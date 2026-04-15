Apagón eléctrico de CFE hoy 15 de abril: a qué hora termina y en qué zonas de México no habrá luz

Reporte por daños en aparatos

En caso de daño en los aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes a causa de una falla en el suministro de energía eléctrica imputable a CFE, los usuarios pueden reportarlo ante la empresa pública.

Requisitos:

• Tener contrato vigente para el suministro de energía con CFE Suministrador de Servicios Básicos.* • El servicio debe estar al corriente en el pago de sus recibos.

• Presentar original y copia de una identificación oficial vigente, del titular del servicio.

• En caso de ser representado por un tercero, el representante debe entregar una carta poder simple o notariada, así como original y copia de identificación oficial de ambos.

• Presentar escrito libre por daños a aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes.

• Acreditar la propiedad o en caso de no ser el titular del servicio, se deberá acreditar el uso del inmueble (contrato de arrendamiento, de compraventa, etc.).

La reclamación del pago de daños, debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la falla, en la cual el cliente indicará la fecha y hora aproximada de la falla, describiéndola en forma general.

• Llenar en el Centro de Atención a Clientes el “formato solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”.

