Gobierno de BCS solicita a Sheinbaum frenar decreto que habilita a Loreto como puerto de altura y cabotaje

La mesa de diálogo realizada en Loreto contó con representantes de Semarnat, Profepa, Conanp, la Secretaría de Marina y la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API-BCS), además de cooperativas pesqueras y prestadores de servicios náuticos que reiteraron que la prioridad es proteger uno de los principales refugios de ballena azul en el Golfo de California.
Este miércoles, Ochoa Amador firmó además una Controversia Constitucional contra el decreto y que prometió públicamente durante la reunión celebrada. Dicha controversia fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación este jueves.
En tanto que en un oficio dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, solicitaron formalmente la abrogación del decreto federal que habilita al Puerto de Loreto como puerto de altura y cabotaje.
En el documento, fechado el 19 de mayo de 2026 y recibido en la Presidencia de la República el 20 de mayo, ambas autoridades señalaron que la medida ha generado “legítima controversia y preocupación” entre la población loretana, por lo que reiteraron su compromiso de defender el Parque Nacional Bahía de Loreto y preservar las áreas naturales protegidas de Baja California Sur.
Cabe recordar que el decreto federal publicado a inicios de abril intensificó las tensiones por el aumento del tráfico marítimo y el arribo de cruceros en la región.
De acuerdo con datos de la Administración Portuaria Integral (API-BCS), solo entre enero y marzo de este año desembarcaron más de 17,000 cruceristas en Loreto, mientras que para toda la temporada 2026 se prevé la llegada de 17 cruceros provenientes de California.
Habitantes y científicos sostienen que el incremento de embarcaciones amenaza procesos biológicos clave de especies marinas como delfines, tortugas, tiburones, aves y ballenas.
Además han resaltado que el Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto advertía desde 2021 que cruceros y megacruceros representan una amenaza para la reproducción y crianza de mamíferos marinos, especialmente durante la temporada de ballenas.
Es así que aunque el gobierno estatal prometió gestionar la cancelación del decreto, colectivos ciudadanos advierten que mantendrán las movilizaciones hasta que la abrogación sea publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación.