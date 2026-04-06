Paro Nacional de Transportistas hoy lunes 6 de abril: 4 puntos que debes evitar para llegar a la CDMX

¿Qué exigen los transportistas en el nuevo paro?

“Detrás de cada volante, hay una familia esperando el regreso de un padre, una madre, un hijo o una hija. Sin embargo, la indiferencia y la falta de palabra del gobierno federal han dejado a los transportistas a merced de una ola de inseguridad que ya es insostenible”, menciona el FNRCM en una publicación en Facebook.

También exigen mejores condiciones para el trabajo en el campo, con seis ejes estratégicos:

1. Soberanía alimentaria y recuperación de la agricultura nacional: Exigir la recuperación de concepto “Agricultura Nacional”, la exclusión de los productos de producción primaria de los tratados comerciales (T-MEC) que fomentn la importación desleal, fijar metas nacionales de producción según la demanda de los mexicano

2. Precios de garantía y justicia de mercado: Precios de garantía para todas y todos los productores, basados en costos nacionales de producción y un margen de ganancia digno “y no sujetos a las fluctuaciones de la Bolsa especulativa de Chicago”; la implementación de de una política arancelaria para las grandes importadores.

3. Inversión en infraestructura, tecnología y rentabilidad: Se exige que haya modernización del campo que garantice la producción agrícola en el tiempo y cantidad.

4. Financiamiento justo y “fin de la usura”: El Frente exige que terminen los esquemas crediticios que “axifian” a los productores. En ese sentido, solicitaron al Banco de México una política que habilite una Banca Nacional de crédito con bajas tasas de interés y garantías naturales que permitan una ganancia justa para el agricultor y sin trasladar sobreprecios al consumidor final.

5. Seguridad hídrica, certidumbre jurídica y modernización del riego: Solicitan la reglamentación de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, bajo un paradigma de eficiencia; que las concesiones de agua sean realizadas para quienes producen los alimentos, por encima de los intereses industriales (refresqueras y cerveceras).

6. Combate a monopolios y oligopolios agroindustriales: “regularización estricta de las grandes corporaciones que controlan los precios de insumos, transporte e importaciones”.

La Secretaría de Gobernación no ve motivos para protestar

Para la Secretaría de Gobernación, no hay motivos para realizar el cierre de caminos y carreteras en el país, pues han estado abiertos al diálogo con los transportistas y campesinos.

"La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encabezado reuniones para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional de los mismos. Ante ello, de noviembre a la fecha, se dispusieron 3,412 millones de pesos para compensar por los precios de los granos a más de 40,910 productores a los cuales se ha apoyado de manera directa. A nadie se le ha negado el apoyo", dijo en un comunicado.

Añadió que se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha.