Los integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) realizan bloqueos carreteros en diferentes entidades del país, de los cuales dan cuenta a través de sus redes sociales.
¿Qué es la ANTAC? La agrupación que está detrás del paro nacional de transportistas
Historia de la ANTAC
La ANTAC es una Asociación Civil que agrupa a transportistas y operadores de carga en el país, que tiene como objetivo principal representar y defender los intereses de los transportistas que recorren las carreteras y autopistas del país para el traslado de mercancías.
Esta no es la primera vez que realizan un paro nacional, desde 2024 realizan este tipo de manifestaciones con el objetivo de exigir mayor seguridad en carreteras, acceso a prestaciones laborales y evitar el robo de mercancías.
¿Quiénes son los líderes de la ANTAC?
El líder más visible y quien ofrece diversas entrevistas a representantes de medios de comunicación es David Estévez Gamboa, dirigente nacional de la ANTAC. El representante tuvo mayor notoriedad desde finales de 2025 cuando esta organización se alió con campesinos para exigir al gobierno Federal mejores condiciones para realizar sus actividades.
Desde su posición ha participado en mesas de negociación con el gobierno Federal en representación de operadores independientes y pequeños transportistas, conocidos como “hombres-camión”.
Estévez Gamboa informó que el paro nacional de este 6 de abril se programó después de Semana Santa para evitar afectar el periodo vacacional, aunque reconoció que tendría impacto en la movilidad y el abasto.
Puntos carreteros afectados
- Caseta Contepec, Michoacán
- Autopista Veracruz- Puebla
- México- Veracruz en Tlaxcala
- Caseta a la altura del municipio de Calera, Zacatecas
- Carretera federal 45, México-Ciudad Juárez
-Autopista México - Toluca
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Integrantes piden que no haya represión
A través de redes sociales, la vocera de la ANTAC, Jeannet Chumacero, pide a los gobiernos estatales donde se realizan bloqueos a no utilizar a policías para amedrentar a quienes se manifiestan, en este caso, en particular al gobierno de Veracruz y Puebla.
¿Qué dice la presidenta?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al tema de los bloqueos carreteros durante la Mañanera de este lunes, y afirmó que una de las inconformidades por parte de agricultores es el apoyo que se les da a algunos de manera directa, esto, derivado de la disminución en el precio del maíz.
“No es que haya cerrazón de parte del Gobierno de México , no es que no hayamos apoyado, sino que también los recursos que tenemos no son infinitos para poder apoyar las demandas que ellos tienen”, dijo este lunes.