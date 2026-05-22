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Gobierno de BCS solicita a Sheinbaum frenar decreto que habilita a Loreto como puerto de altura y cabotaje

Cooperativas pesqueras, prestadores turísticos y organizaciones ambientales advierten que el aumento de cruceros y tráfico marítimo amenaza a la ballena azul y al modelo de turismo de naturaleza en Loreto.
vie 22 mayo 2026 12:50 PM
puerto loreto
Habitantes, organizaciones civiles y prestadores de servicios turísticos de Loreto, Baja California Sur, han expresado su rechazo al decreto federal que establece la reconversión del puerto local a la categoría de altura y cabotaje. (Foto: Unión Loreto BCS)

Tras semanas de protestas ciudadanas en Baja California Sur, el gobierno estatal solicitó formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frenar y abrogar el decreto que habilita al Puerto de Loreto como puerto de altura y cabotaje.

En un oficio firmado por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y la alcaldesa Paz del Alma Ochoa Amador, las autoridades argumentaron que la medida ha generado preocupación social y riesgos para el Parque Nacional Bahía de Loreto, una de las principales zonas de refugio y reproducción de la ballena azul en México.

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El descontento por la habilitación de Loreto como puerto de altura escaló de las protestas ciudadanas a los tribunales y al ámbito político, luego de que esta semana, un juez federal también concedió una suspensión provisional contra el decreto publicado el pasado 10 de abril.

La disputa por el futuro del Parque Nacional Bahía de Loreto inició en abril, cuando por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se habilitó y modificó la habilitación de diversos puertos y terminales en el territorio nacional, entre ellos, Puerto Lotero.

Autoridades de la Secretaría de Marina aseguraron ante las primeras muestras de descontento que el decreto únicamente representaba una habilitación administrativa para operaciones marítimas internacionales, sin embargo, cooperativas pesqueras, prestadores turísticos, científicos y organizaciones ambientales aseguran que este cambio representa riesgos para las ballenas, el ecosistema marino y el modelo económico basado en el turismo de naturaleza.

Fue así que esta semana, la organización México Unido por sus Playas de Baja California Sur promovió un amparo contra el decreto en el que el Juez Segundo de Distrito dentro del expediente incidental 692/2026 le concedió la suspensión provisional.

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Esta resolución dejó sin efectos las consecuencias jurídicas del decreto, impidiendo que la Secretaría de Marina y la Dirección General de Puertos el otorgar permisos o concesiones relacionados con servicios portuarios.

“El amparo se promueve contra el decreto que se emitió sin tomar en consideración los posibles impactos negativos al medio ambiente y sin la mejor evidencia científica”, sostuvo Rafael Vázquez, representante legal de la organización, quien argumentó que el desarrollo portuario no puede analizarse de manera aislada de las obligaciones ambientales internacionales de México.

Además, tras semanas de movilizaciones en Loreto, este martes 19 de mayo, el gobernador se reunió con pobladores, pescadores y ambientalistas en contra de este cambio, en donde tras sostener el diálogo, finalmente Castro Cosío firmó una carta compromiso para solicitar la cancelación total del decreto y frenar la llegada de más cruceros al destino turístico.

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El mandatario estatal reiteró “su respaldo total al pueblo de Loreto” y aseguró que seguiría defendiendo el Parque Nacional Bahía de Loreto ante la preocupación social generada por el decreto federal relacionado con la habilitación y modificación de puertos y terminales marítimas.

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El gobernador morenista destacó además que su administración mantendrá una postura cercana a las demandas ciudadanas y trabajará de manera coordinada con autoridades municipales y habitantes para proteger las áreas naturales de Baja California Sur.

Además, junto con la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, solicitó al gobierno federal la revisión inmediata del plan de manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto e insistió en la abrogación del decreto para preservar el patrimonio ambiental de la región.

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La mesa de diálogo realizada en Loreto contó con representantes de Semarnat, Profepa, Conanp, la Secretaría de Marina y la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API-BCS), además de cooperativas pesqueras y prestadores de servicios náuticos que reiteraron que la prioridad es proteger uno de los principales refugios de ballena azul en el Golfo de California.

Este miércoles, Ochoa Amador firmó además una Controversia Constitucional contra el decreto y que prometió públicamente durante la reunión celebrada. Dicha controversia fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación este jueves.

En tanto que en un oficio dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, solicitaron formalmente la abrogación del decreto federal que habilita al Puerto de Loreto como puerto de altura y cabotaje.

En el documento, fechado el 19 de mayo de 2026 y recibido en la Presidencia de la República el 20 de mayo, ambas autoridades señalaron que la medida ha generado “legítima controversia y preocupación” entre la población loretana, por lo que reiteraron su compromiso de defender el Parque Nacional Bahía de Loreto y preservar las áreas naturales protegidas de Baja California Sur.

Cabe recordar que el decreto federal publicado a inicios de abril intensificó las tensiones por el aumento del tráfico marítimo y el arribo de cruceros en la región.

De acuerdo con datos de la Administración Portuaria Integral (API-BCS), solo entre enero y marzo de este año desembarcaron más de 17,000 cruceristas en Loreto, mientras que para toda la temporada 2026 se prevé la llegada de 17 cruceros provenientes de California.

Habitantes y científicos sostienen que el incremento de embarcaciones amenaza procesos biológicos clave de especies marinas como delfines, tortugas, tiburones, aves y ballenas.

Además han resaltado que el Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto advertía desde 2021 que cruceros y megacruceros representan una amenaza para la reproducción y crianza de mamíferos marinos, especialmente durante la temporada de ballenas.

Es así que aunque el gobierno estatal prometió gestionar la cancelación del decreto, colectivos ciudadanos advierten que mantendrán las movilizaciones hasta que la abrogación sea publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación.

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