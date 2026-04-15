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Apagón eléctrico de CFE hoy 15 de abril: a qué hora termina y dónde afecta

Los habitantes de las colonias de algunos municipios del país deben tomar en cuenta el horario y medidas para que el apagón no afecte sus aparatos.
mié 15 abril 2026 08:12 AM
Apagón eléctrico de CFE hoy 15 de abril: a qué hora termina y en qué zonas de México no habrá luz
Los trabajadores de la CFE realizan a lo largo del país diversos trabajos de mantenimiento en las redes que ofrecen servicio de suministro energético. (Foto: Facebook CFE Nacional)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se prevén cortes de luz programados para este miércoles 15 de abril, por lo que sugiere a los habitantes de este municipio a tomar las precauciones necesarias sobre todo para que no se dañen los aparatos eléctricos.

La afectación se debe a trabajos de mantenimiento que realiza personal de la empresa pública del Estado.

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¿Dónde habrá apagón de CFE este 15 de abril?

En un comunicado, la CFE detalló a los habitantes de zonas residenciales en Mazatlán, Sinaloa, que habrá corte de suministro eléctrico en un horario de 08:00 a 13:00 horas; por lo que habitantes del fraccionamiento Gaviotas Grand y colonias cercanas, se realizarán labores técnicas para mejorar la infraestructura eléctrica.

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Zona en donde se prevé un corte en el suministro de luz en Mazatlán, Sinaloa. (Foto: Google Maps)

La empresa pública pone a disposición de los habitantes de las zonas afectadas el número telefónico 071 o la app CFE Contigo mantenerse informado sobre la reanudación del servicio.

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Reporte por daños en aparatos

En caso de daño en los aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes a causa de una falla en el suministro de energía eléctrica imputable a CFE, los usuarios pueden reportarlo ante la empresa pública.

Requisitos:

• Tener contrato vigente para el suministro de energía con CFE Suministrador de Servicios Básicos.* • El servicio debe estar al corriente en el pago de sus recibos.

• Presentar original y copia de una identificación oficial vigente, del titular del servicio.

• En caso de ser representado por un tercero, el representante debe entregar una carta poder simple o notariada, así como original y copia de identificación oficial de ambos.

• Presentar escrito libre por daños a aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes.

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• Acreditar la propiedad o en caso de no ser el titular del servicio, se deberá acreditar el uso del inmueble (contrato de arrendamiento, de compraventa, etc.).

La reclamación del pago de daños, debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la falla, en la cual el cliente indicará la fecha y hora aproximada de la falla, describiéndola en forma general.

• Llenar en el Centro de Atención a Clientes el “formato solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”.

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El trámite es gratuito y se debe acudir al centro de atención a clientes más cercano.

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Sinaloa CFE

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