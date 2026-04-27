La detención de un objetivo prioritario desata horas violencia en Reynosa, Tamaulipas

Presuntos miembros del crimen organizado también dispararon en contra de las cámaras del sistema C5.

Elementos de la policía estatal fueron agredidos a tiros por hombres armados en varios puntos de las ciudad, sin embargo, autoridades no han reportado la muerte de funcionarios.

''Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, quienes, mediante un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden y salvaguardar la integridad de la ciudadanía'', informó Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

''Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades'', añadió.