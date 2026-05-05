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Yeraldine Bonilla tiene un mejor puesto pero con menos sueldo: ¿cuánto gana como gobernadora interina de Sinaloa?

Antes de asumir como gobernadora interina, Bonilla Valverde fue diputada en el Congreso local, donde percibía un sueldo de 103,899 pesos mensuales.
mar 05 mayo 2026 04:46 PM
Yeraldine Bonilla tiene un mejor puesto pero con menos sueldo: ¿cuánto gana como gobernadora interina de Sinaloa?
En 2025, Yeraldine Bonilla fue diputada del PVEM en el Congreso local, y también desempeñó en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. (Foto: @YeralBonillaV / 𝕏 )

Yeraldine Bonilla Valverde, de 34 años, asumió como gobernadora interina de Sinaloa este fin de semana, después de que Rubén Rocha Moya pidiera la separación del cargo debido a acusaciones de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.

El cambio, aunque representa un ascenso político para Bonilla, es un retroceso a nivel económico, debido a que el sueldo bruto se reducirá aproximadamente 64,600 pesos mensuales, según datos de la Plataforma de Transparencia .

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¿Cuánto ganaba Yeraldine Bonilla antes de ser gobernadora interina de Sinaloa?

Antes de este movimiento, ocupaba un cargo como diputada en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde además ejercía como presidenta de la Mesa Directiva del PVEM. De acuerdo con datos abiertos en Transparencia, Bonilla percibía un ingreso neto de 103,899 pesos mensuales.

En el periodo informado, que corresponde al 1 de enero al 31 de marzo de 2025, reportó ingresos adicionales bajo los conceptos “Sueldo” por 28,234.20 pesos; más 112,707.14 como “Compensación Legisladores”.

En el siguiente periodo informado, que corresponde del 1 de julio al 30 de septiembre, tuvo un ingreso adicional por “Prima vacacional” por 4,705,70 pesos.

Después de este cargo, estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, donde percibía un ingreso mensual neto de 31,751 pesos, otro monto adicional por concepto de “Compensaciones” equivalente a 48,737.95 pesos de manera quincenal.

Los sueldos coinciden con los reportados en el tabulador del Presupuesto de Egresos del estado, para el ejercicio fiscal 2025.

Según el anexo 56 del documento, un diputado tendrá una percepción ordinaria mínima de 103,899.20 pesos, y en el caso de secretaría, 33,372.62 pesos.

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El Presupuesto de Egresos de Sinaloa para 2026 señala que el cargo de gobernador tendrá una percepción neta de 64,597.58 pesos, el mismo monto del año pasado.

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La Plataforma de Transparencia confirma el sueldo. En enero de 2025, el anterior gobernador, Rubén Rocha Moya , reportó la percepción mensual de 64,597 pesos.

En el periodo de julio-septiembre, tuvo un ingreso adicional por “Prima vacacional” equivalente a 2.117,35 pesos, contemplado como semestral.

Entonces, el sueldo de Yeraldine Bonilla tendrían que ajustarse conforme lo establece el Presupuesto de Egresos, que es un monto menor cuando era diputada, e incluso menos que cuando era secretaria, considerando los ingresos adicionales por compensaciones.

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Actualmente, la entidad enfrenta una crisis de seguridad que se ha prolongado por 18 meses, originada por los enfrentamientos internos del Cártel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la facción vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto surgió desde la captura y entrega de “El Mayo” en Estados Unidos, a manos de Joaquín Guzmán López, uno de “Los Chapitos”, quien al tiempo de entregar a su exsocio se entregó a las autoridades estadounidenses.

La disputa ha dejado más de 2,400 homicidios dolosos, 2,300 personas reportadas como desaparecidas y recientemente el secuestro de 10 mineros y cinco turistas más en la carretera Los Mochis-Ahome.

Además, del desplazamiento de 3,800 familias que han abandonado sus hogares por el aumento de la violencia.

Con información de Lidia Arista y Carina García.

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