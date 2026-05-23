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La Marina detiene a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos en Rosario, Sinaloa

Durante la operación se decomisaron 12 armas largas, casi 2,000 cartuchos útiles, 96 cargadores y tres artefactos explosivos improvisados.
sáb 23 mayo 2026 02:03 PM
Operativo de la Marina tras detener a 13 miembros de Los Chapitos en Sinaloa
La Secretaría de Marina informó que el arresto ocurrió tras repeler una agresión por parte de la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. (Foto: Semar)

La Secretaría de Marina detuvo a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La dependencia informó este sábado que los arrestos ocurrieron luego de repeler una agresión de ese grupo criminal en la autopista Tepic-Mazatlán, en el municipio El Rosario, del estado de Sinaloa.

Durante el operativo fueron aseguradas 12 armas largas, 1,940 cartuchos útiles, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas.

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La Cuarta Región Naval detalló que el operativo se realizó durante patrullajes coordinados con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y la fiscalía estatal.

La zona donde sucedió el enfrentamiento es un corredor utilizado para el tráfico de drogas y armamento entre los estados de Sinaloa y Nayarit.

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Las detenciones ocurren, además, en medio de la violencia registrada en Sinaloa desde septiembre de 2024 por la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

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