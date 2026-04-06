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Sheinbaum: se atienden las demandas de los agricultores, pero los recursos no son infinitos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay "cerrazón" del gobierno y que el diálogo es permanente con los transportistas y agricultores.
lun 06 abril 2026 11:26 AM
transportistas bloqueos
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá una conferencia de prensa con un balance sobre el bloqueo de transportistas. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no hay razón para que agricultores bloqueen carreteras en México pues su gobierno atiende sus demandas y la de los transportistas, sin embargo, afirmó que no hay recursos infinitos.

“No es que haya cerrazón de parte del Gobierno de México , no es que no hayamos apoyado, sino que también los recursos que tenemos no son infinitos para poder apoyar las demandas que ellos tienen”, dijo este lunes.

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En su conferencia matutina, la presidenta explicó que los agricultores piden más apoyo, debido a que el precio del maíz y otros granos disminuyó.

Destacó que ella de manera personal tiene reuniones con los agricultores y que se busca un acuerdo con los compradores de grano, así como con harineras y tortilleros, para que compren primero lo producido en México y luego importen sus productos restantes.

Otro acuerdo, agregó, es que los gobiernos de los estados participen en el apoyo a los agricultores, además de la entrega de apoyos.

“De noviembre a la fecha se han destinado para cerca de 45,000 productores de manera directa, no a través de organizaciones, si no de manera directa, a más de 40,000 productores, alrededor de 4,000 millones de pesos de apoyo por la disminución del precio del grano”, comentó.

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A pesar de estos acuerdos, indicó, hay agricultores que no están de acuerdo con estos apoyos, por lo que se manifiestan, pero –agregó– son pocos. “Se está atendiendo de manera permanente y hay apoyos”, afirmó.

La presidenta explicó que, en el caso de los transportistas, demandan más seguridad en las carreteras.

“Tienen demandas de cuando sacan su trámite de la licencia o algunos problemas que tienen con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes , se está atendiendo atendiendo, o de problemas de inseguridad en algunas zonas de carreteras que la Guardia Nacional los ha atendido. Por eso ayer la Secretaría de Gobernación dice 'no vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo y al mismo tiempo se están atendiendo las demandas que tienen'”, dijo.

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La mandataria federal comentó que son pocos los líderes y las organizaciones que se movilizan este lunes 6 de abril .

Sobre la posibilidad de que haya tintes políticos en las movilizaciones, la presidenta comentó que hay quienes sí tienen vínculos con algunos partidos.

“Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos, que son los que se están movilizando. Si hay tintes políticos o no pues ya que cada quien tome sus conclusiones, pero lo cierto es que hay diálogo, que hay apertura, que se está apoyando, que hay soluciones en la medida de lo posible a las demandas que están pidiendo y que incluso personalmente me he reunido con varios de los agricultores y estamos buscando un acuerdo global para que, cuando baje el precio de los granos, tener una solución de largo plazo”, destacó.

Este lunes a las 11:30 horas, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre las acciones que diversas organizaciones del campo y transportistas realizan en el país.

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