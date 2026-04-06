¿Qué es la ANTAC? La agrupación que está detrás del paro nacional de transportistas

Historia de la ANTAC

La ANTAC es una Asociación Civil que agrupa a transportistas y operadores de carga en el país, que tiene como objetivo principal representar y defender los intereses de los transportistas que recorren las carreteras y autopistas del país para el traslado de mercancías.

Esta no es la primera vez que realizan un paro nacional, desde 2024 realizan este tipo de manifestaciones con el objetivo de exigir mayor seguridad en carreteras, acceso a prestaciones laborales y evitar el robo de mercancías.

¿Quiénes son los líderes de la ANTAC?

El líder más visible y quien ofrece diversas entrevistas a representantes de medios de comunicación es David Estévez Gamboa, dirigente nacional de la ANTAC. El representante tuvo mayor notoriedad desde finales de 2025 cuando esta organización se alió con campesinos para exigir al gobierno Federal mejores condiciones para realizar sus actividades.

Desde su posición ha participado en mesas de negociación con el gobierno Federal en representación de operadores independientes y pequeños transportistas, conocidos como “hombres-camión”.