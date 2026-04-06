Demandas

Una de las principales es el reforzamiento de la seguridad en las carreteras, ya que denuncian robos y extorsiones durante sus trayectos.

Por ello, exigen que la Guardia Nacional se despliegue de forma permanente en los tramos más inseguros y que se instalen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Además, los inconformes piden la reducción de los precios de los combustibles y de los peajes. Solicitan también créditos con garantía líquida a través de la banca de desarrollo, así como su inclusión en el IMSS Bienestar , con cobertura para enfermedades crónicas derivadas de su trabajo y programas de vivienda adaptados a sus ingresos.

Asimismo, demandan la creación de un fondo de seguros de vida para los transportistas y pensiones vitalicias para las viudas de aquellos que mueran en cumplimiento de su deber o por la violencia.

Las demandas principales son:

- Refuerzo de la seguridad en las carreteras ante robos y extorsiones.

- Reducción en el precio de los combustibles y eliminación del IEPS al diésel.

- Mejora de la infraestructura carretera y la operación de casetas de peaje.

- Apoyos económicos para los trabajadores del sector.

Este no es el primer paro nacional realizado por los transportistas y los trabajadores agrícolas. Desde 2024, en tres ocasiones previas ya realizaron bloqueos masivos para exigir más seguridad en las carreteras, pues denuncian agresiones y ataques durante sus recorridos.

En febrero de 2025, por ejemplo, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) denunció ataques de grupos delincuenciales en varios estados del Bajío, lo que resultó en la quema de 200 tráileres y la muerte de seis chóferes.

Ante este paro, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Gobernación , encabezada por Rocío Icela Rodríguez, atiende las demandas de los transportistas y agricultores.

“No hay cerrazón del gobierno. Hay transportistas que tienen demandas por problemas en los trámites. Se están atendiendo también problemas de inseguridad en carreteras por la Guardia Nacional”, dijo la mandataria. Además, subrayó que los recursos con los que cuenta su gobierno no son ilimitados como para cubrir todos los montos solicitados.