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Viajar por carretera será más caro: Capufe actualiza sus cuotas

Capufe informó las nuevas cuotas que entrarán en vigor a partir de este lunes 13 de abril y que aplican a camiones, motocicletas y autos.
lun 13 abril 2026 04:47 PM
Autos detenidos en una caseta de Capufe para pagar su peaje. A partir del 13 de abril hay nuevas tarifas en las casetas de Capufe.
Las nuevas tarifas entran en vigor el 13 de abril 2026. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Los golpes al bolsillo de los mexicanos continúan y ahora serán los usuarios de caminos y carreteras federales, quienes tendrán que afrontar un aumento en las cuotas que pagan para transitar por esas concesiones.

Capufe informó las nuevas cuotas que entrarán en vigor a partir de este lunes 13 de abril y que aplican a camiones, motocicletas y autos. La última vez que la entidad ajustó sus tarifas fue el 16 de septiembre pasado.

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¿Qué hace Capufe?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) se encarga de la operación, construcción, conservación, administración, modernización tecnológica, telepeaje y aprovechamiento de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato.

Su titular actual es es Carlos Arceo.

Capufe administra más de 4,000 kilómetros de autopistas y puentes de cuota, gestionando cerca del 35% de la red de peaje en México.

Su infraestructura incluye 42 autopistas y 32 puentes (18 nacionales y 12 internacionales) en 24 estados del país.

Las nuevas tarifas de Capufe 2026

Los aumentos varían de acuerdo a la autopista por recorrer, con ajuste cercano al 5% en la mayoría de los casos. Entre los principales caminos que administra Capufe estas son las nuevas cuotas en pesos mexicanos:

Cuernavaca Acapulco

-Moto: 335 pesos
-Auto: 670
-Camión: 1,141
-Aumento de 5%.

Córdoba Veracruz

-Moto: 141
-Auto: 282
-Camión: 434
-Aumento de 4%

Chamapa Lechería

-Moto: 34
-Auto: 69
-Camión: 127
-Aumento de 3% y 4%.

México Cuernavaca

-Moto: 76
-Auto: 156
-Camión: 301
-Aumento de 4% y 5%

Mexico Querétaro

-Moto: 113
-Auto: 226
-Camión: 520
-Aumento de 4.5%

México Puebla

-Moto: 113
-Auto: 226
-Camión: 487
-Aumento de 4%

Aquí puedes consultar las nuevas tarifas de Capufe

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infraestructura carretera Carretera

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