Choferes del Edomex deben pagar para capacitarse para tramitar licencia

El Programa de Capacitación para Personas Operadoras del Transporte Público está destinado a personas que ya se desempeñan en esta actividad y a quienes buscan la oportunidad de integrarse a ella, y se realiza a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) en coordinación con la Secretaría de Movilidad.

Costo de la capacitación

El gobierno mexiquense detalló que la capacitación incluye contenidos como desarrollo humano, perspectiva de género, primeros auxilios, seguridad vial, mecánica básica y marco normativo, con una duración de 10 horas; se imparte en grupos de hasta 29 participantes, con un costo de recuperación de 340 pesos por persona.

