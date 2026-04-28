Chihuahua, el segundo estado más violento y en disputa entre el Cártel de Juárez y el de Sinaloa

Horas después, el lunes 20 la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se tenía que investigar la presunta participación de los agentes estadounidenses, pues su gobierno no tenía conocimiento sobre ese hecho.
Desde ese lunes, Chihuahua es tema de conversación y polémica en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum intentó conversar con la gobernadora sobre la participación de los funcionarios estadounidenses, pero no la localizó. Fue entonces que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se reunió con la mandataria estatal.
Este martes el secretario expuso que la gobernadora le dijo que no sabía de la participación de los funcionarios. “La gobernadora de Chihuahua me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando una operación con agentes norteamericanos en campo”, dijo.
Mientras tanto, Campos fue invitada por integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública en el Congreso para exponer lo acontecido con el desmantelamiento del laboratorio de drogas en la comunidad de El Pinal, sin embargo, rechazó la invitación.
“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, dice la carta que envió a la Cámara de Diputados.
El gobierno federal ya tomó otras medidas como el envío de una nota diplomática a la administración de Estados Unidos –por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum– para manifestar su extrañamiento. Además, renunció el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, se abrieron carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y se creo en Chihuahua una Unidad Especializada para investigar el operativo y la participación de los agentes .