Gobierno de BCS solicita a Sheinbaum frenar decreto que habilita a Loreto como puerto de altura y cabotaje

El descontento por la habilitación de Loreto como puerto de altura escaló de las protestas ciudadanas a los tribunales y al ámbito político, luego de que esta semana, un juez federal también concedió una suspensión provisional contra el decreto publicado el pasado 10 de abril.

La disputa por el futuro del Parque Nacional Bahía de Loreto inició en abril, cuando por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se habilitó y modificó la habilitación de diversos puertos y terminales en el territorio nacional, entre ellos, Puerto Lotero.

Autoridades de la Secretaría de Marina aseguraron ante las primeras muestras de descontento que el decreto únicamente representaba una habilitación administrativa para operaciones marítimas internacionales, sin embargo, cooperativas pesqueras, prestadores turísticos, científicos y organizaciones ambientales aseguran que este cambio representa riesgos para las ballenas, el ecosistema marino y el modelo económico basado en el turismo de naturaleza.

Fue así que esta semana, la organización México Unido por sus Playas de Baja California Sur promovió un amparo contra el decreto en el que el Juez Segundo de Distrito dentro del expediente incidental 692/2026 le concedió la suspensión provisional.

Esta resolución dejó sin efectos las consecuencias jurídicas del decreto, impidiendo que la Secretaría de Marina y la Dirección General de Puertos el otorgar permisos o concesiones relacionados con servicios portuarios.

“El amparo se promueve contra el decreto que se emitió sin tomar en consideración los posibles impactos negativos al medio ambiente y sin la mejor evidencia científica”, sostuvo Rafael Vázquez, representante legal de la organización, quien argumentó que el desarrollo portuario no puede analizarse de manera aislada de las obligaciones ambientales internacionales de México.

Además, tras semanas de movilizaciones en Loreto, este martes 19 de mayo, el gobernador se reunió con pobladores, pescadores y ambientalistas en contra de este cambio, en donde tras sostener el diálogo, finalmente Castro Cosío firmó una carta compromiso para solicitar la cancelación total del decreto y frenar la llegada de más cruceros al destino turístico.