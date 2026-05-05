Yeraldine Bonilla tiene un mejor puesto pero con menos sueldo: ¿cuánto gana como gobernadora interina de Sinaloa?

La Plataforma de Transparencia confirma el sueldo. En enero de 2025, el anterior gobernador, Rubén Rocha Moya , reportó la percepción mensual de 64,597 pesos.
En el periodo de julio-septiembre, tuvo un ingreso adicional por “Prima vacacional” equivalente a 2.117,35 pesos, contemplado como semestral.
Entonces, el sueldo de Yeraldine Bonilla tendrían que ajustarse conforme lo establece el Presupuesto de Egresos, que es un monto menor cuando era diputada, e incluso menos que cuando era secretaria, considerando los ingresos adicionales por compensaciones.
Violencia, el reto de gobernar Sinaloa
Actualmente, la entidad enfrenta una crisis de seguridad que se ha prolongado por 18 meses, originada por los enfrentamientos internos del Cártel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la facción vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada.
El conflicto surgió desde la captura y entrega de “El Mayo” en Estados Unidos, a manos de Joaquín Guzmán López, uno de “Los Chapitos”, quien al tiempo de entregar a su exsocio se entregó a las autoridades estadounidenses.
La disputa ha dejado más de 2,400 homicidios dolosos, 2,300 personas reportadas como desaparecidas y recientemente el secuestro de 10 mineros y cinco turistas más en la carretera Los Mochis-Ahome.
Además, del desplazamiento de 3,800 familias que han abandonado sus hogares por el aumento de la violencia.
Con información de Lidia Arista y Carina García.