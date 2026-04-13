¿Qué hace Capufe?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) se encarga de la operación, construcción, conservación, administración, modernización tecnológica, telepeaje y aprovechamiento de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato.

Su titular actual es es Carlos Arceo.

Capufe administra más de 4,000 kilómetros de autopistas y puentes de cuota, gestionando cerca del 35% de la red de peaje en México.

Su infraestructura incluye 42 autopistas y 32 puentes (18 nacionales y 12 internacionales) en 24 estados del país.

Las nuevas tarifas de Capufe 2026

Los aumentos varían de acuerdo a la autopista por recorrer, con ajuste cercano al 5% en la mayoría de los casos. Entre los principales caminos que administra Capufe estas son las nuevas cuotas en pesos mexicanos:

Cuernavaca Acapulco

-Moto: 335 pesos

-Auto: 670

-Camión: 1,141

-Aumento de 5%.

Córdoba Veracruz

-Moto: 141

-Auto: 282

-Camión: 434

-Aumento de 4%

Chamapa Lechería

-Moto: 34

-Auto: 69

-Camión: 127

-Aumento de 3% y 4%.

México Cuernavaca

-Moto: 76

-Auto: 156

-Camión: 301

-Aumento de 4% y 5%

Mexico Querétaro

-Moto: 113

-Auto: 226

-Camión: 520

-Aumento de 4.5%

México Puebla

-Moto: 113

-Auto: 226

-Camión: 487

-Aumento de 4%

Aquí puedes consultar las nuevas tarifas de Capufe