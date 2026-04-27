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La detención de un objetivo prioritario desata horas violencia en Reynosa, Tamaulipas

Presuntos miembros del crimen organizado también dispararon en contra de las cámaras del sistema C5 en Reynosa, Tamaulipas, y también agredieron a oficiales.
lun 27 abril 2026 12:50 PM
Tamaulipas Reforzamiento Seguridad
Autoridades reforzaron la seguridad tras las horas violentas en Reynosa. (Foto: Cuartoscuro )

La captura de un objetivo prioritario provocó horas violentas en calles de Reynosa, Tamaulipas, ciudad que comparte frontera con Estados Unidos.

Ciudadanos reportaron en redes sociales bloqueos y balaceras en zonas de la ciudad, hasta donde se movilizaron autoridades estatales y federales.

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Presuntos miembros del crimen organizado también dispararon en contra de las cámaras del sistema C5.

Elementos de la policía estatal fueron agredidos a tiros por hombres armados en varios puntos de las ciudad, sin embargo, autoridades no han reportado la muerte de funcionarios.

''Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, quienes, mediante un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden y salvaguardar la integridad de la ciudadanía'', informó Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

''Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades'', añadió.

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Tamaulipas Violencia Policía

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