La empresa de motocicletas que encontró en Edomex la pista para fabricar más unidades

Durante el anuncio, realizado en las instalaciones del gobierno estatal, la mandataria destacó que esta inversión refleja la confianza del sector empresarial nacional e internacional en la entidad y que se suma a otras que han realizado empresas de diversos sectores en la entidad.

“Vamos a seguir trabajando para ofrecer condiciones atractivas para inversiones productivas generadoras de empleo. Estas inversiones confirman que el Estado de México es un destino importante para este sector”, expresó la gobernadora.

El Edomex cuenta con más de 1,430 establecimientos dedicados al ensamblaje y fabricación, lo que representa cerca del 13% del total nacional.

Además, de acuerdo con datos del Inegi, sobre el reporte de vehículos registrados en circulación, la entidad cuenta con más de 1.5 millones de motocicletas, lo que representa más del 16% del parque nacional.

Esta tarde, en Palacio de Gobierno, se anunció la inversión por parte de Bajaj Motodrive en nuestro #EdoMéx , en el Valle de Toluca, con una planta de ensamble de motocicletas que generará 2 mil 500 empleos directos y 6 mil indirectos.

Agradezco la presencia en este importante… pic.twitter.com/askzTJZQxs — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) March 11, 2026

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, Gómez Álvarez, informó que tras sostener reuniones en noviembre de 2025 con representantes de la empresa Bajac Motodrive, se confirmó la inversión por el monto mencionado.

En el anuncio de la inversión estuvieron presentes el embajador de la India en México, Pankaj Sharma; el CEO de Bajaj Motodrive México, Olaf Saravia; la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández; el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García.

