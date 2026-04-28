Chihuahua, el segundo estado más violento y en disputa entre el Cártel de Juárez y el de Sinaloa

En 2018, en el gobierno de Javier Corral la violencia fue en aumento y en 2020 se marcó un nuevo récord en el número de homicidios al alcanzar los 2,296 homicidios dolosos, en promedio 6.2 al día.

Sinaloa y Juárez, los cárteles detrás de la violencia

Al igual que las otras cinco entidades del norte del país, Chihuahua es un territorio estratégico para el crimen. Su vecindad con Estados Unidos convierte al estado en un territorio clave para el trasiego de droga hacia territorio estadounidense.

En esa entidad se tiene identificados principalmente al Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, aunque hay otras agrupaciones locales que también contribuyen a la violencia.

Un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenido por Guacamaya Leaks, ubicó que en ese estado tenían operaciones organizaciones como La Empresa, Los Mexicles, Mexicles FEM, Aztecas Cártel de Sinaloa, Aztecas viejos, La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez), Artistas Asesinos, Gente Nueva, Jaguares, Gente Nueva del Tigre, Los Salazares, Los Salgueiros, Los Hs, Clica Fénix y Los Sureños.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) también confirmó la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad, en su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2025.

Entre las principales zonas de conflicto está la frontera, en particular Ciudad Juárez-El Paso y la Sierra Tarahumara, en ésta última hace unos días se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas y en el que presuntamente participaron dos agentes estadounidenses.