Sheinbaum: se atienden las demandas de los agricultores, pero los recursos no son infinitos

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que los agricultores piden más apoyo, debido a que el precio del maíz y otros granos disminuyó.

Destacó que ella de manera personal tiene reuniones con los agricultores y que se busca un acuerdo con los compradores de grano, así como con harineras y tortilleros, para que compren primero lo producido en México y luego importen sus productos restantes.

Otro acuerdo, agregó, es que los gobiernos de los estados participen en el apoyo a los agricultores, además de la entrega de apoyos.

“De noviembre a la fecha se han destinado para cerca de 45,000 productores de manera directa, no a través de organizaciones, si no de manera directa, a más de 40,000 productores, alrededor de 4,000 millones de pesos de apoyo por la disminución del precio del grano”, comentó.

A pesar de estos acuerdos, indicó, hay agricultores que no están de acuerdo con estos apoyos, por lo que se manifiestan, pero –agregó– son pocos. “Se está atendiendo de manera permanente y hay apoyos”, afirmó.

La presidenta explicó que, en el caso de los transportistas, demandan más seguridad en las carreteras.

“Tienen demandas de cuando sacan su trámite de la licencia o algunos problemas que tienen con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes , se está atendiendo atendiendo, o de problemas de inseguridad en algunas zonas de carreteras que la Guardia Nacional los ha atendido. Por eso ayer la Secretaría de Gobernación dice 'no vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo y al mismo tiempo se están atendiendo las demandas que tienen'”, dijo.