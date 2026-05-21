Mujer que desapareció en Puebla tras ingresar a cirugía estética es hallada sin vida

A la par, la Secretaría de Salud colocó sellos de suspensión de actividades al “consultorio” de Diana Alejandra Palafox, que operaba sin cédula profesional.

Este mismo jueves, la familia de la víctima tiene planeada una marcha para exigir justicia por este caso.

Fue la tarde del lunes 18 de mayo cuando Blanca Adriana acudió a esa clínica de belleza acompañada de su esposo Florencio.

Según sus familiares, solo iba por información sobre el tratamiento para adelgazar que había visto en redes sociales, pero la convencieron de hacer la intervención de una vez y ya no salió con vida.

En las cámaras de seguridad que la familia accedió, se ve cómo la doctora, su hijo y una trabajadora suben un bulto a un MiniCooper rojo, auto que fue ubicado un día después en San Pedro Cholula.

Sobre la presunta doctora y sus cómplices aún no se sabe nada. La Fiscalía solo ha informado que está tras ellos pero aún no son detenidos.