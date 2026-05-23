La Marina detiene a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos en Rosario, Sinaloa

La Secretaría de Marina detuvo a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La dependencia informó este sábado que los arrestos ocurrieron luego de repeler una agresión de ese grupo criminal en la autopista Tepic-Mazatlán, en el municipio El Rosario, del estado de Sinaloa.

Durante el operativo fueron aseguradas 12 armas largas, 1,940 cartuchos útiles, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas.