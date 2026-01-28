Es oficial: Edomex amplía la fecha para obtener 100% del subsidio en la tenencia

La Secretaría de Finanzas del Edomex informa que la fecha límite para acceder al 100% del subsidio en la tenencia será el próximo lunes 6 de abril, por lo que solo se pagará el refrendo que para 2026 quedó establecido en 990 pesos para autos y 731 pesos para motocicletas. El objetivo es que un amplio número de contribuyentes accedan a este beneficio.

​​“Si pagan a tiempo pueden ahorrar hasta el 100% de este impuesto”, resaltó el gobierno del Estado de México, explicó la dependencia estatal.