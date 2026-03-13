Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

La empresa de motocicletas que encontró en Edomex la pista para fabricar más unidades

La empresa Bajaj Motodrive invertirá 145 millones de dólares en una planta en Toluca; la entidad suma más inversiones en distintos sectores.
vie 13 marzo 2026 11:32 AM
bajac-motodrive-empresa-india-fabrica-toluca.jpg
La empresa con origen indio invertirá en una planta en Toluca, Edomex. (Foto: Facebook Bajac Motocicletas)

La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, informó que Bajac Motodrive, empresa formada entre una de origen indio y una mexicana, invertirá 145 millones de dólares en la construcción de una planta en Toluca, lo que traerá diversos beneficios económicos, entre ellos, la creación de empleos.

La inversión se dio a conocer esta semana por parte de la gobernadora mexiquense y representantes de la empresa india, que estima una producción de hasta 500 mil unidades anuales, además de la creación de 2,500 empleos directos y 6,000 indirectos.

Publicidad

Durante el anuncio, realizado en las instalaciones del gobierno estatal, la mandataria destacó que esta inversión refleja la confianza del sector empresarial nacional e internacional en la entidad y que se suma a otras que han realizado empresas de diversos sectores en la entidad.

“Vamos a seguir trabajando para ofrecer condiciones atractivas para inversiones productivas generadoras de empleo. Estas inversiones confirman que el Estado de México es un destino importante para este sector”, expresó la gobernadora.

El Edomex cuenta con más de 1,430 establecimientos dedicados al ensamblaje y fabricación, lo que representa cerca del 13% del total nacional.

Además, de acuerdo con datos del Inegi, sobre el reporte de vehículos registrados en circulación, la entidad cuenta con más de 1.5 millones de motocicletas, lo que representa más del 16% del parque nacional.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, Gómez Álvarez, informó que tras sostener reuniones en noviembre de 2025 con representantes de la empresa Bajac Motodrive, se confirmó la inversión por el monto mencionado.

En el anuncio de la inversión estuvieron presentes el embajador de la India en México, Pankaj Sharma; el CEO de Bajaj Motodrive México, Olaf Saravia; la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández; el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García.

Publicidad

¿Qué es la empresa Bajac Motodrive?

El CEO de Bajaj Motodrive México, Olaf Saravia, aseguró que la empresa es actualmente la tercera marca de motocicletas más importante del país, con un crecimiento sostenido, y una muestra de ello es que ya están presentes en Parque Toluca 2000, donde cuenta con una capacidad instalada de 200 mil unidades anuales.

“Aquí convergen capacidad técnica, mercado y visión de futuro. Cuando estos elementos se alinean, la inversión encuentra certidumbre y la industria un espacio para crecer. Hoy estamos muy contentos de anunciar que el Estado de México, y en especial Toluca, seguirá siendo la sede estratégica de Bajaj en México”, destacó.

Te sugerimos:

Gracias a las lluvias, el Sistema Cutzamala garantiza agua por dos años, pero gobierno tiene un reto clave
Estados

Gracias a las lluvias, el Sistema Cutzamala garantiza dos años de abastecimiento al Valle de México

Bajaj Motodrive se forma bajo una alianza entre la marca india Bajac Auto Limited (con sede en Pune, India), y la empresa de origen mexicano, Grupo Surman. Ambas se encargan de la producción, distribución y comercialización de motocicletas Bajaj en México, contando con una planta de ensamble en Toluca, Estado de México.

Publicidad

En su filosofía se destaca que buscan ser el grupo Automotriz Nacional con el mayor portafolio de marcas, para satisfacer las necesidades de sus clientes, colaboradores y accionistas.

Tags

Toluca empresas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad