Yeraldine Bonilla tiene un mejor puesto pero con menos sueldo: ¿cuánto gana como gobernadora interina de Sinaloa?

¿Cuánto ganaba Yeraldine Bonilla antes de ser gobernadora interina de Sinaloa?

Antes de este movimiento, ocupaba un cargo como diputada en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde además ejercía como presidenta de la Mesa Directiva del PVEM. De acuerdo con datos abiertos en Transparencia, Bonilla percibía un ingreso neto de 103,899 pesos mensuales.

En el periodo informado, que corresponde al 1 de enero al 31 de marzo de 2025, reportó ingresos adicionales bajo los conceptos “Sueldo” por 28,234.20 pesos; más 112,707.14 como “Compensación Legisladores”.

En el siguiente periodo informado, que corresponde del 1 de julio al 30 de septiembre, tuvo un ingreso adicional por “Prima vacacional” por 4,705,70 pesos.

Después de este cargo, estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, donde percibía un ingreso mensual neto de 31,751 pesos, otro monto adicional por concepto de “Compensaciones” equivalente a 48,737.95 pesos de manera quincenal.

Los sueldos coinciden con los reportados en el tabulador del Presupuesto de Egresos del estado, para el ejercicio fiscal 2025.

Según el anexo 56 del documento, un diputado tendrá una percepción ordinaria mínima de 103,899.20 pesos, y en el caso de secretaría, 33,372.62 pesos.

Ser gobernador del estado deja menos

El Presupuesto de Egresos de Sinaloa para 2026 señala que el cargo de gobernador tendrá una percepción neta de 64,597.58 pesos, el mismo monto del año pasado.