Es oficial: Edomex amplía la fecha para obtener 100% del subsidio en la tenencia

Los mexiquenses podrán realizar este trámite del 100% de subsidio a la tenencia bajo las condiciones que estableció la Secretaría de Finanzas.
mié 28 enero 2026 10:12 AM
pago-tenencia-edomex-2026.jpg
Los contribuyentes pueden acudir a las oficinas destinadas a realizar el trámite. (Foto: Facebook Secretaría de Movilidad del Estado de México)

Los dueños de vehículos en el Estado de México (Edomex) podrán acceder al subsidio de 100% en el pago de la tenencia al pagar el refrendo, y la fecha límite está próxima a llegar, por lo que te recomendamos acudir al módulo de pago para cumplir con este trámite y poder circular sin problemas en la entidad mexiquense.

La Secretaría de Finanzas del Edomex informa que la fecha límite para acceder al 100% del subsidio en la tenencia será el próximo lunes 6 de abril, por lo que solo se pagará el refrendo que para 2026 quedó establecido en 990 pesos para autos y 731 pesos para motocicletas. El objetivo es que un amplio número de contribuyentes accedan a este beneficio.

​​“Si pagan a tiempo pueden ahorrar hasta el 100% de este impuesto”, resaltó el gobierno del Estado de México, explicó la dependencia estatal.

¿Quiénes acceden al subsidio?

Es un trámite que deben realizar las personas propietarias de vehículos particulares, de carga comercial, remolque, motocicletas, trimoto, cuatrimoto, ecológico, antiguo o convertidor con domicilio en Edomex.

El beneficio del subsidio de 100% del impuesto será para propietarios de autos de hasta 638,000 pesos, y en motos con valor de hasta 250,000 pesos, ambos montos con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, además de vehículos eléctricos e híbridos.

El gobierno mexiquense aclara que no se deberá contar con adeudos de tenencia de años anteriores, y que la Tarjeta de Circulación esté vigente. En caso contrario, se deberá realizar el pago correspondiente para renovación.

¿Qué es la Tenencia?

Es un impuesto que pagan los dueños de vehículos cada año cuyo objeto es la recaudación de fondos que serán utilizados por los organismos competentes para administrar y mejorar todo lo relativo a la circulación rural y urbana.

En tanto, el refrendo es una contribución anual que corresponde al pago por el derecho del uso de placas o matrículas y es fijo.

