SEP suspende clases por 11 días en un solo estado de México: ¿dónde se extienden las vacaciones?

11 días de descanso extra

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IAE) informó que los estudiantes de escuelas públicas y particulares en la entidad no acudirán a clases a partir del lunes 20 de abril al 4 de mayo de 2026. A este periodo se suma el día 5 de mayo en el que tampoco hay clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

La entidad detalló que la extensión en los días de descanso se debe a la Feria de San Marcos 2026 en Aguascalientes; cambio que autoriza la SEP a la dependencia estatal a cambio de que se cumplan con los días de clase establecidos en el calendario oficial.

En 2025, se publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se establece que el calendario del ciclo escolar 2025-2026 tendrá 185 días, cinco menos que el periodo vigente, y será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República.