¿Qué hace Capufe?
Caminos y Puentes Federales (Capufe) se encarga de la operación, construcción, conservación, administración, modernización tecnológica, telepeaje y aprovechamiento de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato.
Su titular actual es es Carlos Arceo.
Capufe administra más de 4,000 kilómetros de autopistas y puentes de cuota, gestionando cerca del 35% de la red de peaje en México.
Su infraestructura incluye 42 autopistas y 32 puentes (18 nacionales y 12 internacionales) en 24 estados del país.
Las nuevas tarifas de Capufe 2026
Los aumentos varían de acuerdo a la autopista por recorrer, con ajuste cercano al 5% en la mayoría de los casos. Entre los principales caminos que administra Capufe estas son las nuevas cuotas en pesos mexicanos:
Cuernavaca Acapulco
-Moto: 335 pesos
-Auto: 670
-Camión: 1,141
-Aumento de 5%.
Córdoba Veracruz
-Moto: 141
-Auto: 282
-Camión: 434
-Aumento de 4%
Chamapa Lechería
-Moto: 34
-Auto: 69
-Camión: 127
-Aumento de 3% y 4%.
México Cuernavaca
-Moto: 76
-Auto: 156
-Camión: 301
-Aumento de 4% y 5%
Mexico Querétaro
-Moto: 113
-Auto: 226
-Camión: 520
-Aumento de 4.5%
México Puebla
-Moto: 113
-Auto: 226
-Camión: 487
-Aumento de 4%
Aquí puedes consultar las nuevas tarifas de Capufe