la colusión de los grupos criminales con partidos políticos, en especial su injerencia en casi la mitad de las 36 alcaldías en Morelos, ya sea directamente con los presidentes municipales, o con síndicos y regidores. Aunque en algunos casos esto puede ser el resultado del miedo y las amenazas, lo que queda claro es que el crimen organizado puede andar con mucha libertad en gran parte del estado”, indica.