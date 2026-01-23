Publicidad

Estados

Choferes del Edomex deben pagar para capacitarse para tramitar licencia

Quienes deseen trabajar como choferes de transporte público en el Estado de México deben cumplir con la capacitación en perspectiva de género.
vie 23 enero 2026 04:07 PM
choferes-edomex-capacitacion- (1).jpg
En Edomex a diario se transportan más de 10 millones de personas en los distintos medios de transporte, por lo que es necesario la capacitación de choferes.
 (Foto: Gobierno del Edomex)

“Pásele, aún hay lugares” y “¿Te puede deber tu cambio?” son algunas de las frases que usan algunos choferes de unidades de transporte público en Edomex. Además, algunos manejan con acompañamiento, a altas velocidades, echan carreritas, entre otras malas prácticas que ponen en riesgo a los usuarios. Ante ello, el gobierno busca disminuir estas acciones mediante capacitaciones en diversas áreas.

El Programa de Capacitación para Personas Operadoras del Transporte Público está destinado a personas que ya se desempeñan en esta actividad y a quienes buscan la oportunidad de integrarse a ella, y se realiza a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) en coordinación con la Secretaría de Movilidad.

Costo de la capacitación

El gobierno mexiquense detalló que la capacitación incluye contenidos como desarrollo humano, perspectiva de género, primeros auxilios, seguridad vial, mecánica básica y marco normativo, con una duración de 10 horas; se imparte en grupos de hasta 29 participantes, con un costo de recuperación de 340 pesos por persona.

Los choferes que completen esta capacitación, recibirán una constancia avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.

La constancia es un requisito para que los operadores de transporte público tramiten su licencia ante la Secretaría de Movilidad, con vigencia de dos años.

choferes-edomex-capacitacion-.jpg
A diario se transportan más de 10 millones de usuarios a través de diferentes medios de transporte. (Foto: iStock)

Las capacitaciones se llevarán a cabo por etapas. Las actividades se desarrollarán en las sedes del ICATI ubicadas en Chimalhuacán, Apaxco y Zumpango, con distintos grupos y horarios; después se integrarán más sedes.

El objetivo es capacitar a más de 40 mil personas en lo que resta de la administración, conforme a la vigencia de su licencia de conducir.

Las y los interesados en participar en los cursos pueden llamar al Departamento de Vinculación y Comunicación del ICATI, al teléfono 722 1679470 ext. 2070 y 2075, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas; así como escribir al correo electrónico icati_dvinculacion@edomex.gob.mx.

