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Reencarpetamiento y desazolve amenazan con generar caos vehicular en Periférico Norte

El gobierno del Estado de México informa que las obras de reencarpetamiento registran un avance de 90% con materiales cuya vida se prevé duren una década.
jue 16 abril 2026 10:05 AM
Obras en Periférico Norte llevan 90% de avance, aunque todavía hay cierres en la vialidad
Las obras de reencarpetamiento y de desazolve en Periférico Norte complican la circulación por la vialidad. (Foto: @delfinagomeza
)

Las autoridades del gobierno municipal de Naucalpan informaron que los trabajos de desazolve que ya se realizan en Periférico Norte (Edomex y CDMX) buscan anticiparse a la temporada de lluvias 2026, por lo que los automovilistas deberán tener paciencia y buscar vías alternas para sus trayectos.

Las obras contemplan la reducción vehicular en ambos sentidos y la autoridad no mencionó la fecha de reapertura total de la vialidad.

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¿Dónde hay obras en Periférico Norte?

Los trabajadores del ayuntamiento realizan el mantenimiento a la altura del tramo ubicado a la altura de Hacienda de San Nicolás Tolentino y avenida Satélite, por lo que se recomienda a los automovilistas circular por las vías alternas de la avenida Doctor Gustavo Baz, avenida Lomas Verdes y avenida Primero de Mayo.

Estas acciones se suman a las que lleva el gobierno del Estado de México de reencarpetamiento en 108 kilómetros comprendidos entre el antiguo Toreo de Cuatro Caminos y la caseta de Tepotzotlán, y que de acuerdo con información de autoridades estatales llevan un avance de más del 90%.

El titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, informó que las obras de reencarpetamiento requirieron una inversión superior a 1,200 millones de pesos, en cuatro frentes de trabajo y que se enfocan en el reforzamiento de la estructura que soporta el pavimento.

Los materiales que se usan tienen una vida estimada de 10 años y que busca beneficiar a más de 204,000 vehículos diarios.

El Periférico Norte conecta municipios clave como:

  • Naucalpan
  • Tlalnepantla
  • Cuautitlán Izcalli
  • Cuautitlán
  • Tepotzotlán
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El funcionario mexiquense aseguró que las obras ya registran más del 90% de avance, por lo que se estima que concluyan este mismo mes.

Además de las obras de reencarpetamiento, el proyecto contempla mejoras complementarias para elevar la seguridad y la imagen urbana:

  • Instalación y modernización de alumbrado
  • Mantenimiento de áreas verdes
  • Rehabilitación de puentes peatonales
  • Trabajos de desazolve

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La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, informó desde marzo sobre el avance de reencarpetamiento que conecta a distintos municipios en la entidad.

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Ante las obras que se realizan en esta vialidad por la que a diario circulan miles de automovilistas se sugiere que los automovilistas tomen precauciones, tomen rutas alternas y salgan con más tiempo para su traslado.

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Toluca Obras

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