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México

Transportistas exigen seguridad y precios justos en combustibles al gobierno de Sheinbaum

Inseguridad en las carreteras y altos costos impulsan el paro nacional de transportistas, quienes exigen mayor protección y apoyo gubernamental.
lun 06 abril 2026 02:34 PM
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El "Paro Nacional Agrícola y Transportista 2026" busca presionar al gobierno federal para que atienda las demandas. (Foto: Herika Martinez/AFP)
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Demandas

Una de las principales es el reforzamiento de la seguridad en las carreteras, ya que denuncian robos y extorsiones durante sus trayectos.

Por ello, exigen que la Guardia Nacional se despliegue de forma permanente en los tramos más inseguros y que se instalen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Además, los inconformes piden la reducción de los precios de los combustibles y de los peajes. Solicitan también créditos con garantía líquida a través de la banca de desarrollo, así como su inclusión en el IMSS Bienestar , con cobertura para enfermedades crónicas derivadas de su trabajo y programas de vivienda adaptados a sus ingresos.

Asimismo, demandan la creación de un fondo de seguros de vida para los transportistas y pensiones vitalicias para las viudas de aquellos que mueran en cumplimiento de su deber o por la violencia.

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México

La inseguridad en carreteras, otro frente para el gobierno en México y EU

Las demandas principales son:

- Refuerzo de la seguridad en las carreteras ante robos y extorsiones.

- Reducción en el precio de los combustibles y eliminación del IEPS al diésel.

- Mejora de la infraestructura carretera y la operación de casetas de peaje.

- Apoyos económicos para los trabajadores del sector.

Este no es el primer paro nacional realizado por los transportistas y los trabajadores agrícolas. Desde 2024, en tres ocasiones previas ya realizaron bloqueos masivos para exigir más seguridad en las carreteras, pues denuncian agresiones y ataques durante sus recorridos.

En febrero de 2025, por ejemplo, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) denunció ataques de grupos delincuenciales en varios estados del Bajío, lo que resultó en la quema de 200 tráileres y la muerte de seis chóferes.

Ante este paro, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Gobernación , encabezada por Rocío Icela Rodríguez, atiende las demandas de los transportistas y agricultores.

“No hay cerrazón del gobierno. Hay transportistas que tienen demandas por problemas en los trámites. Se están atendiendo también problemas de inseguridad en carreteras por la Guardia Nacional”, dijo la mandataria. Además, subrayó que los recursos con los que cuenta su gobierno no son ilimitados como para cubrir todos los montos solicitados.

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Inseguridad en las carreteras

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el robo a transportistas –que incluye tanto la sustracción de vehículos pesados como de mercancías– disminuyó 22.3%. En los primeros dos meses de 2025 se registraron 1,073 casos, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra bajó a 833.

Por su parte, la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León reportó en su informe de 2025 que las pérdidas por robo al autotransporte ascendieron a 2,752 millones de pesos, lo que representa un aumento de 4.4% respecto al año anterior.

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Sheinbaum: se atienden las demandas de los agricultores, pero los recursos no son infinitos

A través de una encuesta realizada a sus miembros, la Caintra identificó que las entidades con mayor incidencia de robos fueron el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. Las rutas más afectadas fueron las que conectan Ciudad de México con Puebla, Querétaro y Veracruz, así como la ruta Arco Norte y las carreteras San Luis Potosí-Querétaro y Puebla-Veracruz.

Además de la mercancía robada, las empresas enfrentan otros costos derivados de la inseguridad, como daños o pérdidas de unidades por un valor de 754 millones de pesos, pagos de seguros por 676 millones de pesos y pérdidas por incumplimiento de pedidos, que alcanzan los 640 millones de pesos. A esto se suman los aumentos en las primas de seguros, que representan 269 millones de pesos adicionales.

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Tags

Inseguridad Transporte Autotransporte de carga

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